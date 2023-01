Des membres de «Liberté de la Russie» derrière un drapeau russe contre la guerre. Le «L» signifie «liberté». Image: Telegram

Cette légion russe s'est retournée contre Poutine et défend l'Ukraine

Dans la légion «Liberté de la Russie», les Russes sont censés combattre leurs propres compatriotes aux côtés de l'Ukraine. Mais quelle est l'importance de cette unité?

C'est un événement inhabituel qui débute le 5 avril de l'année dernière dans une salle de presse de l'agence Interfax-Ukraine: trois soldats anonymes ont été invités et se présentent à la conférence de presse en tenue de camouflage et masqués. L'écusson sur leur épaule représente un poing. Leur drapeau n'est ni celui de l'Ukraine ni celui de la Russie. Il est composé de bandes transversales blanche-bleue-blanche.

Il s'agit d'un symbole de protestation contre la guerre, utilisé principalement en Russie: les protestataires ont remplacé la bande rouge du drapeau russe, que beaucoup considèrent comme un symbole du passé soviétique ou du sang, par une bande blanche. Ce drapeau est le symbole de la légion «Liberté de la Russie» dans laquelle des Russes combattent aux côtés de l'Ukraine.

Le logo de «Liberté de la Russie». Image: Telegram

Au début, le mouvement ne comptait qu'une centaine de soldats russes, mais entre-temps, «Liberté de la Russie» se serait considérablement développée, selon ses propres indications et celles du gouvernement ukrainien. Un soutien de premier plan lui aurait également été apporté. Cependant, de nombreuses informations restent vagues: l'unité est-elle réellement un élément important de la défense ukrainienne, ou est-ce plus une apparence qu'une réalité?

Fondation en réaction à Irpin et Boutcha

Il y a peu, il était encore un soldat de l'armée russe, raconte l'un des trois hommes masqués lors de la conférence de presse d'avril. L'homme a été présenté comme le «commandant». En Ukraine, son unité a rapidement été prise sous le feu de l'ennemi. Il a ensuite été arrêté. Déjà à ce moment-là, il avait compris que l'intervention n'était pas une «opération spéciale», comme le Kremlin l'avait fait croire.

C'est en détention qu'il a appris les atrocités commises à Boutcha et Irpin. «J'ai compris qu'il s'agissait d'un véritable génocide», raconte le soldat. En réaction, il a fondé avec d'autres soldats russes la légion «Liberté de la Russie» afin de combattre le régime de Vladimir Poutine. Ils ont reçu le soutien du SBU, le service de renseignement intérieur ukrainien.

Actif sur les réseaux sociaux

D'un côté, le groupe est très transparent sur ce qu'il veut et ce qu'il fait: la légion dispose de chaînes sur YouTube et Telegram qui lui permettent d'atteindre plus de 100 000 abonnés. Par exemple, on y présente fièrement les débris d'un drone russe que la légion prétend avoir abattu.

Les soldats expliquent leurs objectifs dans un communiqué qu'ils ont eux-mêmes rédigé:

«Nous luttons contre le régime dictatorial de Vladimir Poutine, contre la violation des valeurs démocratiques, la corruption totale, la violation des droits de l'homme et l'absence de liberté d'expression».

La plupart des messages sont accompagnés du lien vers le portail qui vise à recruter de nouveaux volontaires. Parmi les soldats, on dit recevoir environ 300 demandes par jour. Oleksiy Arestovytch, qui travaille au sein de l'équipe de conseillers du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a évoqué en mai que le nombre de candidats «crève le plafond».

Combattants motivés ou marketing ciblé ?

Il est toutefois difficile de dire quelle est l'importance réelle de cette unité sur les champs de bataille: «Ce sont des combattants motivés et professionnels qui accomplissent parfaitement leurs tâches», a déclaré un officier ukrainien anonyme à l'AFP fin décembre.

Sur le front, les soldats utiliseraient principalement des armes d'artillerie. Au moment de la création du groupe, on disait par exemple que les légionnaires étaient surtout formés au système antichar NLAW. En mai, le groupe avait publié des images les montrant au combat autour de Severodonetsk et Lyssytchansk, dans la région de Lougansk.

Pour l'expert militaire ukrainien Oleg Jdanov, l'unité a en réalité une signification plus politique que militaire:

«C'est une bonne chose pour l'Ukraine si elle peut montrer que les Russes soutiennent aussi la démocratie et la liberté et se battent du bon côté»

Les combattants russes n'auraient toutefois pas une grande influence sur le déroulement de la guerre «en raison de leur petit nombre».

Peur pour les proches et infiltration

Le nombre de combattants appartenant à la légion «Liberté de la Russie» n'est en effet pas clair. En août, le Moscow Times affirmait que l'unité pouvait fournir deux bataillons complets, ce qui correspond à plus de 1000 soldats. Si l'on considère le nombre total de combattants en provenance de l'étranger, ce chiffre serait plutôt faible pour l'armée ukrainienne: début mars, le ministère des Affaires étrangères avait déjà indiqué que les forces armées étaient soutenues par près de 20 000 volontaires de 52 pays.

Il y a deux autres raisons pour lesquelles l'unité préfère garder le silence en de nombreux points: de nombreux soldats craignent apparemment pour leurs proches qui, dans la plupart des cas, se trouvent encore en Russie. Un soldat présenté par le magazine américain Time sous le nom de Vitya a déclaré qu'il avait dit à ses parents à Moscou qu'il était en Ukraine pour donner son sang et pour d'autres actions humanitaires, mais pas pour aller se battre sur le front.

Parallèlement, certains craignent que les services secrets russes puissent infiltrer l'unité. La procédure de sélection doit donc être très exigeante: Selon Oleksiy Arestovytch, les candidats doivent notamment se soumettre, à deux reprises, à un test de détecteur de mensonges.

Un soldat de «Liberté de la Russie» en action. Image: Telegram

«Rejoignez-nous»

Cependant, tous les membres ne gardent pas systématiquement le silence. En juin, le groupe a publié des enregistrements montrant l'ancien vice-président de la banque russe Gazprom, Igor Volobuev, lors d'un exercice de tir. Après l'invasion russe en février, l'ancien top manager s'était clairement distancié de la guerre russe et avait fui en Ukraine.

Volobuev est né dans la ville d'Ochtyrka, dans l'est de l'Ukraine. Il est revenu pour défendre sa patrie, avait-il expliqué à l'agence de presse Reuters après sa fuite fin avril à Kiev. Dans la vidéo publiée à peine six semaines plus tard par la légion «Liberté de la Russie», l'ancien banquier porte un gilet pare-balles et des vêtements militaires. Il sollicite d'autres compagnons d'armes dans l'esprit de son unité: