Voici le «Loup polaire», la «terrible» prison de Navalny

La nouvelle résidence de Navalny est considérée comme l'une des prisons les plus dures et isolées de Russie. Située au-delà du cercle polaire arctique et bâtie sur les ruines d'un ancien goulag, la colonie pénitentiaire IK-3 offre des conditions de vie très, très dures. Visite guidée.

Alexeï Navalny a été retrouvé. Début décembre, l'ennemi numéro un de Vladimir Poutine avait disparu de la prison où il était détenu. Après plusieurs semaines d'incertitude, l'homme de 47 ans est réapparu dans un nouvel établissement: la colonie pénitentiaire IK-3, également connue sous l'intimidant surnom de «Loup polaire».

Pour les partisans de Navalny, cela ne fait aucun doute: «Cette prison sera bien pire que la précédente», a affirmé à Reuters sa porte-parole, Kira Iarmych. Et pour cause. La colonie pénitentiaire IK-3 est considérée comme l'une des plus dures et reculées de Russie. Située dans le village de Kharp, à environ 1900 km au nord-est de Moscou, elle se trouve au-delà du cercle polaire arctique.

Voici ce que l'on sait à son sujet.

Image: Datawrapper

Les colonies pénitentiaires sont les descendantes directes des goulags, les camps de travail où des millions de personnes ont perdu la vie à l'époque stalinienne, expliquait en 2022 le New York Times. Le traitement des prisonniers s'est certes amélioré depuis, mais, comme les goulags, ces structures se trouvent dans des régions reculées de Sibérie et sont aménagées en baraquements. Surtout, la brutalité, la surpopulation et des conditions difficiles y sont toujours monnaie courante.

C'est dans l'une de ces colonies pénitentiaires que la basketteuse américaine Brittney Griner était censée purger sa peine de neuf ans, avant sa libération suite à un échange de prisonniers.

Le chemin de fer de la mort

La colonie «Loup polaire» garde un rapport très étroit avec le passé stalinien: elle a été fondée en 1961 sur l'emplacement d'un ancien goulag, le tristement célèbre camp de travail 501. Ce dernier abritait les détenus mobilisés dans la construction de la ligne ferroviaire Salekhard-Igarka, surnommée «chemin de fer de la mort». Des milliers de prisonniers ont perdu la vie dans les travaux, jamais achevés.

La prison se développe petit à petit, détaille le site du Service pénitentiaire fédéral de Russie. Les premiers bâtiments sont construits dès 1962, mais de nouveaux immeubles s'ajoutent au fur et à mesure. On compte notamment une blanchisserie, une cantine, une caserne des pompiers, et même une église, bâtie par les détenus et où se déroulent «des liturgies solennelles, des mariages et des baptêmes de prisonniers».

La colonie pénitentiaire IK-3 vue depuis Google Earth. Image: Google Earth

Jusqu'en 1970, les détenus travaillaient dans des carrières, chargeant du sable et du gravier pour le remblayage de la voie ferrée. Actuellement, la colonie IK-3 peut accueillir jusqu'à 1020 prisonniers.

«Echapper est impossible»

Contrairement à l'histoire de l'établissement, décrite dans les moindres détails, le site du Service pénitentiaire reste évasif au sujet du profil des prisonniers et des tâches qu'ils sont censés accomplir. Selon la presse indépendante russe, la colonie IK-3 est réservée aux récidivistes particulièrement dangereux.

Leurs témoignages dressent une image très sombre de la vie dans le camp. Les anciens détenus décrivent un environnement particulièrement difficile, des conditions de vie très sommaires, ainsi que des brutalités physiques et psychologiques, liste le Moscow Times.

La cellule d'une colonie pénitentiaire russe. Cette photo a été prise dans la colonie IK-18, également située à Kharp. Image: f-atlas.ru

Certains prisonniers évoquent le manque de produits de première nécessité. Les vêtements semblent faire cruellement défaut. Un certain Maxim Bakhvalov, qui a purgé une peine de trois ans dans la colonie, a affirmé qu'on ne lui a fourni qu'une paire de bottes d'hiver et un costume usé. Un autre détenu a déclaré qu'il était fréquemment malade après que ses vêtements soient devenus inutilisables. Un détail qui n'est pas anodin: en hiver, les températures peuvent atteindre moins 30 degrés dans la région.

La gare de Kharp. Image: Wikimedia Commons

D'autres prisonniers ont accusé les gardiens de violences et torture. Un détenu raconte:

«Quand les prisonniers entrent dans la colonie, ils sont conduits aux bains. Lorsqu'une personne se déshabille pour se laver, l'eau est coupée et des personnes masquées entrent et commencent à la battre. Dans mon cas, cela a duré environ une demi-heure. Il y avait environ 15 personnes - des prisonniers et des employés.» Mikho Khulilidze, ancien détenu

«Les conditions dans ces colonies sont terribles», résume l'activiste Igor Kalyapin dans les colonnes du Moscow Times.« Il est presque impossible de s'en échapper», ajoute-t-il. «Il y a des centaines de kilomètres de toundra d'un côté, et les montagnes de l'Oural polaire de l'autre».

Père Noël

Alexeï Navalny dit, lui, aller bien. «Je suis votre nouveau Père Noël», a-t-il écrit dans une déclaration très ironique postée ce mardi sur X, faisant référence à sa barbe ainsi qu'à ses nouveaux habits d'hiver adaptés aux températures polaires. «Malheureusement, il n'y a pas de rennes, mais d'énormes et très beaux chiens de berger», a-t-il ajouté.

Des détenus de la colonie pénitentiaire IK-3. Image: f-atlas.ru

L'opposant a indiqué être arrivé dans sa nouvelle colonie pénitentiaire samedi soir, au terme d'un voyage «fatiguant» et à «l'itinéraire étrange» ayant duré une vingtaine de jours.

«Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien. Je suis soulagé d'être enfin arrivé. Merci encore à tous pour votre soutien. Et bonnes vacances!» Alexeï Navalny

On verra si Navalny réussira à garder cet état d'esprit à l'avenir. Ce qui est sûr, c'est qu'il risque de passer un très long moment dans la colonie «Loup polaire»: début août, il a été condamné à 19 ans de prison.