Une visite dans l'un des endroits les plus extrêmes du monde, Barentsburg

Ici, 400 Russes «vivent dans un monde parallèle»

Reportage dans la ville minière russe située sur l'archipel norvégien du Spitzberg. Ici vivent 400 habitants, principalement de l'extraction du charbon et, en raison du réchauffement climatique, peut-être bientôt du tourisme.

Mario Heller / ch media

«Il y a une tradition à Barentsburg: chaque fois que vous revenez sur le continent, vous devez serrer un arbre dans vos bras, car ici il n'y en a pas», explique Barbara Mockstadt, une Moscovite de 30 ans qui a déménagé à Barentsburg il y a un an. Elle se trouve entre 23 autres passagers à bord d'un hélicoptère Mi-8 bleu foncé qui s'enfonce doucement dans l'obscurité. Un paysage de neige et de glace s’étend en dessous d’eux, à peine visible au clair de lune.

Les héros du ciel: L'hélicoptère Mi-8 est une bouée de sauvetage pour les habitants de Barentsburg. Mais en raison de la météo imprévisible, c'est aussi dangereux. En octobre 2017, un accident avait coûté la vie à plusieurs personnes.

Environ 380 personnes vivent à Barentsburg, la colonie russe du Spitzberg dans l'Arctique. Pour la plupart, ce sont des mineurs ukrainiens et de jeunes citadins russes qui travaillent comme guides touristiques pour l'entreprise de tourisme locale. Barbara, rencontrée plus tôt, travaille comme directrice de musée. Barentsburg incarne un mélange d'aventure et de mélancolie. «Depuis le début de la guerre, la vie en Russie est pour moi impensable», confie-t-elle. Mais impossible de le quitter définitivement:

«J'aime mon pays, sa langue et ses gens»

Pour Barbara, Barentsburg, cette enclave russe sur sol européen, est le compromis idéal. La ville a été fondée en 1932 sur ordre de Staline, qui a fait progresser l’industrialisation de l’Union soviétique et avait un besoin urgent de charbon. A son apogée, plus d'un millier de personnes vivaient dans cette ville minière. A l'époque, il y avait même des serres et une ferme avec des vaches laitières, des porcs et des poulets.

Le véritable découvreur du Spitzberg est le marin néerlandais Willem Barentsz, qui découvrit l'archipel riche en matières premières en 1596. Barentsburg, qui était à l'origine aux mains des Néerlandais et a été achetée par l'Union soviétique, porte également son nom.

Le climat ici est extrême. D'octobre à février, c'est la nuit polaire, une période d'obscurité totale. Pendant les quatre mois d'été, le soleil ne se couche pas. La menace des ours polaires est également toujours présente au Svalbard. Environ 300 de ces «rois de l’Arctique» habitent l’archipel. Bien que les ours polaires chassent généralement les phoques, ils s'approchent occasionnellement des établissements humains. A Barentsburg il est strictement interdit de quitter le village sans fusil.

L'hélicoptère atterrit, les passagers descendent. Ils reviennent d'un tournoi sportif organisé tous les deux mois entre Barentsburg et Longyearbyen en Norvège, un symbole durable de l'amitié russo-norvégienne. L'entraîneur de l'époque soviétique attend au sol. Il emmène les passagers sur les trois derniers kilomètres qui les éloignent du centre. En chemin, ils croisent les ruines des serres et une horde de huskies gardés dans un grand chenil à l'entrée de la ville. Les chiens sont éduqués pour les promenades touristiques en traîneau.

Comme dans un film: les Huskies sont nombreux à Barentsburg.

Payer avec du «Spitzcoin»

Au centre trône un buste de Lénine avec un regard sévère sur la ville. A quelques pas de là se trouve un monument avec l'inscription russe «Notre objectif est le communisme». Un objectif ambitieux pour une colonie qui ne reçoit des légumes frais qu'une fois par mois dans le meilleur des cas.

En raison de la guerre en Ukraine, la Norvège a menacé l’année dernière de couper complètement la route d’approvisionnement qui passe par la mer de Barents. En réaction, la Russie a évoqué le traité du Svalbard de 1920. Ce document interdit toute activité militaire dans la région. Il permet aux peuples des 46 États signataires d'y vivre et de travailler. Malgré la vie difficile à Barentsburg, le sentiment de communauté est très fort.

Les habitants se saluent dans la rue à tout moment de la journée. Les appartements des quatre bâtiments préfabriqués de la ville ont une disposition identique et sont meublés avec du mobilier Ikea. Les célibataires disposent d'appartements d'une pièce, les couples comme Barbara avec son petit ami ou les familles disposent d'une chambre supplémentaire - et même d'une baignoire.

L'isolement et les conditions de vie inhospitalières à Barentsburg rapprochent les gens.

Le seul magasin de la ville propose une sélection limitée de produits d'épicerie bon marché, qui ne sont livrés par bateau depuis la Russie que tous les quelques mois. Pour faciliter les flux d’argent, vous payez avec une carte de crédit locale, appelée «Spitzcoin». Le montant est déduit directement du salaire.

«Barentsburg est comme un vaisseau spatial: il y a tout ce dont vous avez besoin pour survivre, mais vous ne pouvez pas partir d'ici» Vitaly Chatilov, médecin généraliste de l'hôpital

L'immense bâtiment semble vide. «Nous n’avons pas un seul patient hospitalisé», explique-t-il en remontant ses lunettes. L'homme de 32 ans a récemment déménagé de Saint-Pétersbourg. Outre Vitaly, les seules personnes travaillant à l'hôpital sont son superviseur du Tadjikistan, un dentiste et deux infirmières. L'hôpital est fermé le week-end. «Si vous devez mourir, attendez jusqu'à lundi». Une blague populaire parmi les habitants de Barentsburg. Vitaly et ses collègues portent une grande responsabilité. Le grand hôpital le plus proche se trouve en Norvège, à deux heures et demie d’avion.

Vitaly a un contrat de deux ans. Il ne sait pas ce qui l'attend après. «La situation dans mon pays fait qu’il est difficile de penser à l’avenir». La guerre en Ukraine est mieux connue ici sous le nom de «situation actuelle». En parler revient à citer le nom de Voldemort dans Harry Potter. Pourquoi un tel tabou?

«Chaque personne a des racines différentes. Nous avons 380 points de vue divergents sur ce sujet» Vitaly Chatilov

Personne n'est venu dans l'Arctique pour socialiser. Pour les mineurs, Barentsburg assure un foyer stable, loin de la guerre qui fait rage depuis des années dans l’est de l’Ukraine. «C'est un refuge dans ce monde en colère», résume Alexandre Iatsunenko de Louhansk, ville au coeur du conflit.

Les mineurs étaient appelés «Polyarniki» – héros de l’Arctique – à l’époque soviétique. Alexandre Yatsunenko sort de la mine de charbon après son quart de travail de 8 heures.

Le mineur de 45 ans vient de terminer son horaire de travail dans la mine. Son visage est noirci par le charbon. Il est grand et a les cheveux poivre et sel. Il bégaie légèrement, mais cela ne fait que le rendre plus sympathique. Il a une position claire sur le conflit dans son pays: «Nous sommes tous des Russes.»

Il a l’exploitation du charbon dans le sang. Son père et son grand-père étaient aussi des gueules noires. Alexander est arrivé à Barentsburg il y a cinq ans. Son expérience est valorisée ici et son salaire est jusqu'à trois fois plus élevé qu'en Ukraine. Il aime la vie dans la ville minière isolée. Il apprécie particulièrement la gentillesse des gens et la tranquillité de l'Arctique.

«Le premier été, je suis parti en mer avec quelques amis pour observer les bélugas. Un souvenir que je chéris.» Alexandre Yatsunenko

Après un travail pénible, les mineurs transpirent non seulement la saleté de leurs pores, mais aussi leurs pensées. Ils discutent de toutes sortes de choses autour d'un thé et se baignent dans la neige pour se rafraîchir.

Paradoxalement, l’exploitation du charbon à Barentsburg n’est absolument pas rentable. Seulement 120 000 tonnes de charbon sont extraites chaque année. Il faudrait financer plus du double pour réaliser des bénéfices. Un quart de ce charbon est utilisé uniquement pour approvisionner la colonie en électricité et en chaleur. L’exploitation du pergélisol arctique est difficile: plus on creuse profondément, plus il fait froid. Les mineurs voyagent à bord d'un train minier jusqu'à 500 mètres sous le niveau de la mer.

Un trajet peut durer jusqu'à deux heures et demie. Il y a toujours eu des accidents dans le passé. Néanmoins, la Russie conserve cet avant-poste stratégique. On estime que 20 à 30% des réserves mondiales de pétrole et jusqu'à 47 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel sont enfouis sous les couches de glace arctique d'un mètre d'épaisseur autour du pôle Nord, ainsi que de riches gisements de ressources minérales telles que l'or et le platine.

L'avenir appartient au tourisme arctique

Le centre de recherche de Barentsburg surveille de près l'évolution du climat, car la bataille internationale pour l'Arctique a commencé depuis longtemps. Dans une vingtaine d’années, le premier été sans glace pourrait ouvrir l’accès à ces ressources extrêmement précieuses. D’ici là, le charbon sera exploité depuis longtemps. Qu’arrivera-t-il alors à Barentsburg?

«Le tourisme déterminera l'avenir de Barentsburg», affirme avec certitude Ildar Neverov. Ce Moscovite de 42 ans dirige depuis l'année dernière Arktikugol, l'exploitant russe de la mine de charbon de Barentsburg. Il est aussi un peu comme le maire du village. Il est assis élégamment habillé à l'immense table de conférence de son bureau.

Il y a près de vingt ans, Ildar Neverov se trouvait pour la première fois à Barentsburg. Il est directeur d'Arktikugol depuis l'année dernière. Contrairement à son prédécesseur, il s'efforce de mieux faire connaître le village et de promouvoir le tourisme.

Pour lui, Barentsburg est un défi passionnant: «Je pourrais m'asseoir dans un bureau chic à Moscou, mais Barentsburg est l'un des endroits les plus fous au monde. La mine de charbon, le port, la piscine les plus septentrionaux du monde. Il n'y a que des superlatifs ici!», dit-il les yeux brillants. Son grand rêve est que Tom Cruise tourne le nouveau volet de Mission Impossible à Barentsburg. Il veut faire connaître son petit village dans le monde entier.

Si seulement il n’y avait pas le boycott des organisations touristiques à Longyearbyen, en Norvège. Depuis le début du conflit, ils déconseillent de participer aux excursions à Barentsburg proposées par les Russes. Les Norvégiens soutiennent qu'une visite finance directement la guerre en Ukraine. La communauté russe a tendance à croire que les entreprises norvégiennes tentent d'obtenir un avantage économique sous couvert de politique. En fait, les Russes eux-mêmes gèrent une auberge à Longyearbyen et proposent des circuits touristiques, ce qui en fait des concurrents directs des Norvégiens.

A Barentsburg, cela conduit à des situations absurdes. Prenons l'exemple de ces pulls tricotés à la main qui sont vendus dans une boutique de souvenirs moderne ouverte cinq jours par semaine. Or il n'y a pratiquement pas de touristes et il n'est actuellement pas possible de payer avec une carte de crédit étrangère. Et même pour les Russes, il est presque impossible de se rendre à Barentsburg. Alors qu'il existait autrefois des vols charters hebdomadaires au départ de Moscou, aujourd'hui, en raison de la fermeture de l'espace aérien aux avions russes, il faut emprunter le long trajet en bus via Saint-Pétersbourg, l'Estonie et la Finlande - si un visa est accordé.

Le centre culturel est un lieu de rencontre. Des événements ont lieu ici régulièrement, notamment les jours fériés. Il y a une réunion de village une fois par mois.

«Nous avons embauché beaucoup de nouvelles personnes qui travaillent dans le tourisme. Si personne ne revient cette année à cause des sanctions, ce sera une saison frustrante pour nous tous», explique Illdar. Mais les flux financiers en provenance de Moscou semblent sûrs, indépendamment du profit obtenu par le tourisme.

«Ce n'est pas la fin de Barentsburg, juste une phase difficile.»

Barbara est moins optimiste que son patron face à la situation actuelle: «Les habitants de Barentsburg vivent dans un monde parallèle. Comme ils sont loin de la Russie, il est encore plus facile d’ignorer la guerre». Le musée vert menthe est le plus beau bâtiment de tout Barentsburg, le royaume personnel de Barbara dans l'Arctique. Là où le consulat tirait autrefois les ficelles diplomatiques, aujourd'hui des fossiles et des histoires captivantes du passé accueillent les quelques visiteurs - comme la destruction presque complète de Barentsburg par la marine allemande en 1943.

«Quand je suis arrivée à Barentsburg, c'était comme une autre planète pour moi. Tout est au même endroit, tout est si proche. Pour moi, c’est une sorte d’expérience sociale», explique Barbara. Dans cet isolement, elle vit une étrange dualité: «Parfois, je me sens très isolée. Mais il y a aussi une grande liberté. L'océan, les montagnes. Ici, je sens beaucoup plus mon corps et ma respiration».

Passionnée par l'histoire de la recherche polaire et de ses courageux explorateurs, Barbara Mokstadt souhaite réellement découvrir elle-même la vie dans l'Arctique. La directrice du musée aime la vie dans une petite communauté, même si elle n'est pas du tout d'accord avec la politique de son pays.

Barbara a débuté sa carrière à Barentsburg en tant que guide touristique. Mais elle devient vite ambitieuse et organise des événements au musée. Ildar reconnaît son talent et lui propose la direction du musée. «C'était un moment wow pour moi. Ici, c'est comme ça: si vous avez une idée, vous vous adressez simplement à la bonne personne et vous avez la possibilité de la mettre en œuvre». En même temps, Barbara valorise le sens de la communauté. «Je me suis fait beaucoup d'amis en très peu de temps. Nous organisons régulièrement de petites fêtes ensemble au musée avec de la musique, faisons de la randonnée ou faisons du yoga dans la salle de sport.»

Néanmoins, la guerre plane toujours sur le quotidien des habitants comme une épée de Damoclès: «A chaque conversation, c'est comme si on marchait sur un champ de mines. Il faut procéder avec prudence et découvrir ce que les autres pensent de la guerre. Même avec des amis proches, j'en parle rarement». Ceux qui ont clairement exprimé leur opposition à la guerre sont déjà partis. Ce qui reste, c’est une communauté soudée qui vit dans une harmonie fragile. Personne ne peut se permettre des disputes qui mettraient en danger la cohésion.