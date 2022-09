La Russie échange des commandants d'Azovtal contre un proche de Poutine

Les soldats qui ont défendu l'aciérie ont été capturés en mai. Image: sda

Des chefs de l'aciérie Azovstal, assiégée par les Russes au printemps, ont été libérés avec plus de 200 autres prisonniers de guerre. En échange, la Russie a récupéré 55 détenus dont l'ex-député Viktor Medvedtchouk, un proche du président russe.

L'Ukraine a annoncé mercredi l'échange avec la Russie de 215 militaires, dont des chefs de la défense de l'aciérie Azovstal dans la ville de Marioupol, symbole de la résistance à l'invasion russe.

Les commandants de la défense Azovstal, dont Denys Prokopenko, chef du régiment Azov, le commandant adjoint Svyatoslav Palamar et le commandant de marine Serhiy Volynsky, figuraient parmi les 215 personnes. Ils ont été transférés en Turquie, a souligné le président Zelensky:

«Ils resteront dans ce pays en sécurité absolue et dans des conditions confortables jusqu'à la fin de la guerre au terme d'un accord avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.»

En échange, la Russie a récupéré 55 prisonniers dont l'ex-député Viktor Medvedtchouk, un proche du président russe Vladimir Poutine, accusé de haute trahison en Ukraine.

Des prisonniers occidentaux libérés

Dix prisonniers de guerre, cinq Britanniques et deux Américains, un Marocain, un Suédois et un Croate, dont le transfert de Russie en Arabie saoudite plus tôt dans la journée dans le cadre d'un échange entre Moscou et l'Ukraine a été annoncé par la diplomatie saoudienne, font partie de cet échange, selon M. Zelensky.

Ils sont arrivés en Arabie saoudite en provenance de Russie, et les autorités saoudiennes «oeuvrent à faciliter les procédures pour leur retour en toute sécurité dans leurs pays respectifs», selon le ministère saoudien des affaires étrangères.

Cet échange a été favorisé par les efforts du prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, qui «continue d'entreprendre des initiatives humanitaires dans le cadre de la crise russo-ukrainienne», a ajouté la même source.

Parmi les Britanniques libérés figure Ailen Aslin, condamné à mort en juin pour mercenariat par la justice des autorités séparatistes de Donetsk, une région de l'est de l'Ukraine aux mains de rebelles prorusses.

Quant au Marocain, il a été identifié comme Brahim Saadoun par un responsable à l'ambassade du Maroc à Ryad, qui a requis l'anonymat. L'homme, qui avait combattu dans l'armée ukrainienne, avait été condamné à mort pour mercenariat à Donetsk. (ats/jch)