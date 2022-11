Le mécontentement à l'égard de Vladimir Poutine est croissant. image: www.imago-images.de

Des Russes se retournent contre Poutine: Moscou proche de la guerre civile?

Le pouvoir du président russe est-il en danger? Un lanceur d'alerte fait état de tensions internes de plus en plus vives.

Neuf mois après le début de la guerre en Ukraine, qu'en est-il du pouvoir du chef du Kremlin? Un lanceur d'alerte du service de renseignement intérieur russe FSB a décrit des troubles et des conflits au sein du Kremlin. Il prédit une guerre civile «inévitable» en Russie. C'est ce que rapporte le magazine d'information américain Newsweek.

Le média aurait reçu des e-mails à ce sujet. Ceux-ci auraient été rédigés par un prétendu agent des services secrets russes qui, depuis plusieurs mois déjà, transmettait régulièrement des informations au dissident russe et militant des droits de l'homme Vladimir Osechkin.

Osechkin a fondé l'organisation et le site web «Gulagu.net». L'authenticité des messages envoyés par cet agent a au préalable été vérifiée par le journaliste d'investigation Christo Grozev, selon Newsweek.

«Simple changement de pouvoir» impossible

Deux acteurs sont au cœur des e-mails rendus publics: le chef de la troupe de mercenaires Wagner, Evgueni Prigojine, et le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov. Prigojine a longtemps été considéré comme un homme proche de Poutine. Propriétaire d'une entreprise de restauration, il était également surnommé le «cuisinier de Poutine».

Le milliardaire russe Evgueni Prigojine a fondé le groupe Wagner. image: imago-images-bilder

Ces dernières semaines, Prigojine et Kadyrov n'ont cessé de critiquer publiquement la conduite de la guerre par Moscou. Kadyrov et Prigojine font partie de l'aile la plus radicale du «parti de la guerre», ce groupe des élites moscovites qui réclame une nouvelle escalade de la guerre, selon le magazine d'investigation russe Meduza.

Pour Poutine, de telles tensions dans ses propres rangs pourraient avoir des conséquences importantes. En Ukraine, le chef du Kremlin a un besoin urgent de la combativité des soldats de Kadyrov et des mercenaires de Wagner, écrivait déjà en octobre le célèbre think tank américain «Institute for the Study of War». Prigojine pourrait menacer le règne de Poutine.

Pas possible toutefois d'envisager un «simple changement de pouvoir» en Russie, écrit le lanceur d'alerte qui s'attend à une guerre civile.

Pas armé contre la «terreur interne»

«Chaos, guerre civile, effondrement – on s'apprête à vivre tout ça. C'est inévitable. Trop de gens en Russie ont franchi un point de non-retour. Ils veulent s'imposer en petits tsars dans les territoires qu'ils pourront conquérir. Du moins, c'est ce qu'ils pensent.» Un lanceur d'alerte du FSB

Prigojine et Kadyrov estiment que leur temps est venu et qu'ils peuvent maintenant se profiler. Selon l'informateur, le service de renseignement intérieur part du principe que les deux candidats potentiels planifient une série de provocations dans le but de montrer la «prétendue incapacité» du FSB à contrôler la situation dans le pays. «Si tout se déroule selon le scénario de Prigojine, nous perdrons à la fois le contrôle et le pays», conclut-il.

L'escalade possible pourrait commencer par une émeute au cours de laquelle des pillages et des combats auraient lieu entre tous les participants. Il pourrait également y avoir des conflits entre les régions pour le partage des ressources ou pour gagner du territoire. Le pays pourrait sombrer dans le chaos total, selon l'agent. Selon ses informations, le ministère russe des Affaires étrangères n'a pas répondu à une demande de renseignements sur le sujet.