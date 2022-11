Des paramilitaires du groupe Wagner, dans l'est de l'Ukraine. twitter

Pourquoi le groupe Wagner aurait massacré 40 de ses propres soldats

Le groupe paramilitaire russe Wagner aurait tué 40 de ses membres, accusés de désertion, de tentative de reddition, de pillage, d'abus d'alcool ou de drogue.

En Russie, le groupe de mercenaires Wagner a exécuté jusqu'à quarante hommes de ses propres rangs, selon les informations d'une activiste des droits de l'homme. Dans une interview accordée à la chaîne indépendante Telegram We Can Explain, Olga Romanova, fondatrice de l'organisation de défense des droits des prisonniers Russia Behind Bars, évoque le meurtre de dizaines de membres de Wagner.

Les exécutions seraient des punitions pour désertion, tentative de reddition, pillage, abus d'alcool ou de drogue et «relations sexuelles» - peut-être des viols. Selon Romanova, il n'y a pas eu de procès. Le leader de Wagner, Evgueni Prigojine, avait déjà ouvertement admis par le passé qu'il tuait des membres pour avoir enfreint les règles.

Jusqu'à 40 000 membres enrôlés de force

Alors que le groupe ne comptait jusqu'à présent, selon ses propres dires, que sur des recrues volontaires, la stratégie serait désormais différente. Selon Romanova, 35 000 à 40 000 détenus de prison de toute la Russie auraient été recrutés au cours des dernières semaines. Le canal Telegram We Can Explain et la plateforme Tayga.info font également état de recrutements forcés dans ces prisons. Selon des proches, certains ont été torturés pour qu'ils rejoignent le groupe paramilitaire.

Ainsi, la fondatrice de l'organisation Russia Behind Bars aurait entendu des membres de la famille des personnes concernées dire que, par exemple, dans la colonie pénitentiaire IK-37 dans la région de Kuzbass, il y avait eu des «humiliations massives, des coups portés à des détenus, de la torture et l'utilisation de pistolets électriques». Un homme a ainsi déclaré que son frère avait été «attaché à des radiateurs chauds pendant 19 heures».

«Nous savons avec certitude que des prisonniers sont forcés de signer des contrats pour partir à la guerre. Certains sont tellement battus qu'ils ne peuvent se déplacer qu'avec l'aide de leurs compagnons de cellule» Un proche de Romanova.

Le Kremlin couvre les organismes paramilitaires

Dans plusieurs colonies pénitentiaires, le contact avec le monde extérieur aurait été supprimé depuis que des recruteurs de Wagner y sont apparus. La militante des droits de l'homme suppose que l'interdiction de contact a pour but d'empêcher les familles de dissuader leurs frères, pères ou maris emprisonnés de rejoindre le groupe paramilitaire.

Tant l'enrôlement forcé que les exécutions extrajudiciaires sont contraires aux lois russes. Mais le Kremlin couvre les activités du groupe Wagner, selon Romanova.

«Ils ne risquent aucune sanction pour avoir tué leurs propres hommes»

Lorsqu'elle demande des informations sur le sort d'un condamné, l'administration pénitentiaire russe répond que ces informations relèvent du «secret d'Etat».

Le 12 novembre, une vidéo montrant l'assassinat de l'ex-recrue de Wagner Evgueni Nouchine était apparue sur Internet. La vidéo, intitulée Punition d'un traître, est apparue sur le canal Telegram Grey Zone, qui est associé au groupe Wagner. (t-online, cry)