Les images des prétendus corps, qui ont été disposés en messages, ont été créées sur ordinateur. image: Screenshot Telegram

Ecrire avec des cadavres russes: le jeu qui cartonne en Ukraine

Les Russes s'insurgent, l'Ukraine officielle désapprouve. Mais ce jeu qui consiste à créer des textes bidons et de fausses images avec des corps fictifs de soldats russes plaît à beaucoup d'Ukrainiens.

C'est un fait connu: les images montrant des corps de soldats russes disposés d'une certaine façon dans la neige sont factices. Début mars 2022, des spécialistes russes avaient démasqué le fake ukrainien. Contrairement à ce qui était prétendu, les Ukrainiens n'avaient pas formé de «Z» à partir de cadavres de soldats russes gisant dans la neige qu'ils auraient ensuite photographiés. Le symbole russe de l'invasion de l'Ukraine avait été assemblé sur ordinateur avec un logiciel de traitement d'images.

Près d'un an plus tard, les réseaux sociaux russes diffusent à nouveau de telles images, que certains téléspectateurs considèrent comme réelles. Elles suscitent un débat également en Ukraine. Les gens du pays attaqué ont-ils le droit de s'adonner à de telles mises en scène, jugées dégradantes?

La vérification des faits russes, publiée en mars sur Telegram, faisait état de «Poupées vitrines». On peut voir que beaucoup de corps ont été copiés et insérés plusieurs fois. image: screenshot Telegram

Signes de faiblesse et de bêtise

Oleksiy Arestovytch, conseiller à la sécurité nationale et à la défense au cabinet du président Volodymyr Zelensky, a répondu à la question. L'homme ne cautionne pas la «blague» et il n'est semble-t-il pas le seul à trouver de mauvais goût ce type de montage. «Celui qui tente d'égaler ses ennemis dans leur brutalité perd contre ses ennemis», soutient Oleksiy Arestovytch en demandant aux Ukrainiens de ne pas se joindre à la diffusion de tels faux.

Le conseiller à la sécurité nationale et à la défense n'est pas n'importe qui: il a déclaré vouloir se porter candidat à la présidence de l'Ukraine si Zelensky ne se représentait pas aux prochaines élections. Selon l'ancien officier, les images manipulant de la sorte des corps de soldats russes font du tort à la réputation de l'Ukraine à l'étranger. Oleksiy Arestovytch ne souhaite pas entonner le couplet de l'Ukraine, «armée européenne d'un pays européen», ni mettre en garde sur la possible «réaction de l'Occident». S'adressant à ceux qui se livrent à ces montages, ils les invitent à «sauver [leurs] âmes».

Ils font preuve selon lui de bestialité, aggravée de la volonté de le documenter. Ce sont des «signes de faiblesse et de bêtise personnelles», fustige-t-il. De nombreux Ukrainiens partagent son avis. Mais d'autres soutiennent que ces représentations relèvent de l'humour noir et qu'elles s’apparentent pour beaucoup à une forme exutoire face à la cruauté de la guerre.

Un robot fournit une image avec le texte souhaité

Pourquoi ces images trafiquées se répandent-elles si rapidement? Parce qu'il est très facile de les créer. Sur la messagerie Telegram, un robot, autrement dit l'intelligence artificielle, s'en charge: les utilisateurs envoient un texte, le robot forme alors une écriture ou un motif au moyen de cadavres russes.

Diffusée le 1er janvier de l'an dernier, une telle image est devenue virale. C'était à l'occasion de l'anniversaire de la naissance, en 1909, de Stepan Bandera. Son portrait avait été réalisé à partir de supposés cadavres et avait fait beaucoup parler en Ukraine.

L'image du nationaliste controversé Stepan Bandera, façonnée par ordinateur à partir de prétendus cadavres, a déclenché une vague d'images de ce type en Ukraine. image: screenshot telegram

Bandera est une figure ukrainienne emblématique du nationalisme ukrainien de la première moitié du XXe siècle. Il incarne la volonté des Ukrainiens de former un Etat. Il est toutefois controversé à cause de son antisémitisme et de sa collaboration initiale avec les nazis. Il a été assassiné en 1959 à Munich par un agent des services secrets soviétiques.

Un comédien célèbre diffuse une fausse photo

La diffusion de ces photos a rapidement pris de l'ampleur avec l'entrée en lice de l'humoriste Sviat Zagaïkievitch. En tournée en Ukraine, il a reversé 20% de ses recettes aux forces armées de son pays. Dernièrement, il a posté l'une de ces images controversées sur Twitter. Très rapidement, une image s'est répandue avec pour texte «19e école professionnelle de Makiïvka». Selon la Russie, 89 soldats y ont été tués lors d'un tir de lance-roquettes américain Himars, l'Ukraine avançant un chiffre nettement plus élevé.

Une journaliste allemande du nom d'Alina Lipp s'est également indignée de ces images sur Telegram. Elle fait l'objet d'une enquête pour propagande pro-russe à partir du Donbass et de Russie. Elle vient de partager elle-même une vidéo dans laquelle les Ukrainiens sont représentés comme des porcs. Sur sa chaîne, elle minimise ou nie par ses déclarations les attaques meurtrières des Russes. Elle est toutefois très sensible aux images Photoshop. Elle a écrit: «C'est le mal absolu. Il leur reviendra de plein fouet. Le karma est une telle chose...» (saw/traduction par sas)