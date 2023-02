Les soldats du VDV lancés à l'assaut de l'aéroport de Hostomel, le 24 février 2022. capture d'écran d'une vidéo diffusée par le ministère russe de la défense.

Pourquoi Poutine envoie ses parachutistes d'élite à Bakhmout

Un nouvel acteur a rejoint l'enfer de Bakhmout: les parachutistes d'élite russes du VDV. Leur présence vise à relancer une offensive qui stagne, mais cache également des raisons politiques.

La Russie et l'Ukraine sont en train d'organiser deux offensives de grande envergure, qui pourraient être lancées dans les semaines à venir. C'est ce que prédisent de nombreux analystes. En attendant, le gros des combats se concentre encore et toujours autour de Bakhmout, dans la région de Donetsk.

La petite ville se trouve au coeur d'intenses combats depuis l'été, sans qu'une partie n'arrive à s'imposer. Les pertes sont colossales et les affrontements ne faiblissent pas: pas moins de 42 engagements entre les deux forces ont eu lieu en l'espace de 24 heures, a affirmé un responsable militaire ukrainien mardi.

Mais quelque chose semble bouger. Moscou serait en train d'«inonder le secteur de troupes», relate le New York Times. En envoyant ses combattants par vagues, l'armée russe espère briser la résistance ukrainienne qui a, jusqu'à présent, réussi à stopper les assauts de ses adversaires, bien qu'au prix d'importantes pertes.

Le VDV: l'élite russe

Le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW) signale également l'afflux de nouveaux soldats russes autour de Bakhmout. Et pas n'importe lesquels: des membres des forces aéroportées, mieux connues sous l'acronyme VDV.

Il s'agit d'un corps militaire composé principalement de soldats professionnels. Ces parachutistes d'élite sont affectés aux opérations les plus exigeantes et sont précédés d'une «redoutable réputation de robustesse et de violence sans faille», explique le Telegraph. Ils sont entraînés et équipés pour combattre avec rapidité, surprise et agressivité.

Des élèves officiers de parachutistes russes font une démonstration de combat au corps à corps. Image: AP

Leur réputation s'est pourtant ternie à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, explique le Business Insider: le VDV a subi de lourdes pertes lors des premières heures de la campagne, notamment pendant la bataille de l'aéroport de Hostomel, qui aurait dû ouvrir la voie à la prise de Kiev. Les parachutistes sont parvenus à investir l'aérodrome, mais ont été rapidement chassés par une contre-attaque ukrainienne.

L'officier Denys Yaroslavskyi a confirmé, à la télévision nationale, que des troupes régulières russes «super qualifiées» ont été déployées dans le secteur de Bakhmout.

Les soldats du VDV à l'assaut de l'aéroport d'Hostomel Vidéo: twitter

Remplacer Wagner

L'armée russe n'est pas uniquement en train de renforcer sa présence autour de cette ville contestée. Elle le fait au détriment du groupe paramilitaire privé Wagner, qui avait jusqu'à présent alimenté les combats avec ses hommes, dont une bonne partie avait été recrutée dans les prisons.

L'offensive de Wagner a atteint son point culminant avec la prise de la petite ville voisine de Soledar, le 12 janvier. Depuis, les gains territoriaux ont été maigres. En reprenant l'avantage, les troupes conventionnelles espèrent donc relancer la bataille.

La présence accrue des parachutistes du VDV peut également avoir une signification politique. Ces derniers mois, le groupe Wagner n'a pas cessé de monter en puissance dans la bataille de Bakhmout, au point d'instaurer une concurrence interne avec l'armée régulière russe.

Ces deux acteurs enchaînent les annonces contradictoires sur le développement de la bataille: le fondateur de Wagner, Evgueni Prigojine, avait par exemple revendiqué la prise de la localité de Blahodatne le 28 janvier, trois jours avant que l'armée russe fasse de même.

Maintenant que les mercenaires sont épuisés, il se peut que le ministère russe de la Défense tente de les supplanter dans le secteur, estime l'ISW. Ce faisant, le commandement militaire peut s'approprier la victoire, en supposant que Moscou réussisse à prendre la ville. Prigojine espérait également remporter la bataille de Bakhmout, afin de renforcer son influence politique vis-à-vis du Kremlin, à l'égard duquel il garde un comportement ambigu.

Le ministère de la Défense russe vise probablement à saper l'influence du groupe Wagner en Ukraine, note encore l'ISW, tout en se servant de ses hommes pour soutenir l'effort russe autour de Bakhmout depuis juillet.

Les mercenaires de Prigojine y ont essuyé d'énormes pertes pour des gains territoriaux minimes. Selon des informations américaines, plus de 1000 combattants de Wagner ont été tués entre novembre et décembre. 10 000 autres auraient été blessés.

Moscou continue en effet de parler du groupe Wagner comme de «volontaires des détachements d'assaut», afin de minimiser sa responsabilité dans les avancées tactiques dans la région.

Vers un retrait volontaire?

La présence des troupes du VDV ne devrait toutefois pas changer substantiellement la situation. Il est «extraordinairement improbable» que les forces russes soient en mesure d'encercler par surprise les Ukrainiens à Bakhmout, estime l'ISW.

Et même si cela devrait arriver, les défenseurs auront probablement déjà quitté les lieux: l'officier Denys Yaroslavskyi a indiqué que l'armée ukrainienne procéderait à un retrait contrôlé de ses forces en cas de risque d'encerclement imminent.

«Si notre commandement décide de se retirer de Bakhmout, ce sera dans le seul but de sauver la vie de nos militaires», a affirmé Yaroslavskyi.