Le mystère du béluga russe Hvaldimir est résolu

Une experte a révélé de nouveaux détails sur le mystère entourant le béluga Hvaldimir, qui aurait été entraîné par la marine russe. Image: Keystone

Le mystère du béluga espion russe est résolu

La baleine blanche Hvaldimir a fait parler d'elle pour la première fois en 2019, car elle harcelait des pêcheurs norvégiens et portait un harnais avec une inscription en russe. Une experte livre de nouvelles informations sur l'origine de l'animal.

Anna-Lena Janzen / t-online

Une experte a révélé de nouveaux détails sur le mystère entourant le béluga Hvaldimir, qui aurait été entraîné par la marine russe. Olga Shpak explique dans le nouveau film de la BBC Secrets of the Spy Whale («Secrets de la baleine-espionne») qu'elle est «sûre à 100%» que le cétacé provenait d'un programme d'entraînement de la marine russe.

Elle se base sur des conversations avec des vétérinaires et des entraîneurs russes qui auraient identifié le cétacé comme étant un ancien membre d'un programme de surveillance d'une base navale dans l'Arctique. Elle déclare:

«C'est par l'intermédiaire de tous les vétérinaires et entraîneurs qu'est revenue la nouvelle de la disparition d'un béluga nommé Andruha.»

Fauteur de troubles

L'animal avait fait les gros titres pour la première fois il y a cinq ans, lorsqu'il était apparu au large de la Norvège et avait harcelé des bateaux de pêche. Il s'est ensuite déplacé lentement le long de la côte norvégienne en direction de la Suède. Selon les scientifiques, le mammifère marin, qui portait un harnais avec des inscriptions en russe, repérait activement les bateaux et en retirait des objets et des cordages. La Norvège a surnommé la baleine Hvaldimir et a accusé Moscou d'utiliser le mammifère marin comme espion russe.

Shpak, une Ukrainienne qui a étudié les mammifères marins en Russie à partir des années 1990, ne croit cependant pas que la baleine blanche ait servi d'espion. Elle est convaincue que le béluga a été formé pour protéger une base navale russe et qu'il s'en est échappé. Selon elle:

«Je pense qu'ils ont commencé à travailler en eau libre en comptant sur le fait que l'animal ne partirait pas»

«J'ai entendu dire par les gens du delphinarium commercial qui l'avaient auparavant qu'Andruha était intelligent et donc un bon choix pour l'entraînement», explique la chercheuse. Mais en même temps, le béluga était un fauteur de troubles. Les anciens entraîneurs n'ont donc pas été surpris de le voir s'enfuir.

Décès en 2024

La Russie a toujours refusé de confirmer ou d'infirmer que la baleine blanche avait été entraînée par l'armée russe. Des images satellites prises à proximité d'une base navale russe à Mourmansk montrent l'ancien domicile possible de la baleine. Sur des images de Google, on voit clairement des enclos aquatiques qui semblent abriter des bélugas.

«La position des bélugas à proximité immédiate des sous-marins et des navires pourrait nous révéler qu'ils font effectivement partie d'un système de surveillance», explique à la BBC Thomas Nilsen, du journal en ligne norvégien The Barents Observer.

L'histoire du béluga Andruha ne s'est malheureusement pas bien terminée: le 1er septembre 2024, son corps a été découvert flottant en mer près de la ville de Risavika, sur la côte sud-ouest de la Norvège. Bien que certains groupes d'activistes aient supposé que la baleine avait été abattue, la police norvégienne a rejeté cette explication. Une autopsie a révélé que Hvaldimir était mort parce qu'un bâton s'était coincé dans sa bouche.

Dauphins et phoques dans l'armée russe

L'utilisation de mammifères marins par l'armée russe n'est pas nouvelle. Dans les années 80, l'Union soviétique formait déjà des dauphins-espions. Le programme a néanmoins été abandonné dans les années 90. Une émission de la chaîne de télévision russe TV Zvezda datant de 2017 souligne toutefois que des phoques, des bélugas et des marsouins sont encore entraînés à des fins militaires dans l'océan polaire.

Les bélugas seront spécialement utilisés pour surveiller les entrées des bases navales, comme l'indique le Guardian. Ces animaux sont très territoriaux et peuvent tuer les étrangers qui pénètrent dans leur zone.

Les dauphins et les phoques auraient été formés, entre autres, à transporter des outils pour les plongeurs et à détecter les torpilles, les mines et autres munitions. Les bélugas sont considérés comme très sensibles au froid et ne peuvent pas se souvenir d'autant de commandes de l'homme que les phoques.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci