Un soldat russe avec la nouvelle version du célèbre Kalachnikov. Keystone

Les soldats russes se livrent à un trafic inquiétant et mortel

Des soldats russes ramènent des armes du front et les font entrer clandestinement dans le pays. Leurs agissements alimentent un trafic dangereux, parfois mortel.

Ivan Ruslyannikov / ch media

Depuis l’invasion de l’Ukraine il y a trois ans et demi, le nombre de procédures pénales contre des militaires russes a explosé en Russie. Les accusations portent souvent sur le commerce illégal d’armes.

En 2021, 41 affaires visant des soldats pour vente, stockage, livraison ou vol d’armes et de munitions ont été enregistrées. Deux ans plus tard, ce chiffre atteignait 137 et se maintient depuis à ce niveau. Ces données proviennent de jugements publiés sur les sites internet des tribunaux russes.

Trafic d'armes à petite échelle

Les soldats cachent souvent les armes qui leur sont fournies par le ministère de la Défense, puis les ramènent discrètement en Russie lors d’une permission ou après une hospitalisation. Ainsi, deux anciens militaires de la 71e division motorisée, Sergueï Goriatchevski et Evgueni Kouliev, ont dérobé trois fusils d’assaut AK-74M, 1080 balles perforantes et plusieurs grenades.

Ils voulaient écouler l’arsenal pour l’équivalent de 140 francs suisses auprès d’habitants de la région de Koursk. Mais des connaissances les ont dénoncés à la police: l’un a écopé de sept ans de prison, l’autre de trois.

Les armes les plus volées sont les pistolets Makarov. Certains les gardent comme trophée de guerre, d’autres les revendent sur le marché noir. Un Makarov avec silencieux peut s’y vendre environ 3200 francs, parfois payé en cryptomonnaies.

Quelques cas insolites

Une vieille Kalachnikov soviétique se négocie entre 3000 et 3500 francs. Mais des modèles plus rares circulent aussi. Un réserviste de la région de Moscou, Mikhaïl Kouzmitchov, a mis la main sur un fusil d’assaut AS Val avec silencieux intégré, conçu à l’origine pour les services secrets soviétiques. Il prévoyait de le vendre, munitions incluses, pour 7500 francs à un ex-membre de Wagner – qui était en réalité un agent infiltré des services secrets russes (FSB). Résultat: cinq ans de prison.

Certains officiers supérieurs profitent de leur accès aux armes pour monter des escroqueries plus sophistiquées. En août, une enquête a visé des membres de la 83e brigade aéroportée, accusés d’avoir simulé des combats afin de toucher des indemnités pour blessure. Les soldats tiraient les uns sur les autres, en veillant à ne pas atteindre d’organes vitaux, pour obtenir jusqu’à 3 millions de roubles (28 000 francs) chacun.

Au total, plus de trente militaires auraient touché près de 200 millions de roubles (1,9 million de francs). Chez leur supérieur, le lieutenant-colonel Konstantin Frolov, les enquêteurs ont découvert des caches contenant trois pistolets, un fusil d’assaut, des chargeurs, des mines et des grenades.

Pause clope et grenade dégoupillée

Ramener une arme à la maison entraîne aussi des drames familiaux. A Vladikavkaz, le vétéran décoré Nikolaï Kostine a menacé sa femme avec un pistolet Makarov volé. Il a été dénoncé par son épouse et condamné avec sursis.

En mai, un soldat de Moscou a voulu montrer une grenade rapportée du front à un ami. Après un repas bien arrosé, ils sont sortis fumer dans la cage d’escalier. La grenade a explosé: les deux hommes sont morts.

Le ministère russe de l’Intérieur constate une hausse marquée des crimes liés aux armes à feu dans les régions frontalières de l’Ukraine, notamment Belgorod, Briansk et Koursk, où se trouvent des camps d’entraînement.

Depuis le début de la guerre, au moins 2605 militaires actifs ou anciens combattants ont été inculpés pour de telles affaires, selon le journal russe Novaïa Gazeta. Les experts estiment que ce chiffre doit être bien plus élevé. Rien qu’à Belgorod, les cas liés au trafic d’armes illégales ont augmenté de 73,9%. Beaucoup de soldats tentent probablement de faire passer les armes volées hors du pays.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder