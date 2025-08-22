bien ensoleillé21°
DE | FR
burger
International
Russie

Des Russes s'auto-mutilent et reçoivent des médailles

Grosser Betrugsfall mit Selbstverletzungen bei der russischen Armee. Das Foto zeigt einen der laut Bericht geständigen Offiziere (21. August 2025)
Grande affaire de fraude avec automutilation au sein de l'armée russe. La photo montre l'un des officiers qui a avoué selon le rapport (à gauche).Image: Telegram

Des soldats d'élite russe ont trouvé comment escroquer Poutine

Un récent article de presse russe illustre l’ampleur de la frustration et de la corruption au sein des forces armées du pays. Des soldats et des officiers escroquent leur propre Etat.
22.08.2025, 16:5122.08.2025, 16:51
Daniel Schurter
Daniel Schurter
Plus de «International»

Des dizaines de soldats d’une unité d’élite russe se sont volontairement tiré dessus ou les uns sur les autres pendant la guerre contre l’Ukraine. L’objectif était de simuler des blessures de combat et d’obtenir une indemnisation de l’Etat.

Le portail d’information ukrainien d’Etat United24Media a rapporté, mercredi, ces incidents, en s’appuyant sur les recherches du quotidien russe Kommersant. Selon ces informations, la justice militaire russe a mené une vaste enquête au sein de la 83ᵉ brigade aéroportée de la Garde Souvorov.

Des distinctions militaires pour des fausses blessures

Selon les investigations russes, soldats et officiers se sont mutuellement tiré dessus afin de détourner des indemnisations publiques d’un montant allant jusqu’à trois millions de roubles (environ 30 000 francs suisses).

Ces militaires se seraient volontairement infligé des blessures par balle, enregistrées comme des blessures de guerre, pour obtenir des congés payés et un accès privilégié aux soins médicaux en plus de l'argent.

«J'ai vécu tes humiliations»: Mes adieux à la Russie

Des commandants auraient même décerné des distinctions honorifiques et des médailles de bravoure en raison de ces fausses blessures.

Des officiers dénoncent leurs subordonnés

Parmi les auteurs figurent, selon les rapports, deux officiers de haut rang. Dans le cadre de la procédure pénale en cours, un ancien commandant de brigade ainsi qu’un lieutenant-colonel, commandant d’une unité spéciale, auraient reconnu leur culpabilité, coopéré avec le parquet avant tout procès et témoigné contre leurs camarades.

L'un deux, un colonel, est accusé de fraude à grande échelle. L’autre fait face à des accusations de fraude, de corruption, de possession illégale d’armes et de munitions ainsi que de détention d’explosifs.

Pourquoi l'Ukraine aura de plus en plus de mal à résister à Poutine

Ces deux derniers chefs d’accusation sont liés à des caches découvertes dans la République populaire de Lougansk, autoproclamée par les combattants prorusses.

Les deux officiers avaient été arrêtés fin juin à Saint-Pétersbourg et début juillet à Moscou.

Selon Kommersant, une trentaine de soldats et officiers de la 83ᵉ brigade aéroportée seraient impliqués dans cette affaire de fausses blessures de guerre.

«Ils étaient si jeunes»: ce couple croyait avoir échappé à la guerre

Le journal rappelle que les indemnisations pour blessures subies au combat varient en Russie entre un et trois millions de roubles, selon la gravité déterminée par la commission médicale militaire.

Kommersant se décrit comme «le leader du journalisme économique russe et l’un des groupes médiatiques les plus influents du pays».

Traduit de l'allemand par Anne Castella

Plus d'articles concernant la Russie

La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
de Thomas Wanhoff
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
de Laurent Vilaine
2
«La Russie n'a plus de limite» et recruterait des enfants kamikazes
de Julian Alexander Fischer
1
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
de Jürg Ackermann
1
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Des drones russes traquent des civils en Ukraine
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
2
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
3
Rösti veut une nouvelle taxe routière: le montant interroge
Les postes européennes suspendent les envois de colis vers les USA
Les postes européennes ont décidé de restreindre les envois de colis en direction des Etats-Unis, à titre provisoire.
La poste allemande va considérablement restreindre l'envoi de colis et de marchandises d'Allemagne vers les Etats-Unis «de manière provisoire», a annoncé le groupe DHL vendredi, en réaction au durcissement des règles douanières américaines.
L’article