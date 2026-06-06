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L’Otan renforce sa présence en Finlande et en Suède

epa12974503 Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) General Alexus G. Grynkewich speaks during a joint press conference following a NATO Military Committee in Chiefs of Defence session, at the North ...
Alexus Grynkewich, le commandant suprême des forces de l'Otan en Europe.Keystone

L’Otan renforce sa présence en Finlande et en Suède

Des opérations ont été lancées en Finlande et en Suède afin de renforcer la sécurité dans le Grand Nord, une région stratégique face aux activités militaires russes et à l’intérêt croissant de la Chine.
06.06.2026, 18:0206.06.2026, 18:02

Des forces terrestres de l'Otan ont démarré leurs opérations en Finlande et en Suède samedi, afin de renforcer la sécurité dans le Grand Nord. La région observe l'activité militaire russe et suscite l'intérêt de la Chine, a indiqué l'Alliance.

A la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les deux pays nordiques avaient abandonné des décennies de non-alignement militaire pour devenir membres de l'Otan. La Finlande a intégré l'Alliance en 2023 et la Suède en 2024. Les opérations entamées samedi visent à soutenir la défense du flanc nord-est de l'Otan.

«Cette région est l'une des zones les plus importantes sur le plan stratégique», avec un environnement parmi les plus difficiles au monde, a souligné le général américain Alexus Grynkewich, le commandant suprême des forces de l'Otan en Europe.

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La création des Forces terrestres avancées de l'Otan en Finlande place un groupement tactique suédois à Boden, en Suède, ainsi qu'un élément multinational d'état-major à Rovaniemi, en Finlande.

Mise en place en moins de deux ans

La décision de créer ces forces a été prise en 2024 par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Otan lors du sommet de Washington. Leur mise en place a été achevée en moins de deux ans, souligne l'Alliance atlantique.

Les Forces terrestres avancées de l'Otan en Finlande, ainsi qu'une autre mission baptisée Sentinelle arctique, visent à défendre le territoire de l'Alliance et «garantir la sécurité de l'Arctique et du Grand Nord, notamment au regard de l'activité militaire russe et de l'intérêt croissant de la Chine pour cette région», selon Alexus Grynkewich. (tib/ats)

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