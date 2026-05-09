beau temps17°
DE | FR
burger
International
Russie

Moscou: Poutine justifie la guerre contre des «forces agressives»

epa12942841 Slovak Prime Minister Robert Fico (L) is welcomed by Russian President Vladimir Putin during Victory Day celebrations marking the 81st anniversary of the Soviet victory over Nazi Germany i ...
Le premier ministre slovaque Robert Fico a rencontré Vladimir Poutine samedi.Keystone

Poutine justifie sa guerre contre les «forces agressives» pro-OTAN

Après une parade du 9 mai fortement réduite, le président russe a donné un discours pour justifier une nouvelle fois la guerre en Ukraine.
09.05.2026, 11:0109.05.2026, 11:01

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé samedi que son armée affrontait en Ukraine des forces «agressives» soutenues par l'Otan, lors d'un discours sur la place Rouge pour de modestes commémorations du 9-mai 1945 au premier jour d'une trêve acceptée par Kiev.

! Mise à jour suit !
Le grand défilé militaire de Poutine a pris place

Ce défilé, marqué par l'absence d'équipements militaires et qui n'a duré que 45 minutes, a été conforté in extremis par l'entrée en vigueur d'une trêve de trois jours annoncée la veille par Donald Trump.

Des menaces d'attaques de drones ukrainiens pour perturber les cérémonies marquant la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie, fêtée le 9 mai en Russie, et de frappes russes en représailles contre le centre de Kiev avaient plané les jours précédents.

«Le grand exploit de la génération victorieuse (contre Adolf Hitler, ndlr) inspire aujourd'hui les soldats qui mènent l'opération militaire spéciale (en Ukraine). Ils font face à une force agressive armée et soutenue par l'ensemble du bloc de l'Otan», a déclaré Vladimir Poutine, depuis la tribune. Avant que ne retentisse l'hymne de la Russie, il a ajouté:

«Je suis fermement convaincu que notre cause est juste. Nous sommes ensemble. La victoire fut nôtre et elle le sera pour toujours»

Le dirigeant russe s'est exprimé devant plusieurs centaines de soldats se tenant sur la grande place de Moscou. Des militaires de l'armée nord-coréenne, qui a aidé Moscou à chasser au printemps 2025 des troupes ukrainiennes de la région de Koursk, ont participé aux commémorations, selon la télévision russe.

Ce défilé qui a débuté à 10h00 locales et s'est terminé à 10h45 s'est déroulé sous haute sécurité.

epa12942828 Russian servicemen march during the Victory Day military parade on the Red square in Moscow, Russia, 09 May 2026. Russia marks the 81st anniversary of the victory in World War II over Nazi ...
Le défilé n'a duré que 45 minutes.Keystone

L'internet mobile ne fonctionne pas dans le centre de Moscou et les rues de la capitale sont presque toutes désertes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Voici pourquoi Poutine se retranche dans des bunkers

Ces commémorations sont un important évènement permettant à Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 26 ans, de mobiliser la mémoire de la victoire soviétique et de rallier la population russe derrière la campagne militaire en Ukraine. Mais elles apparaissaient cette année menacées par les attaques incessantes de drones ukrainiens sur le territoire russe.

Après deux tentatives de trêves, ukrainienne puis russe, non respectées cette semaine, le président américain a annoncé vendredi soir un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie à partir de samedi.

Précisant que le cessez-le-feu serait accompagné d'un «échange de prisonniers de 1000 détenus de chaque pays»,le président américain a écrit sur sa plateforme Truth Social:

«Espérons que ce soit le début de la fin d'une guerre très longue, meurtrière et difficile»

Juste après la publication du message de Donald Trump, le président ukrainien a accepté le cessez-le-feu de trois jours et ordonné à l'armée de ne pas attaquer le défilé prévu sur la place Rouge.

Moscou a aussi confirmé avoir accepté la trêve et l'échange de prisonniers. Le président ukrainien a déclaré:

«La place Rouge est moins importante pour nous que la vie des prisonniers ukrainiens qui peuvent être rapatriés»

Moscou a réduit la pompe des célébrations. Pour la première fois en près de vingt ans, il n'y a pas eu pas de matériel militaire sur la place Rouge, ni de corps de cadets et des écoles militaires. Le nombre de dignitaires étrangers a également diminué.

epa12942855 North Korea&#039;s servicemen march during the Victory Day military parade on the Red square in Moscow, Russia, 09 May 2026. Russia marks the 81st anniversary of the victory in World War I ...
Des soldats nord-coréens ont également défilé à Moscou.Keystone

Seuls les dirigeants du Bélarus, de la Malaisie et du Laos et le Premier ministre slovaque Robert Fico se sont déplacés à Moscou, outre ceux des deux républiques séparatistes géorgiennes soutenues par Moscou et non reconnues par l'ONU, selon le Kremlin.

Moscou avait déjà décrété de son côté une trêve les 8 et 9 mai pour les commémorations, mais l'Ukraine comme la Russie avaient poursuivi leurs attaques de drones après cette annonce unilatérale.

«Moscou intensifie la terreur»: journée sanglante en Ukraine

Donald Trump a assuré que l'issue de la guerre était «de plus en plus proche», alors que les discussions ont repris cette semaine entre négociateurs ukrainiens et américains en Floride (sud-est).

Ces pourparlers étaient passés au second plan depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Vendredi, Volodymyr Zelensky a dit espérer la venue en Ukraine des négociateurs américains dans les prochaines semaines.

L'offensive russe à grande échelle sur l'Ukraine lancée en 2022 et entrée dans sa cinquième année a fait des centaines de milliers de morts. C'est le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
1
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
de Alyssa Garcia
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
de Thomas Wanhoff
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
5
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
de Bojan Stula
Thèmes
Montecito, l'enclave clinquante d'Harry et Meghan
1 / 14
Montecito, l'enclave clinquante d'Harry et Meghan
Bienvenue à Montecito, le paradis doré où se sont retranchés Harry et Meghan depuis qu'ils ont quitté la famille royale, en 2020.
source: istockphoto / veronica slavin
partager sur Facebookpartager sur X
Ce chef romand transforme des espaces en restaurant éphémère
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Comment l'Ukraine se prépare à «piéger les Russes»
L'Ukraine s'adapte à une guerre de longue haleine contre la Russie. Derrière la ligne de front, le réseau de positions défensives continue de s'étendre.
Dans le Donbass, la bataille fait rage autour de la «ceinture fortifiée» de l'Ukraine. Ce week-end, le commandement de l'armée ukrainienne a signalé que l'armée russe avançait vers la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk (est). Les Russes auraient recours à des tactiques d'infiltration, c'est-à-dire qu'ils tenteraient, avec de petites unités, de pénétrer derrière les lignes ukrainiennes. Le chef de l'armée, Oleksandr Syrsky, a déclaré que ces tentatives répétées étaient repoussées.
L’article