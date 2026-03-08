Poutine avait l'air mal en point, sur cette vidéo publiée par erreur capture d'écran

Cette vidéo soulève des questions sur l'état de santé de Poutine

Une séquence vidéo diffusée brièvement par le Kremlin, montrant Vladimir Poutine toussant à plusieurs reprises, a été rapidement supprimée puis remplacée. L’épisode a suscité interrogations et commentaires, y compris parmi des observateurs proches du pouvoir russe.

Habituellement très attentif à préserver une image irréprochable de Vladimir Poutine, le Kremlin a — à la surprise de nombreux Russes — diffusé une séquence vidéo où le chef de l’Etat tousse et se racle la gorge.

Ce clip, enregistré à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, a été supprimé peu après sa publication par le Kremlin et par les médias d’Etat, puis remplacé par une nouvelle version, a notamment rapporté le journal russe en exil Novaïa Gazeta. Des commentateurs se sont étonnés qu’un tel incident ait pu se produire.



Des questions

Des blogueurs militaires proches du Kremlin ont demandé, dans la section commentaires, s’il pouvait s’agir d’une indiscrétion délibérée, d’un sabotage ou même d’une forme de révolte contre un Poutine vieillissant.

Agé de 73 ans, celui-ci est au pouvoir depuis plus d’un quart de siècle. Le reporter Dmitri Smirnov, réputé proche du Kremlin, a pour sa part estimé sur sa chaîne Telegram qu’il pourrait simplement s’agir d’un problème «technique. Il a lui-même publié un extrait du clip.



«Poutine fait preuve de perfectionnisme et veut obtenir un résultat optimal» Dmitri Smirnov

Ce serait, selon Dmitri Smirnov, la raison de la nouvelle tentative du président d’enregistrer une seconde version plus réussie de ses voeux pour la Journée spéciale. Dans une première version longue, publiée par le Kremlin et d’une durée d’un peu plus de six minutes, les deux prises apparaissent – interrompues par l’accès de toux du président.



«J’ai beaucoup parlé aujourd’hui»

La séquence d’environ 30 secondes montrant Vladimir Poutine en train de tousser a particulièrement circulé sur des chaînes Telegram – certaines comptant plusieurs centaines de milliers d’abonnés. On y voit le chef du Kremlin demander de recommencer l’enregistrement. «J’ai une grenouille dans la gorge (...). J’ai beaucoup parlé aujourd’hui», explique-t-il.



Poutine, le 8 mars. Image: keystone

Dans son message de félicitations, il a également remercié tout particulièrement les femmes engagées dans la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et qui servent «dans des conditions extrêmement difficiles».

«Partout, vous faites preuve de courage, de bravoure, de dévouement et de fermeté»

Lors de ses apparitions publiques et de ses discours, Vladimir Poutine tousse parfois. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a à plusieurs reprises rejeté les spéculationssur de prétendues maladies du président.

Celui-ci est en bonne santé, a-t-il souligné à maintes reprises. Dmitri Peskov a parfois expliqué la toux et les raclements de gorge de Vladimir Poutine par les effets de la climatisation.

En Ukraine, en revanche, des commentateurs se sont moqués de cet incident vidéo: le Kremlin aurait lui-même montré l’image d’un «vieux malade», a-t-on notamment ironisé. (dab/dag/sda)

