Pour compenser ses pertes en Ukraine, la Russie multiplie les stratégies de recrutement. Image: watson/imago

Voici le montant que Poutine offre à ses nouvelles recrues

Le gouvernement russe mise sur l'argent pour attirer de nouvelles recrues. Kiev riposte avec une initiative destinée aux soldats russes.

Plus de «International»

Un article de

Les conditions d'embauche sont claires: «Pas de VIH, pas d'hépatite, pas de syphilis», a déclaré la fonctionnaire russe Natalja Lyssenko au Spiegel. Et les candidats doivent présenter un certificat médical attestant leur état de santé. En contrepartie, ils reçoivent une prime d'embauche de 40 000 euros pour pouvoir devenir soldat dans l'armée de Poutine. «Personne ne paie autant que nous», a ajouté Lyssenko, qui travaille dans le village de Longjugan, situé à près de deux mille kilomètres de Moscou.

Poutine manque cruellement de soldats pour sa guerre contre l'Ukraine. Selon les informations de l'état-major ukrainien, environ 1,3 million de combattants russes ont été tués, blessés ou portés disparus depuis le début de l'invasion en 2022. Le ministère britannique de la Défense estime que l'armée de Poutine perd jusqu'à 35 000 hommes par mois.

Une bannière de recrutement de l'armée russe à Saint-Pétersbourg. Image: Shutterstock

Le Spiegel a enquêté en Russie sur les méthodes utilisées par les fonctionnaires de Poutine pour recruter de nouveaux soldats. Elles consistent en des tentatives de «démarchage» par téléphone, comme le fait Natalja Lyssenko, mais aussi en des annonces sur les réseaux sociaux et en une fausse promesse: une affectation loin de la Russie.

Les slogans publicitaires fleurissent sur le site de recrutement VKontakte, à l'image de celui-ci: «Un contrat avec les forces armées de la Fédération de Russie – ton chemin vers la stabilité». La pression est forte: chaque région de Russie doit fournir chaque année à Poutine un nombre minimum de nouveaux soldats.

La riposte ukrainienne

Pour le seul mois de mars 2026, les pertes russes s'élevaient, selon les données ukrainiennes, à environ 35 351 hommes. Le ministre ukrainien de la Défense, Mykhailo Fiodorov, a récemment déclaré:

«Ce sont des pertes clairement confirmées: nous disposons dans notre système de vidéos de chaque frappe»

La Russie n'aurait pas été en mesure, depuis décembre, de compenser toutes ses pertes, a ajouté Fiodorov.

L'initiative ukrainienne «I Want to live» («Je veux vivre») s'oppose aux tentatives de recrutement de Poutine. Elle diffuse sur Internet des conseils pour échapper à la conscription. Et elle en tire des données sur les effectifs de l'armée russe. Ainsi, l'armée de Poutine aurait cherché à recruter 409 000 soldats cette année. Cela correspondrait à un taux de recrutement de 1120 soldats par jour. Selon «I Want to live», la Russie n'aurait toutefois recruté que 940 soldats par jour au premier trimestre.

Il n'est pas possible de vérifier ces chiffres auprès d'une source indépendante. Mais s'ils sont exacts, l'armée de Poutine aurait besoin de quelque 65 000 soldats supplémentaires d'ici la fin de l'année. Le réseau «I Want to live» a conclu: «Face à la baisse d'intérêt pour la participation à la guerre, même contre rémunération, le Kremlin recourt à des méthodes de recrutement de plus en plus agressives et douteuses.» (t-online / trad.: mrs)