Le M777, cet obusier qui terrorise les Russes et que Poutine veut détruire

L'armée russe veut détruire les obusiers M777 utilisés par les Ukrainiens. Cette artillerie lourde serait en partie responsable de leur défaite sur le front de l'Est.

Corsin Manser

L'Ukraine compte de plus en plus sur les armes lourdes fournies par les pays de l'Otan. L'obusier tracté M777 de 155 mm, livré par les États-Unis, en est un exemple. Cette pièce d'artillerie aurait contribué à repousser les Russes jusqu'à la frontière près de Kharkiv, selon un membre du ministère américain de la Défense.

«Nous pensons que les obusiers ont un impact, notamment près de Kharkiv» Membre du ministère américain de la Défense

Les Etats-Unis veulent livrer un total de 90 obusiers M777 à l'Ukraine. 74 sont déjà en service sur le front, a déclaré cette semaine le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov.

Pourquoi le M777 est si dangereux

Pour les Russes, ces livraisons ne sont pas une bonne nouvelle. Le M777 est considéré comme la pièce d'artillerie la plus moderne, largement utilisée en Occident. L'obusier n'a été mis en service par les Etats-Unis qu'en 2005 et a été utilisé pour la première fois dans la guerre en Afghanistan. L'un des grands avantages du M777 est son poids. Il ne pèse que 4,2 tonnes et peut donc être transporté et déplacé relativement facilement.

Soldats américains avec un obusier M777 en Afghanistan. image: EPA

Le M777 est utilisé par une équipe de huit à dix personnes. Avec des munitions traditionnelles, la distance de tir peut atteindre 24 kilomètres. Mais le M777 peut également être utilisé avec des projectiles guidés par GPS, nommés «Excalibur». Cela permet d'atteindre des cibles jusqu'à 40 kilomètres de distance. La fusée est programmée juste avant le tir par un ordinateur portable, qui localise les coordonnées de la cible.

En action ça donne ça 👇 Vidéo: watson

La précision des projectiles Excalibur est impressionnante. «Lors de combats en Irak en 2007, 92% des projectiles seraient tombés à moins de quatre mètres de la cible», écrit le magazine spécialisé root-nation.com. Un projectile Excalibur peut atteindre une cible dont la destruction nécessiterait autrement dix à cinquante obus d'artillerie non guidés. Il s'agit d'une sérieuse menace pour les Russes, d'autant que les canons de conception soviétique ne peuvent pas utiliser de munitions occidentales modernes.

La Russie veut détruire le M777

«Actuellement, la destruction des obusiers M777 est l'objectif principal des Russes», a récemment déclaré l'expert militaire Mikhaïl Khodarjonok à la télévision russe. L'ex-colonel a fait parlé de lui ces derniers jours en étant très critique envers les progrès de l'armée russe.

De retour à l'antenne, l'homme a retourné sa veste: «Il y a toutes les raisons de croire que ces obusiers seront dans un avenir proche les cibles prioritaires pour les unités de nos troupes de missiles, de notre artillerie et pour nos unités de l'armée de l'air.» Mikhaïl Khodarjonok s’est montré confiant. Il pense qu’en peu de temps, l’armée russe aura localisé et détruit les obusiers.

«Tout ce qui restera de ces obusiers, c'est leur souvenir» Mikhaïl Khodarjonok

Mikhaïl Khodarjonok a basé ses prévisions sur une vidéo du ministère russe de la Défense, qui montre la destruction d'obusiers M777 sur le sol ukrainien. Le ministère russe de la Défense a fait savoir mercredi qu'une attaque de missiles avait été menée par drone contre des obusiers américains. Plusieurs canons ont été endommagés.

Après l'attaque de drones, les forces ukrainiennes se seraient cachées dans une forêt et auraient pris les obusiers avec eux. L'artillerie russe a alors ouvert le feu et «détruit tout l'équipement et les obusiers américains». Il est impossible de vérifier si les M777 ont effectivement été détruits lors de l'attaque russe. Sur la vidéo publiée, on peut seulement voir qu'une frappe de roquette manque de peu un obusier. Lors des tirs d'artillerie qui ont suivi, il n'est pas possible de savoir si les cibles ont été touchées.

L'attaque de M777, selon une source Russe Vidéo: watson

Le fiasco russe à la rivière Siwerskyj Donez? C'est le M777!

L'armée russe se bat contre un adversaire qui agit désormais avec du matériel de guerre ultramoderne. Vladimir Poutine ne s'attendait probablement pas à cela lorsqu'il a envahi l'Ukraine en février. L'offensive orientale des Russes s'est fortement ralentie, notamment en raison des livraisons d'armes occidentales. Cette semaine, le ministère ukrainien de la Défense a annoncé dans une vidéo qu'il était très facile de se familiariser avec le M777. Quelques minutes suffisent pour s'en servir. L'aide à l'armement augmente le moral des propres troupes, surtout que l'armée russe a peur du M777.

Les obusiers américains auraient également été utilisés lors de la bataille de Siwerskyj Donez et auraient causé des pertes massives parmi les véhicules blindés russes. Si l'on en croit le ministère ukrainien de la Défense, cela devrait également expliquer pourquoi la destruction des M777 est une priorité absolue pour l'armée russe.

De vives critiques

L'échec de la traversée de la rivière Siwerskyj Donez est à ce jour la défaite la plus symbolique subie par l'armée russe sur le front oriental. Après que les troupes de reconnaissance ukrainiennes ont pu localiser la tentative de traversée, les Russes ont été soumis à des tirs d'artillerie massifs. Les Ukrainiens ont détruit des dizaines de chars et tué plusieurs centaines de soldats russes.

Après avoir dévoilé l'ampleur du désastre, les blogueurs militaires russes ont exprimé de vives critiques. L'armée russe va donc tout faire pour qu'un tel fiasco ne se reproduise pas. Elle aurait sans doute préféré que les Ukrainiens ne reçoivent jamais le M777.