Les combattants de l'ombre de Poutine: que sait-on du FSB?

Selon les experts, tous ces attentats sont des démonstrations de force afin de démontrer que le FSB peut atteindre n'importe qui, n’importe où et n’importe quand .

Selon les enquêteurs et la Cour européenne des droits de l'homme , le FSB est également responsable de l'empoisonnement du transfuge Alexander Litvinenko . Il était un ancien officier des services secrets et s’est fait assassiner à Londres en 2006. Il est mort après avoir été exposé à une substance radioactive, le polonium.

Plus tard, l’enquête a révélé que l’agent neurotoxique Novitchok lui avait été administré par le biais de son slip. Navalny a survécu à la tentative d’empoisonnement grâce à l'aide de médecins russes et allemands.

L'exemple le plus récent est l'attentat contre le critique du Kremlin Alexeï Navalny qui, selon les recherches de Bellingcat , avait été auparavant poursuivi pendant des mois par des agents du FSB. Lors d'un vol à destination de Moscou, l'opposant russe s'est évanoui en raison de violents symptômes d'empoisonnement.

Les services secrets sont en premier lieu des instruments du pouvoir destinés à empêcher toute opposition au gouvernement de Poutine. Les opposants sont poursuivis et tués, parfois même volontairement en public.

Le FSB a également joué un rôle important après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée, en s'attaquant par exemple aux médias et à la culture.

Les séparatistes prorusses de l'est de l’Ukraine, déjà en guerre depuis 2014, auraient également été soutenus par le FSB. Les actions auraient coûté des «milliards de dollars», selon le directeur de Bellingcat Christo Grozev.

Le pouvoir du FSB au sein de l'Etat n'a cessé de s'étendre ces dernières années à la suite de plusieurs réformes. Des dizaines d'anciens agents du FSB occupent en outre des postes importants dans la vie politique russe et dans les grandes entreprises d'Etat.

En choisissant Alexandre Bortnikov à la tête du FSB, il a nommé pour la deuxième fois un confident de longue date à ses côtés, s’assurant ainsi une influence maximale. Poutine et Bortnikov ont travaillé ensemble pour le KGB à Saint-Pétersbourg dans les années 1970.

Poutine maintient sciemment ses services secrets en concurrence les uns avec les autres et définit également leurs missions. Il vise à éliminer les opposants et les critiques envers le gouvernement. Le FSB a son siège principal à Moscou, dans la capitale russe.

Le FSB est le service de renseignement intérieur de la Russie . L'abréviation signifie «Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie». Le FSB est considéré comme le successeur du Comité pour la Sécurité de l’Etat (KGB) de l'Union soviétique. Toutefois, contrairement au KGB, le FSB n'est officiellement compétent que pour la Russie. Son objectif principal est de protéger l'Etat russe et ses frontières et d'identifier les menaces potentielles grâce à l'espionnage intérieur. Pour ce faire, la loi l'autorise par exemple à intercepter l'ensemble des données de communication en Russie.

Qu'est-ce que le FSB et que fait-il exactement ?

Mais quel est donc le rôle du FSB dans le conflit actuel et, plus généralement, dans le gouvernement de Poutine? Tour d’horizon.

Un autre affaire a fait les gros titres dans le monde entier: le président Vladimir Poutine aurait récemment licencié 150 agents du FSB, en colère contre le déroulement de la guerre . Certains auraient été arrêtés, dont Sergei Beseda, l'ancien directeur de la 5e direction du renseignement et responsable de l'espionnage dans les anciennes républiques soviétiques. C'est ce que rapporte le média d'investigation Bellingcat .

