Vladimir Poutine vivrait dans la crainte grandissante d'être la cible d'un attentat. Image: keystone

Voici pourquoi Poutine se retranche dans des bunkers

Poutine fait surveiller ses cuisiniers et passe de plus en plus de temps dans des bunkers, il redoute visiblement d'être victime d'un attentat. Une crainte qui n'est pas tout à fait infondée.

Marisa Lattemann / t-online

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Le Service fédéral de protection russe (FSO) a considérablement renforcé les mesures de sécurité autour de Vladimir Poutine. Selon des personnalités proches du Kremlin citées par le Financial Times, le chef d'Etat passerait de plus en plus de temps dans des bunkers souterrains. Il dirigerait par ailleurs la guerre de manière méticuleuse jusque dans les moindres détails et s'éloignerait de plus en plus des affaires civiles.

L'isolement de Poutine s'est accentué ces dernières années, notamment depuis la pandémie de Covid-19. Mais, depuis le mois de mars, la crainte d'un coup d'Etat ou d'une tentative d'attentat au Kremlin s'est «nettement aggravée», a confié au Financial Times une personne proche des services de renseignement européens.

Le traumatisme causé par l'opération de drones ukrainienne «Toile d'araignée», qui a visé en juin 2025 des aérodromes militaires profondément dans le territoire russe, serait encore vif, selon une autre personne proche de Poutine citée par le journal. Les préoccupations en matière de sécurité auraient par ailleurs été renforcées par l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les Etats-Unis en janvier, selon une deuxième personne proche de Poutine.

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Une sécurité largement renforcée

En réaction, le FSO aurait encore durci ses mesures de sécurité déjà très strictes. Poutine aurait réduit ses apparitions publiques, et les contrôles de sécurité pour les personnes qui le rencontrent en personne auraient été encore renforcés, selon la même source proche des services de renseignement européens.

Le président et sa famille ne se rendraient plus dans leurs résidences de la région de Moscou ni dans celle du Valdaï, située au nord-ouest de la capitale. Poutine passerait à la place davantage de temps dans des installations bunkerisées, où il travaille parfois pendant des semaines entières. Les médias d'Etat utilisent des enregistrements préalables pour donner une impression de normalité.

Selon le rapport, les collaborateurs de l'entourage immédiat de Poutine, dont des cuisiniers, des photographes et des gardes du corps, n'auraient plus le droit d'utiliser les transports en commun ni d'employer des téléphones portables ou des appareils connectés à Internet en sa présence. Des systèmes de surveillance ont été installés dans leurs logements.

De fait, le mécontentement à l'égard de Poutine et de sa conduite de la guerre contre l'Ukraine ne cesse de croître. Selon la plateforme russe indépendante Meduza, les taux d'approbation annuels de Poutine sont tombés à leur niveau le plus bas depuis l'automne 2022.

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