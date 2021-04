Le nouveau jouet nucléaire de Poutine testé en Arctique

Taper ses symptômes sur Google ne serait pas une si mauvaise idée

Faire son autodiagnostic sur internet aurait (un peu) de bon. Et c'est une étude de la prestigieuse université d'Harvard qui le dit.

Se sentir patraque et taper ses symptômes sur internet. Soyons honnêtes, on l'a tous déjà fait au moins une fois. Or, cette pratique qui exaspère souvent le corps médical, ne serait pas si inutile que ça.

En effet, selon une récente étude réalisée par des chercheurs d'Harvard et publiée le 29 mars sur la revue médicale Java Network, de légères améliorations dans l'exactitude du diagnostic ont été observées après une recherche sur Internet.

Cette enquête a été menée auprès de 5000 adultes …