brouillard-1°
DE | FR
burger
International
Russie

Une adolescente russe est envoyée en prison pour des photos

Une adolescente russe est envoyée en prison pour des photos

Un tribunal à Moscou a confirmé la condamnation d'une fille de 17 ans à quatre années d'emprisonnement pour avoir affiché dans son école des photos de Russes combattants pour l'Ukraine.
22.01.2026, 16:3422.01.2026, 16:34

Les autorités russes répriment toute critique de l'offensive lancée par le Kremlin contre l'Ukraine en février 2022 à coups d'amendes et de peines de prison visant des milliers d'opposants, journalistes et citoyens ordinaires.

En décembre 2024, Eva Bagrova, alors âgée de 16 ans, avait été arrêtée après avoir affiché dans son école de Saint-Pétersbourg un portrait de Denis Kapoustine, le chef d'un groupe de volontaires russes se battant du côté ukrainien, ainsi que d'un autre combattant pro-Ukraine, assortis des mentions «héros de la Russie».

Eva Bagrova
Eva Bagrova, condamnée à quatre ans de prison en Russie.Image: memopzk.org
Denis Kapoustine.
Denis Kapoustine, le chef d'un groupe de volontaires russes se battant du côté ukrainien.Image: wikipédia

Jeudi, une cour d'appel de Moscou a confirmé la condamnation de l'adolescente, âgée aujourd'hui de 17 ans, à quatre années d'emprisonnement, selon une vidéo depuis la salle d'audience publiée par les médias indépendants SOTAvision et RusNews.

«Justification du terrorisme»

Eva Bagrova avait été condamnée en première instance, en octobre, à quatre ans de prison pour «justification du terrorisme», mais ce verdict n'est devenu public que cette semaine.

Cet hiver, la Russie se rapproche de son cruel objectif en Ukraine

Denis Kapoustine, un ancien militant d'extrême droite, est le fondateur du Corps des volontaires russes (RDK), considéré par les autorités russes comme organisation «terroriste» et interdite. Ce groupe s'est fait connaître pour des incursions militaires sur le territoire russe dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Denis Kapoustine, aussi connu sous le nom de Denis Nikitine, est considéré comme un terroriste par les autorités russes et, en 2019, les autorités allemandes l'avaient interdit d'entrée dans l'espace Shengen pour son soutien à l'idéologie néo-nazie.

Les services de renseignement militaires ukrainiens (GUR) ont annoncé récemment avoir simulé sa mort pour empêcher son assassinat commandité par la Russie. (ag/ats)

Plus d'articles concernant la Russie
La Russie a appris de ses échecs: ça devrait inquiéter l'Otan
2
La Russie a appris de ses échecs: ça devrait inquiéter l'Otan
de Julian Alexander Fischer
La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
de Thomas Wanhoff
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
2
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
de Laurent Vilaine
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
1
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
de Jürg Ackermann
Thèmes
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
partager sur Facebookpartager sur X
Une année de Trump, c'est épuisant
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plans de Trump ne font plus rire personne dans mon pays
Je suis Danois. Ma grand-mère était groenlandaise. Dans ma famille, les ambitions de Donald Trump concernant le Groenland ont provoqué un véritable séisme. Et pourtant, de cette tempête politique pourrait faire émerger quelque chose de positif.
A Copenhague, chez mes proches, la télévision reste allumée presque en permanence, comme dans une grande partie du pays. Les éditions spéciales s’enchaînent, les notifications s’accumulent sur les téléphones, et dans les cafés, les conversations reviennent inlassablement au même sujet.
L’article