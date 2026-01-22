Une adolescente russe est envoyée en prison pour des photos

Un tribunal à Moscou a confirmé la condamnation d'une fille de 17 ans à quatre années d'emprisonnement pour avoir affiché dans son école des photos de Russes combattants pour l'Ukraine.

Les autorités russes répriment toute critique de l'offensive lancée par le Kremlin contre l'Ukraine en février 2022 à coups d'amendes et de peines de prison visant des milliers d'opposants, journalistes et citoyens ordinaires.

En décembre 2024, Eva Bagrova, alors âgée de 16 ans, avait été arrêtée après avoir affiché dans son école de Saint-Pétersbourg un portrait de Denis Kapoustine, le chef d'un groupe de volontaires russes se battant du côté ukrainien, ainsi que d'un autre combattant pro-Ukraine, assortis des mentions «héros de la Russie».

Eva Bagrova, condamnée à quatre ans de prison en Russie. Image: memopzk.org

Denis Kapoustine, le chef d'un groupe de volontaires russes se battant du côté ukrainien. Image: wikipédia

Jeudi, une cour d'appel de Moscou a confirmé la condamnation de l'adolescente, âgée aujourd'hui de 17 ans, à quatre années d'emprisonnement, selon une vidéo depuis la salle d'audience publiée par les médias indépendants SOTAvision et RusNews.

«Justification du terrorisme»

Eva Bagrova avait été condamnée en première instance, en octobre, à quatre ans de prison pour «justification du terrorisme», mais ce verdict n'est devenu public que cette semaine.

Denis Kapoustine, un ancien militant d'extrême droite, est le fondateur du Corps des volontaires russes (RDK), considéré par les autorités russes comme organisation «terroriste» et interdite. Ce groupe s'est fait connaître pour des incursions militaires sur le territoire russe dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Denis Kapoustine, aussi connu sous le nom de Denis Nikitine, est considéré comme un terroriste par les autorités russes et, en 2019, les autorités allemandes l'avaient interdit d'entrée dans l'espace Shengen pour son soutien à l'idéologie néo-nazie.

Les services de renseignement militaires ukrainiens (GUR) ont annoncé récemment avoir simulé sa mort pour empêcher son assassinat commandité par la Russie. (ag/ats)