Zelensky veut un face-à-face avec Poutine «en Suisse ou en Turquie»

Dans une lettre ouverte publiée jeudi soir, le président ukrainien a proposé à son homologue un face-à-face pour mettre fin à la guerre. Trump est enthousiaste, mais le chemin est encore long.

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Le président Zelensky a proposé une rencontre directe à son homologue russe dans une lettre à Vladimir Poutine publiée jeudi soir. Ce dernier venait de reconnaître que la Russie devait renforcer ses défenses antiaériennes après une série de frappes de drones ukrainiens.

Le Kremlin a indiqué que le président Poutine n'avait pas encore vu la lettre, mais que Zelensky pouvait venir «à tout moment à Moscou» y rencontrer son homologue russe, ce que le président ukrainien écarte d'office dans sa missive.

«L'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre via un contact direct entre vous et nous. Je propose une rencontre» Zelensky

Et le président ukrainien a déjà une idée des lieux qui pourraient accueillir un tel sommet: «la Suisse, la Turquie et les pays du monde arabe». Il a ajouté que l'Ukraine était «prête à un cessez-le-feu complet pour la durée des négociations» auxquelles il estime que l'Europe et les Etats-Unis doivent participer.

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Une rencontre ente les deux dirigeants serait «super», a rapidement affirmé Donald Trump, en soulignant que la Russie et l'Ukraine devront «faire des compromis».

Un face-à-face pour en finir?

La lettre de Volodymyr Zelensky est publiée au lendemain de frappes de drones ukrainiens sur un terminal pétrolier et une base navale militaire de Saint-Pétersbourg, ville natale de Vladimir Poutine et où débutait le traditionnel Forum économique international (SPIEF).

Le «Davos russe» s'ouvre sous les drones ukrainiens Vidéo: watson

Le président ukrainien s'est rarement directement adressé à son homologue russe depuis le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, mais il a appelé plusieurs fois à une rencontre, estimant que seul un face-à-face pourrait mener à un accord.

Moscou exige de Kiev des concessions politiques et territoriales, notamment un retrait complet de la région de Donetsk, partiellement contrôlée par Moscou, que rejettent l'Ukraine, les assimilant à une capitulation.

Kiev a également fait à plusieurs reprises la proposition d'un cessez-le-feu prolongé pour favoriser des négociations. Mais Moscou rejette cette idée, arguant que cela permettrait à l'armée ukrainienne de se renforcer.

Le président russe a de nouveau questionné la légitimité de son homologue ukrainien à mener des négociations, soulignant jeudi que le mandat de Zelensky a expiré en 2024. En effet, sous la loi martiale en vigueur depuis le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine, aucune élection ne peut avoir lieu.

La Russie recule sur le front

Vladimir Poutine a déjà dit qu'il ne serait prêt à une rencontre avec Zelensky qu'une fois qu'un accord de paix aurait été entièrement finalisé par les équipes de négociations. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé:

«Zelensky peut venir à tout moment à Moscou»

La publication de cette lettre a eu lieu alors que le président russe reconnaissait que son pays doit «améliorer» et «renforcer» sa défense antiaérienne. L'Ukraine a récemment intensifié ses frappes de drones sur les territoires occupés et la Russie en représailles aux bombardements russes quotidiens contre son territoire.

«Si vous ne parvenez pas tout seul à la conclusion qu'il est temps de mettre fin à cette guerre, l'Ukraine continuera à se battre pour son existence», souligne Zelensky dans sa lettre.

Poutine a lui affirmé depuis Saint-Pétersbourg être toujours prêt à négocier avec Kiev une sortie du conflit, qui n'exclut pas selon lui un contrôle total de Moscou sur le Donbass, bassin minier dans l'Est de l'Ukraine dont fait partie Donetsk. «L'un n'exclut pas l'autre», a-t-il précisé devant les journalistes.

Le dirigeant russe a assuré que les troupes de Moscou avancent «sur l'ensemble de la ligne de front». Une analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre ISW montre cependant que l'Ukraine a repris aux Russes quelque 282 km2 en mai, réduisant pour le deuxième mois d'affilée la zone de son territoire contrôlée par Moscou, qui gagnait du terrain depuis l'automne 2023. (sda/ats/afp)