Ce petit panneau pourrait coûter très cher à une unité déterminante de l'armée russe. Image: capture d'écran

Une unité secrète russe trahie par ses toilettes

L’unité d’élite russe «Rubicon» joue un rôle-clé dans la guerre en Ukraine. Des journalistes ont réussi à découvrir d’où elle opère grâce à un détail anodin aperçu dans des vidéos de propagande.

Konstantin Hitscher / t-online

Créée à l’été 2024 sur ordre direct du ministre russe de la Défense Andreï Beloussov, la cellule de drones «Rubicon» s’est rapidement forgé la réputation d’être au cœur de la stratégie aérienne de Moscou. Douze mois plus tard, elle est considérée comme l’un des piliers du dispositif russe. Des journalistes de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) ont réussi à localiser son quartier général secret, au terme d’une minutieuse enquête fondée uniquement sur des images disponibles en ligne.

Selon leurs recherches, l'unité «Rubicon» serait basée dans le complexe de propagande et de loisirs Patriot Park, à une soixantaine de kilomètres de Moscou. Géré par le ministère de la Défense, le parc comprend des reconstitutions de batailles de la Seconde Guerre mondiale ainsi qu’une vaste collection de chars, d’avions et de matériel spatial soviétique.

Des toilettes pas comme les autres

Tout a commencé avec un reportage diffusé le 2 février par le propagandiste russe Vladimir Soloviov. Celui-ci se montrait en train de visiter le quartier général de l’unité. Dans la séquence, on distingue des panneaux de toilettes vraisemblablement spécifiques à ce site. C'est en effet ce détail qui a permis aux journalistes d'établir l’emplacement. D’autres vidéos consacrées à «Rubicon» ont fourni des indices complémentaires.

Une vue de ce fameux Patriot Park. Ici, le 12 août 2024. Image: www.imago-images.de

Leur enquête recoupe également un autre élément: depuis fin 2024, une partie du parc est réservée chaque semaine à des «séminaires scientifiques et pratiques (Département de la recherche interdisciplinaire avancée et des projets spéciaux, ministère de la Défense)».

On attribue à «Rubicon» un rôle déterminant dans les récents succès russes à Koursk et dans le Donbass. L’unité est chargée de l’acquisition des drones et de la formation des pilotes. Peu d’informations filtrent sur ses opérations, mais elle est réputée particulièrement efficace.

Lors de la bataille de Koursk, les drones fournis en grande partie par «Rubicon» auraient mis l’armée ukrainienne en difficulté, compliquant sa logistique et entravant l’approvisionnement de ses troupes.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder