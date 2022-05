Ce bataillon russe n'aurait jamais dû tenter de traverser ce pont ukrainien

Les soldats russes s'apprêtaient à traverser le fleuve. C'est à ce moment que les Ukrainiens ont frappé en détruisant des dizaines de véhicules. Cette perte au pont sur le Donets devrait faire mal à l'armée du Kremlin.

C'est un coup dur pour l'armée russe dans l'Est de l'Ukraine: lors d'une attaque d'artillerie sur un pont flottant près de Lougansk, les troupes ukrainiennes ont détruit au moins 50 chars et véhicules blindés russes. C'est ce qu'illustrent des images prises par des drones et publiées par le ministère ukrainien de la Défense sur le lieu de l'action, sur la rivière Severski Donets.

Les véhicules russes détruits ont échoué sur la rive. image: twitter.com/DefenceU

Comme le rapporte le magazine américain Forbes, un millier de soldats russes auraient tenté de traverser le fleuve avec leurs véhicules en direction de la ville disputée de Lyman. La 17e brigade blindée de l'armée ukrainienne aurait détecté la tentative de traversée à l'aide de drones avant de contre-attaquer.

Les restes du pont. image: twitter.com/DefenceU

Le nombre des victimes russes n'est pas encore connu. Cependant, les pertes importantes en matériel ont probablement laissé le bataillon attaqué pratiquement hors de combat.

Deuxième pont détruit

Parmi les véhicules russes détruits, on compte au moins 7 chars de combat de type T-72 et T-80, 17 véhicules blindés de transport de troupes, 7 véhicules amphibies de transport de troupes et 5 autres véhicules spéciaux. Selon CNN, l'unité russe aurait tenté une nouvelle fois, après une première attaque, de construire un pont sur la rivière. Ce dernier aurait également été détruit par l'artillerie ukrainienne.

La perte d'une unité sur le Donets devrait faire mal à la Russie d'un point de vue purement mathématique. Selon les estimations occidentales, la Russie a encore une centaine de bataillons sur le sol ukrainien, 20 autres se trouveraient à Belgorod, du côté russe, près de la frontière. Un bataillon est généralement composé de 900 à 1200 soldats.

Après les pertes subies du côté russe ces dernières semaines, il est possible que la Russie ne parvienne pas à maintenir ses effectifs.

Une unité russe dans la forêt. image: twitter.com/DefenceU

L'attaque sur la rivière devrait aider les Ukrainiens à améliorer leur position dans le Donbass. L'armée russe avait récemment concentré ses attaques dans la région sur la localité de Lyman, elle-même située à seulement 55 kilomètres au sud-ouest d'Izioum.

C'est là que l'armée russe a déployé une grande partie de ses troupes dans l'Est de l'Ukraine. La prise de Lyman serait un succès tactique important pour Moscou dans son objectif de s'emparer de l'ensemble du Donbass. (t-online,mk)