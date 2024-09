New York est sur le point de tomber aux mains des Russes

Cela avait fait naître des conjectures selon lesquelles il s'agissait d'un animal-espion venu de la Russie voisine et lui avait valu d'être baptisé Hvaldimir, jeu de mots associant le mot baleine (hval, en norvégien) et l'emblématique prénom russe que porte le maître du Kremlin.

Agé entre 15 et 20 ans au moment de sa mort selon les estimations, Hvaldimir avait été repéré en avril 2019 au large de la région arctique du Finnmark, dans le Grand nord norvégien.

Cétacé blanc décrit comme jeune et bien-portant, Hvaldimir avait été retrouvé sans vie samedi au large de la côte sud-ouest à Risavika. Son corps avait été transporté lundi dans une antenne locale de l'Institut vétérinaire norvégien en vue d'une nécropsie. Le rapport est attendu «d'ici trois semaines», a précisé une porte-parole de l'institut.

«Les blessures de la baleine sont alarmantes et d'une nature qui ne peut exclure un acte criminel. Elles sont choquantes»

One Whale, épaulée par NOAH, une autre ONG norvégienne, a annoncé avoir déposé plainte auprès de la police pour qu'elle ouvre une «enquête criminelle».

«Plusieurs vétérinaires, biologistes et experts en balistique ont examiné des preuves photographiques, y compris des gros plans des blessures de Hvaldimir. Leurs évaluations suggèrent fortement que la mort de la baleine est le résultat d'un acte criminel», poursuit l'ONG.

One Whale, une ONG spécialement créée pour assurer la protection du béluga, affirme disposer de «preuves irréfutables suggérant que la mort de Hvaldimir a été causée par des blessures intentionnelles infligées par l'homme».

Regina Haug de l'ONG One Whale avec le corps de Hvaldimir, le 4 septembre Image: OneWhale

Le poste du service de renseignement intérieur russe à la frontière avec l'Ukraine est gravement endommagé. A côté se trouvent un café, un magasin et un distributeur de billets – tous portent les traces des combats ayant eu lieu. Le poste-frontière ukrainien, situé non loin de là, a également reçu bon nombre de projectiles. C'est ici que les combats ont été les plus violents lorsque les Ukrainiens ont envahi la Russie, par surprise, le 6 août.