Poutine et Loukachenko se sont rencontrés et ils ont parlé argent et guerre

Des images du Kremlin montrent les présidents russe et biélorusse ensemble à Sotchi. Des questions de sécurité auraient notamment été abordées.

Selon des sources russes, le président Vladimir Poutine a rencontré, ce lundi, à Sotchi, le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko. Le service de presse du Kremlin a publié des images montrant les deux chefs d'Etat ensemble. D'après l'agence d'Etat Ria Novosti, Poutine a déclaré qu'il avait été question de sécurité concernant les deux pays.

Loukachenko et Poutine à Sotchi durant leur rencontre à Sotchi, en Russie, le 23 mai2022. image: keystone

Tous deux ont blâmé l'alliance de défense occidentale. Les politiciens des pays de l'Otan veulent démembrer l'Ukraine, a déclaré Poutine selon Ria Novosti. Loukashenko aurait, quant à lui, indiqué que la Pologne et l'Otan étaient prêtes à «reconquérir l'Ukraine occidentale comme avant 1939». Pour Loukachenko, cette stratégie serait également envisagée pour la Biélorussie. Il n'y a néanmoins pas de preuves ou d'indications à ce sujet.

La Russie a attaqué l'Ukraine en février et son armée a notamment pris le contrôle de certaines parties de l'est et du sud de du pays. Des troupes sont également entrées en Ukraine via le territoire biélorusse, allié de Poutine. Les pays de l'Otan, de leur côté, soutiennent l'Ukraine financièrement, avec des livraisons d'armes et des fournitures de secours. Ils ont également imposé des sanctions à la Russie et à la Biélorussie.

Collaboration économique plus étroite

L'entretien entre les deux dirigeants devait également porter sur une coopération économique plus étroite. Avant la réunion, l'agence russe Interfax avait déjà signalé la coopération d'intégration entre les deux pays dans un Etat de l'Union. Des coopérations industrielles et une collaboration dans le domaine de la science des fusées pourraient également avoir fait partie de l'entretien, de même que la construction d'un port biélorusse près de Saint-Pétersbourg.

Ria Novosti a cité Poutine en disant que la Russie résistait aux sanctions occidentales. Loukachenko a donc qualifié la situation actuelle de «période d'opportunité». Selon lui, les pays occidentaux ont poussé les deux Etats à rendre leur économie plus forte «sans s'en rendre compte».

Depuis les élections présidentielles controversées de 2020, lors desquelles Loukachenko s'est déclaré vainqueur sans la reconnaissance de l'Occident, la Biélorussie est de plus en plus dépendante de la Russie. Bien que Loukachenko insiste sur le fait que la Biélorussie demeure indépendante, un État uni entre les deux nations, qui n'a longtemps existé que sur le papier, se dessine de plus en plus. Les observateurs politiques internationaux estiment que la possibilité d'un rattachement de la Biélorussie à la Russie est tout à fait réelle.

