Pourquoi Poutine veut-il absolument aller dans l'espace?

Pourquoi Poutine veut absolument aller dans l'espace

Le chef du Kremlin a fait une annonce claire: il exige plus de satellites et que les lancements de fusées coûtent moins cher. Qu'est-ce qui se cache derrière cette décision?

Steve Haak / t-online

Le président russe, Vladimir Poutine, a exhorté l'industrie spatiale de son pays à travailler rapidement et à atteindre la rentabilité. Lors d'une visite au centre spatial de Korolev, près de Moscou, il a exprimé son souhait de voir le nombre de satellites russes augmenter de manière significative.

Mais Poutine veut plus. Il vise également à rendre les lancements russes moins coûteux grâce à l'utilisation de lanceurs réutilisables. De plus, il accélère les plans pour la future station spatiale russe, avec une date de lancement dès 2027. Parallèlement, malgré la perte de la sonde Luna-25 l'été dernier, le programme lunaire russe devrait se poursuivre.

Il semble évident que Poutine veut s'aventurer dans l'espace à tout prix, malgré les coûts élevés associés à cette entreprise. Cela survient même dans le contexte économique difficile de son pays, en partie en raison des sanctions imposées par les pays occidentaux en réponse à la guerre en Ukraine. D'où proviennent les ambitieux projets du dirigeant du Kremlin?

Satellites de communication et d'observation

Il est évident que les satellites sont désormais essentiels pour les opérations militaires. Ils facilitent la communication entre les troupes et permettent de repérer les mouvements de l'adversaire ainsi que de localiser des cibles. Les images par satellite peuvent apporter des avantages décisifs à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

Les autres objectifs que Poutine poursuit ne peuvent être que l'objet de spéculations. Récemment, le journal Bild a fait état de discussions dans l'entourage du chef du Kremlin au sujet d'une éventuelle attaque sur la capitale ukrainienne, Kiev, avec une fusée de type Soyouz.

Selon le média, Poutine aurait été informé de ces plans en début d'année. Cependant, on ignore comment le dirigeant du Kremlin a réagi à l'idée d'utiliser une fusée Soyouz modifiée pour une telle attaque, et s'il est réaliste d'envisager une telle opération.

Une station spatiale à des fins de surveillance

En ce qui concerne les projets de la station spatiale russe, les informations deviennent plus précises. L'agence spatiale russe Roscosmos avait déclaré, lors de la présentation d'un modèle l'année dernière, que la station permettrait aux cosmonautes d'avoir une vue beaucoup plus étendue de la Terre à des fins de surveillance par rapport à ce qui est actuellement possible sur la Station spatiale internationale (ISS).

Vladimir Poutine, accompagné du chef de la société spatiale russe Roscosmos, le 26 octobre dernier. Keystone

Dmitri Rogozine, ancien chef de Roscosmos réputé pour sa fermeté, avait laissé entendre que la nouvelle station spatiale pourrait éventuellement avoir une utilité militaire si nécessaire.

La mission de la sonde spatiale Luna-25, un échec

Et quels sont les objectifs de la Russie sur la Lune? Avec cette mission, Poutine vise principalement à renouer symboliquement avec les réalisations passées de son pays. La Russie a été la première nation à envoyer un être humain, Youri Gagarine, en orbite, en 1961.

Pour rester compétitive dans la course actuelle vers la Lune aux côtés des Etats-Unis, de la Chine, de l'Inde et du Japon, la Russie a inclus la sonde Luna-25 dans son programme lunaire.

Sur place, elle était chargée d'explorer le sol en vue de faciliter l'atterrissage en douceur des vaisseaux spatiaux russes. La Russie vise à établir sa propre station sur la Lune d'ici 2040. En envoyant la sonde, la Russie souhaitait également démontrer sa capacité à accomplir des exploits scientifiques malgré le conflit en Ukraine et la pression des sanctions occidentales. Cependant, Luna-25 a connu un échec en août dernier.

Résolu face aux échecs

Suite au lancement réussi de la sonde depuis le cosmodrome de Vostotchny dans la région d'Amour, les responsables politiques russes avaient tenu à affirmer que le pays ne se laisserait pas décourager.

La détermination de Poutine à s'engager résolument dans l'exploration spatiale s'explique donc par plusieurs facteurs: d'une part, il poursuit des objectifs militaires clairement définis en tant que chef du Kremlin. D'autre part, il cherche à prouver que la Russie peut renouer avec sa gloire d'antan.

Poutine a clairement indiqué lors de sa visite à Korolev qu'il ne se laisse pas décourager par des échecs tels que la mauvaise atterrissage de Lunar 25. «Les erreurs sont des erreurs», a-t-il déclaré.