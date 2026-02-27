Un soldat ukrainien dans le Donbass. Image: UKRAINIAN ARMED FORCES

«12 minutes de vie»: ils ont survécu à l'effroyable tactique russe

Sur le front ukrainien, à Stepnohirsk, un Russe mobilisé survit en moyenne douze minutes. Des soldats ukrainiens d'élite témoignent de combats d'une brutalité extrême face à un ennemi qui sacrifie ses hommes sans compter.

Christoph Cöln / t-online



Si cette ville tombe, Zaporijia pourrait elle aussi être perdue. Cette métropole est l'un des derniers bastions tenus par l'armée ukrainienne dans la région du même nom. A ses portes se trouve Stepnohirsk, une localité qui comptait encore 5000 habitants il y a quelques années.

De violents combats y font actuellement rage entre les troupes du Kremlin et les défenseurs ukrainiens. Au centre du bourg, les combattants se font face à quelques mètres à peine: c'est une bataille qui se joue de maison à maison.

carte: watson

Une ligne de défense cruciale et meurtrière

Stepnohirsk est le dernier avant-poste de la défense de Zaporijia, ville de 550 000 habitants. C'est pourquoi le commandement militaire ukrainien y a concentré ses meilleurs combattants. Plusieurs unités d'élite sont chargées d'empêcher la prise totale de la ville par les forces russes.

Le Kremlin a massé près de 65 000 soldats aux abords de Stepnohirsk, un écrasant déséquilibre des forces. Selon des sources ukrainiennes, le rapport entre soldats ukrainiens et russes sur ce segment du front serait de un contre sept. Vladimir Poutine montre à quel point il souhaite prendre le contrôle de la capitale de la région.

La brutalité avec laquelle les commandants des unités russes mènent leurs opérations, et la férocité du combat défensif de l'armée ukrainienne sont mises en lumière dans un reportage du quotidien britannique Times. Le journal s'est, en effet, rendu sur la ligne de front et a pu s'entretenir avec des soldats déployés à Stepnohirsk. Leurs témoignages sont bouleversants.

Il y a notamment celui d'un combattant de l'unité d'élite ukrainienne Ferrata, qui raconte une mission de reconnaissance menée à pied par ses hommes. Répartis en deux groupes distants de 300 mètres l'un de l'autre, ils ont repéré une position russe lorsque son groupe fut soudainement détecté par un drone de reconnaissance ennemi. Les troupes du Kremlin ouvrirent immédiatement le feu à l'artillerie et lancèrent un essaim d'engins volants, cette fois chargés d'explosifs.

Des combattants d'une brigade ukrainienne préparent une opération d'artillerie. Image: UKRAINIAN ARMED FORCES

Survivre dans les flammes des heures durant

Le soldat, dont le nom de guerre est «Ice», a déclaré au Times:

«Puis l'attaque a commencé. Un soldat de l'autre groupe a été tué sur le coup, touché directement par un drone. Et mon camarade à moi, des éclats de mortier l'ont blessé. Puis les Russes l'ont achevé avec un drone FPV.»

Le combattant tué par le drone russe était son ami proche. «J'ai du mal à en parler», dit Ice.

Mais ce n'était pas fini. L'enfer venait en réalité à peine de commencer pour le groupe de reconnaissance ukrainien. Ice poursuit:

«En l'espace de 15 minutes, huit drones FPV ont pénétré dans notre abri, déjà à moitié détruit, qui a commencé à brûler.»

Des soldats épuisés au front. Image: UKRAINIAN ARMED FORCES

Le groupe prit alors une décision audacieuse: plutôt que d'éteindre l'incendie, ils le laissèrent se propager. Ice explique:

«Nous avons fait croire à l'ennemi que nous avions tous brûlé»

Les combattants résistèrent trois heures dans l'abri en flammes, humidifiant certaines poutres pour les empêcher de s'embraser, et trempant leurs masques dans l'eau pour éviter l'intoxication à la fumée. Beaucoup souffrirent de graves brûlures, mais ils survécurent.

Sur la ligne de front de Stepnohirsk, le commandement ukrainien a également déployé l'unité Artan aux côtés des hommes de Ferrata. Cette unité n'intervient qu'aux points du front revêtant une importance stratégique décisive pour l'issue du conflit. Il y a quelques jours, ces forces spéciales ont réussi une percée opérationnelle significative. Depuis lors, elles ont repris le contrôle de portions du territoire et coupé d'importantes lignes d'approvisionnement russes.

Une poste de commandement ukrainien: c'est d'ici que sont contrôlées les missions des drones. Image: UKRAINIAN ARMED FORCES

5000 à 6000 dollars par vie humaine

Ce qui se passe en première ligne est décrit par l'un des combattants de Ferrata. Les Russes, dit-il, jettent des hommes dans la bataille sans relâche. D'abord par groupes de trois. Quand ceux-ci sont tués, ils en envoient dix, et quand ceux-là tombent à leur tour, ils avancent avec encore plus de soldats.

Cette tactique est bien connue: les Russes eux-mêmes l'appellent le «broyeur à viande». Elle avait déjà été employée lors de la prise d'autres localités ukrainiennes, notamment lors des batailles de Bakhmout et d'Avdiivka. Les combattants russes qui refusent d'être ainsi envoyés à la mort peuvent être fusillés par leur propre commandant, comme l'ont récemment rapporté plusieurs anciens combattants à la BBC.

Un officier de l'unité d'élite Ferrata, dont le nom de guerre est «Nine», décrit au Times la fréquence insoutenable à laquelle la Russie sacrifie ses hommes à Stepnohirsk:

«J'estime que l'espérance de vie d'un Russe mobilisé ici est d'environ douze minutes, pas davantage»

Il explique ensuite ce que coûte la mort d'un soldat russe: «Selon s'il est tué par une grenade ou par un drone FPV, le coût s'élève à environ entre 5000 et 6000 dollars.»

La mort quotidienne sur le front ukrainien a en réalité un prix qui va bien au-delà du coût du matériel. Il n'est pas seulement payé par ceux qui se battent en première ligne, comme les combattants de Stepnohirsk, mais aussi par les familles dont les proches ne rentreront plus jamais à la maison. Et par ceux qui, dans toute l'Ukraine, endurent nuit après nuit la terreur des bombardements du régime de Vladimir Poutine. Depuis quatre ans maintenant. Ce prix-là est incalculable.