La patronne de la banque de Russie, Elvira Nabiullina, a mis en garde contre les conséquences des attaques ukrainiennes sur l'économie russe.

L'Ukraine fait vivre aux Russes «l'apocalypse» qui devait frapper l'Europe

Les attaques ukrainiennes contre les raffineries et les dépôts russes de pétrole ont conduit à des pénuries dans le pays. Et le retour du pétrole iranien sur le marché pourrait encore compliquer les choses pour l'économie russe.

Ivan Ruslyannikov / ch media

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Le Kremlin menace régulièrement l’Europe que, sans les ressources énergétiques russes, elle finira par grelotter. Mais désormais, c’est en Russie qu’une grave crise du carburant a éclaté, à la suite de l’intensification des attaques de drones ukrainiens.

Des blogueurs militaires proches du Kremlin décrivent déjà la situation actuelle comme une impasse. D’un côté, les frappes contre le secteur national du pétrole et du gaz. De l’autre, le récent accord conclu entre les Etats-Unis et l’Iran qui, selon les experts, va réduire les revenus de la Russie.

Près d’une station-service sur quatre du pays a désormais instauré des restrictions sur la vente d’essence. L’ampleur de ces limitations varie selon les régions et vont de l’interdiction de vendre du carburant dans des jerricans à l’instauration d’un système de bons, comme dans la péninsule annexée de Crimée et à Sébastopol.

La présidente de la Banque centrale russe, Elvira Nabioullina, a déclaré vendredi que les attaques ukrainiennes contre les raffineries risquaient d’alimenter l’inflation en faisant grimper les prix du carburant.

Les nombreux messages publiés sur des chaînes Telegram régionales témoignent de la panique qui s’est emparée du pays. A Sébastopol, le carburant est devenu, ces dernières semaines, le produit le plus difficile à trouver. Les files d’attente devant les stations-service s’étiraient sur plusieurs kilomètres. Les automobilistes devaient souvent patienter durant des heures, sans être certains de pouvoir faire le plein avant l’épuisement des stocks.

Un chauffeur de poids lourd de la région de Moscou s’est agacé sur Telegram

«J’ai commandé 300 litres et attendu une heure entière la livraison. Au final, je n’ai reçu que 100 litres. On m’a expliqué qu’il était impossible de m’en vendre davantage.»

Un entrepreneur de Rostov-sur-le-Don déplore de ne plus pouvoir faire le plein de ses bateaux:

«Je loue des bateaux et je n’ai pas le droit d’acheter de l’essence en jerrican pour alimenter mon matériel. Dans chaque station-service, on m’envoie promener.»

Il n'y a plus d'exception

Même les soldats engagés dans la guerre en Ukraine ne bénéficient plus de passe-droits pour obtenir du carburant. Pour se protéger des drones ukrainiens, les forces russes ont camouflé leurs camions-citernes en véhicules civils et érigé des structures en rondins autour des réservoirs. Certains véhicules ont également été repeints pour compliquer leur identification par les drones.

A Sébastopol, les soldats chargés d’abattre les drones ukrainiens sont contraints de faire le plein dans des stations-service civiles. Lorsqu’ils tentent d’acheter de l’essence sans faire la queue, des tensions éclatent avec les habitants, qui attendent eux-mêmes des heures pour pouvoir remplir leur réservoir.

La panique ne touche pas seulement la population ordinaire, mais également les milieux de blogueurs proches du Kremlin.

La chaîne Telegram Pioner Sapasa écrit:

«Il y a quelques années, on entendait partout des prévisions disant que nous couperions le gaz et le carburant à l’Europe, et que l’hiver deviendrait une apocalypse pour les Européens, parce qu’ils commenceraient à geler. Je partageais moi-même cette conviction. Mais bon sang, d’une manière totalement incompréhensible, les Ukrainiens parviennent à faire en sorte que ce soit nous, désormais, qui souffrons de l’effondrement de l’approvisionnement en carburant.»

Un coup porté à l'économie russe

La panique grandissante de la population n’est pas passée inaperçue au Kremlin. Les autorités ont tenté de réagir. Le 1ᵉʳ juin dernier, une interdiction temporaire d’exporter du kérosène a été décrétée pour la première fois, afin de «garantir une situation stable sur le marché intérieur du carburant». L’embargo doit rester en vigueur jusqu’au 30 novembre 2026.

Le gouvernement russe a également approuvé, le 28 mai dernier, un mécanisme permettant aux entreprises privées d’acquérir du matériel lourd de défense antiaérienne. Des systèmes d’artillerie antiaérienne, des tourelles, des radars et des véhicules spécialisés. La charge pesant sur le secteur privé a, elle aussi, augmenté. En 2025 déjà, les entreprises avaient dépensé au total quelque 200 milliards de roubles pour se protéger contre les drones ukrainiens.

L’économiste russe Dmitri Nekrassov nous expliquait récemment que, sans être encore catastrophique, la situation des automobilistes russes était toutefois sérieuse. L’an dernier déjà, des raffineries avaient été attaquées et des files d’attente s’étaient formées devant les stations-service. Mais, selon l’expert:

«La situation ne touche pas seulement le secteur russe des carburants et de l’énergie, mais toute l’économie du pays»

Dmitri Nekrassov estime par ailleurs que l’accord conclu entre les Etats-Unis et l’Iran devrait entraîner une chute des revenus pétroliers et gaziers pour la Russie. ll explique:

«Auparavant retenu par la guerre et les sanctions, le pétrole iranien va désormais revenir sur le marché mondial. Compte tenu des énormes dépenses militaires liées à la guerre en Ukraine et du recul attendu des revenus du pétrole et du gaz, c'est un coup inévitable porté à l’économie russe.»

Traduit de l'allemand par Joel Espi