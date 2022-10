Comme Hitler avec le V1, la Russie recourt à des armes terroristes bon marché

Un drone iranien Shahed-136 en piqué sur un quartier résidentiel de Kiev, lundi matin. image: sergey shestak/epa

Les attaques de drones russes sur Kiev lundi sont avant tout un signe de la diminution de l'arsenal de missiles de Poutine. Malgré ce constat, la question de la meilleure façon de s'en protéger se pose de toute urgence.

Bojan Stula / ch media

La méthode est la même, seuls les moyens de guerre utilisés changent: avec les frappes de lundi sur la capitale ukrainienne Kiev, la Russie a poursuivi les attaques de missiles sur des cibles civiles qu'elle a entamées la semaine passée.

L'ampleur des pertes parmi la population n'est pas encore connue. Les autorités de la ville ont fait état lundi de quatre morts et de nombreux blessés. Comme il y a une semaine, les attaques russes semblaient à nouveau avoir pour objectif la destruction à grande échelle des infrastructures civiles, et notamment du réseau d'énergie et de chauffage. Ainsi, selon des sources ukrainiennes, un centre d'exploitation du réseau de chauffage de Kiev a été touché lundi.

Le porte-parole du président Andriy Yermak a qualifié les attaques de drones comme étant un nouvel acte de désespoir inutile de la Russie. Un peu plus tard, le président Volodymyr Zelensky a réaffirmé sur le canal de messagerie Telegram:

«L'ennemi peut attaquer nos villes, mais il ne nous brisera pas»

Des drones bas de gamme

Les informations sur l'utilisation de drones kamikazes iraniens de type Shahed-136 se sont multipliés à la mi-septembre, après les premiers lancements en août. Ceux-ci sont appelés ainsi parce qu'ils se jettent sur leurs cibles et explosent comme les avions japonais pendant la guerre du Pacifique. Fin septembre, les attaques de Shahed se sont concentrées sur le front sud dans la région d'Odessa. Lundi, c'est désormais la capitale, Kiev, qui a été prise pour cible.

Pour les observateurs militaires internationaux, la poursuite de l'offensive aérienne avec les drones iraniens indique avant tout que l'arsenal de Moscou en matière de missiles à moyenne et longue portée, coûteux et complexes, est en train de s'épuiser. C'est pourquoi le commandement militaire russe doit de plus en plus recourir à ces engins «bas de gamme».

Un drone Shahed-136 lors d'une exposition d'armes iranienne. image: zvg

Mais ceux-ci ne sont pas utilisés contre des objectifs militaires, comme s'en étonne le colonel de l'armée allemande (Bundeswehr) Andreas Schneider:

«Ce qui est surprenant, c'est que les Russes n'utilisent pas les drones iraniens de manière tactique, comme le font les Ukrainiens, mais en principe uniquement pour des attaques terroristes. Ils n'obtiennent donc aucun effet tactique ou opérationnel avec ces systèmes.»

Pour le professeur de l'académie de commandement de l'armée allemande à Hambourg, il est prévisible que l'utilisation de drones russes ne soit pas décisive pour la guerre, comme il l'a laissé entendre vendredi dernier dans le format Youtube de la Bundeswehr Nachgefragt.

Cette évaluation est partagée par le ministère britannique de la Défense: eEn raison de leur faible puissance explosive et de leur propulsion à hélices, aussi lente que bruyante (180 km/h), les drones Shahed ne seraient pas l'arme à longue portée dont la Russie a en réalité besoin et qu'elle espérait peut-être obtenir de la part de la marchandise iranienne exportée.

La semaine dernière déjà, les analystes militaires britanniques ont constaté dans leur rapport quotidien que les Shaheds volant de manière isolée étaient relativement faciles à abattre. Selon des données antérieures de l'état-major ukrainien, environ 60% des drones en approche peuvent être détruits en vol.

Lundi, 13 drones arrivant du sud ont été abattus dans la seule région de Kiev, a confirmé un porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne.

Déployés en essaims

Les drones kamikazes iraniens ne sont toutefois pas inoffensifs, comme le prouvent les informations alarmistes publiées lundi du côté ukrainien et les appels à un soutien accru de la défense antiaérienne depuis l'étranger.

Lorsqu'ils sont déployés en essaims pouvant aller jusqu'à six missiles à la fois, comme c'est apparemment la tactique russe, ils surchargent la défense antiaérienne ukrainienne et causent de graves dommages là où ils tombent.

L'impact d'un Shahed-136 sur Kiev Vidéo: twitter

Les images de destruction prises lundi matin à Kiev en sont un triste témoignage. Le nombre total de shaheds tirés en début de semaine reste inconnu.

Selon la plateforme d'information militaire ukrainienne Defense Express, on réfléchit donc actuellement à toute une série de mesures de défense conventionnelles et futuristes. Les voici:

Les mitrailleuses au sol: ces armes antiaériennes classiques, utilisées depuis la Première Guerre mondiale, présentent un grave inconvénient: elles ne détruisent pas l'engin explosif. Elles provoquent tout au plus la chute du drone à un endroit non prévu et son explosion à cet endroit.

ces armes antiaériennes classiques, utilisées depuis la Première Guerre mondiale, présentent un grave inconvénient: elles ne détruisent pas l'engin explosif. Elles provoquent tout au plus la chute du drone à un endroit non prévu et son explosion à cet endroit. Missile antiaérien porté à l'épaule (Manpads): les armes tirées par des soldats individuels, comme le Stinger et le Strela, permettent certes de détruire en toute sécurité les drones en vol, mais elles présentent l'inconvénient commun à tous les missiles antiaériens: ces armes, conçues contre les jets et les hélicoptères ennemis, sont en fait trop chères et trop précieuses pour être gaspillées au profit des Shahed bon marché. De plus, elles ne permettent de détruire que quelques missiles isolés d'un essaim de Shahed et ce uniquement de jour, en raison de l'absence de vision nocturne.

les armes tirées par des soldats individuels, comme le Stinger et le Strela, permettent certes de détruire en toute sécurité les drones en vol, mais elles présentent l'inconvénient commun à tous les missiles antiaériens: ces armes, conçues contre les jets et les hélicoptères ennemis, sont en fait trop chères et trop précieuses pour être gaspillées au profit des Shahed bon marché. De plus, elles ne permettent de détruire que quelques missiles isolés d'un essaim de Shahed et ce uniquement de jour, en raison de l'absence de vision nocturne. Lance-roquettes multiples: le Stinger Avenger, par exemple, peut coordonner électroniquement le ciblage des essaims de missiles Shahed et tirer plusieurs missiles à la fois. Mais en ce qui concerne le manque de rapport coût-efficacité, ce qui s'applique déjà aux Manpads s'applique encore plus ici: trop précieux et trop cher.

le Stinger Avenger, par exemple, peut coordonner électroniquement le ciblage des essaims de missiles Shahed et tirer plusieurs missiles à la fois. Mais en ce qui concerne le manque de rapport coût-efficacité, ce qui s'applique déjà aux Manpads s'applique encore plus ici: trop précieux et trop cher. Véhicule antiaérien: le Guépard allemand, avec ses deux canons haute performance de 35 millimètres, serait en fait l'arme idéale pour faire tomber du ciel des nuées de drones Shahed. Cependant, les Ukrainiens n'en ont que 20 exemplaires en service. De plus, les munitions et les tubes de rechange sont rares et les Guépards sont utilisés de préférence dans le combat terrestre contre des cibles au sol.

le Guépard allemand, avec ses deux canons haute performance de 35 millimètres, serait en fait l'arme idéale pour faire tomber du ciel des nuées de drones Shahed. Cependant, les Ukrainiens n'en ont que 20 exemplaires en service. De plus, les munitions et les tubes de rechange sont rares et les Guépards sont utilisés de préférence dans le combat terrestre contre des cibles au sol. Avions de combat: les pilotes ukrainiens auraient déjà abattu de nombreux Shahed. Mais les avions de combat ukrainiens sont plus nécessaires ailleurs, notamment pour la sécurité de l'espace aérien et le soutien au sol. De plus, ces avions irremplaçables risquent d'être abattus par la défense antiaérienne russe à chaque décollage.

les pilotes ukrainiens auraient déjà abattu de nombreux Shahed. Mais les avions de combat ukrainiens sont plus nécessaires ailleurs, notamment pour la sécurité de l'espace aérien et le soutien au sol. De plus, ces avions irremplaçables risquent d'être abattus par la défense antiaérienne russe à chaque décollage. Brouilleur: l'approche alternative à la lutte contre les Shaheds consiste à perturber électromagnétiquement leurs systèmes de guidage GPS intégrés, disponibles dans le commerce, à l'aide d'un «brouilleur» et de les faire dévier de leur trajectoire. L'inconvénient ici: Il est presque impossible de neutraliser des milliers de kilomètres carrés avec des systèmes de brouillage GPS.

Les regards se tournent vers Israël

Defense Express conseille à ses propres forces armées d'activer la combinaison de toutes ces possibilités afin d'assurer une protection aussi étendue que possible. De nombreuses indications de ces derniers jours vont exactement dans ce sens.

Ancien, mais efficace contre les drones lents et volant à basse altitude grâce à son canon quadruple de 23 millimètres: un char antiaérien ukrainien de type ZSU-23-4. image: wikicommons

Jeudi dernier, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a ainsi annoncé que l'Alliance allait fournir à l'Ukraine des centaines de brouilleurs pour lutter contre les drones. Selon des sources ukrainiennes, les forces armées remettent de plus en plus en état les chars antiaériens de type ZSU-23 Shilka, l'équivalent soviétique du Guépard allemand pendant la guerre froide. En plus de cela, des canons antiaériens de 57 millimètres de type S-60, également une arme de collection de l'époque soviétique, commencent à être sortis des dépôts.

Le Guépard allemand. image: Maurizio Gambarini/dpa

Dans ce contexte, il est intéressant de noter les informations en provenance d'Israël selon lesquelles, au vu des exportations d'armes de l'ennemi juré iranien vers la Russie, l'Etat hébreu souhaiterait s'éloigner de sa position jusqu'ici largement neutre et s'engager davantage en faveur de l'Ukraine. Le Guardian a ainsi rendu publique fin septembre la visite à Kiev de Simona Halperin, directrice adjointe du ministère israélien des Affaires étrangères.

Le principal sujet de discussion a été la défense contre les menaces. Dans ce domaine, Israël dispose déjà d'une expérience de plusieurs dizaines d'années et est sur le point de lancer le bouclier laser révolutionnaire «Iron Beam». Toutefois, comme l'a annoncé le développeur israélien Rafael Advanced Defense Systems il y a dix jours, «Iron Beam» ne sera pas opérationnel et prêt pour le front avant au moins deux ans.

Des parallèles étonnants avec la Seconde Guerre mondiale

En tenant compte de tout cela, on peut établir des parallèles étonnants avec la phase finale de la Seconde Guerre mondiale: à l'époque aussi, l'agresseur cherchait son salut dans des attaques terroristes contre la population civile ennemie afin de contrebalancer l'évolution défavorable sur les champs de bataille.

Un chasseur britannique Spitfire fait tomber un missile V1 par un simple contact de l'aile. image: wikicommons

Au lieu de bombarder les têtes de pont de l'invasion en Normandie, par exemple, Adolf Hitler a dirigé ses nouveaux missiles V1 (V pour «Vergeltungswaffe», arme de représailles) en masse sur la région de Londres à partir de juin 1944. Au départ, les précurseurs des actuels missiles de croisière ont semé la terreur parmi les Alliés.

Mais très vite, les Britanniques ont trouvé une méthode simple pour abattre les missiles allemands qui volaient relativement lentement et bruyamment. Au lieu de leur tirer dessus, il suffisait de taper sur le V1 avec l'aile d'un avion de chasse pour le faire dévier de sa trajectoire et le faire s'écraser sans danger au-dessus de la Manche.