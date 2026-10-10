Poutine réécrit l'histoire russe avec un musée consacré aux nazis

Le Musée de la mémoire a ouvert ses portes à Moscou. Il remplace une institution dédiée à l'histoire des goulags fermée depuis 2024. Quand le pouvoir russe tente de réécrire l'histoire à son avantage en s'aidant de l'intelligence artificielle. Visite guidée.

Team AFP, Moscou, Russie

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«Il y avait la paix, il y avait la vie», déclame un narrateur virtuel, tandis que des vidéos des années 1930 montrent le quotidien sous Staline. Dans un nouveau musée moscovite consacré aux crimes nazis en URSS, la Russie de Vladimir Poutine s'empare du récit historique.

Le lieu choisi pour accueillir le Musée de la mémoire, consacré aux crimes de l'Allemagne nazie pendant l'invasion de l'Union soviétique en 1941, n'a rien d'anodin. Il a investi les locaux du musée de l'histoire du Goulag, fermé «temporairement» en novembre 2024 en raison de manquements à la sécurité incendie. Il n'avait jamais rouvert depuis. Ses pièces d'exposition ont été déplacées dans la réserve, selon le guide du nouvel établissement.

Le Musée de la mémoire présente les «crimes nazis commis en URSS». Image: AFP

Dédié au «génocide du peuple soviétique», ce lieu, créé à l'initiative de la ville de Moscou, s'enchâsse dans le récit historique promu par le Kremlin. Car le pouvoir s'appuie sur la lutte de l'URSS contre l'envahisseur nazi pour justifier le conflit «existentiel» qu'il a lancé en Ukraine il y a quatre ans et demi. Dans les manuels scolaires russes, Joseph Staline est d'ailleurs présenté exclusivement en héros et tombeur du nazisme. Plusieurs statues lui rendant hommage ont été inaugurées ces dernières années en Russie, dont une dans le métro de Moscou.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, «notre patrie a été confrontée à une violence jamais vue auparavant», poursuit le narrateur virtuel, passant sous silence les millions de victimes des répressions staliniennes.

Image composite

Le site semble craindre la lumière. Il propose uniquement des visites guidées par petits groupes, et annonce sur internet inviter avant tout des vétérans de la guerre en Ukraine et leurs familles, des étudiants et des écoliers. Les rares curieux suivent sur les écrans l'histoire d'une famille imaginaire visiblement générée par l'intelligence artificielle. Un couple et ses enfants racontent les horreurs vécues pendant le siège de Léningrad, dans les camps de concentration et les villages brûlés.

«C'est une image composite. Chacun des membres de cette famille a plusieurs prototypes», explique le guide, assurant toutefois que tout a été filmé avec de vrais acteurs. Le musée présente des reconstitutions sur écran géant des châlits de camps de concentration et l'entrée du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau avec son inscription tristement célèbre «Arbeit macht frei». On trouve aussi des figures en cire: des femmes et enfants tenus en joue par des soldats en uniforme nazi.

Une histoire qui dérange

Les critiques du musée déplorent que l'essentiel du contenu ait été créé par l'IA, alors que les objets historiques de l'époque et les témoignages de personnes réelles sont peu nombreux. La dernière salle plonge le public dans les procès de Nuremberg, où les plus hauts responsables nazis avaient été jugés et condamnés, entre novembre 1945 et octobre 1946. «Toutes les guerres se terminent par la paix et tous les crimes (sont jugés) par un tribunal», conclut le guide.

A l'issue de sa visite, Maxime Novikov, un guide et historien de 43 ans, dit avoir été «agréablement surpris qu'une partie du nouveau musée soit consacrée aux territoires russes ayant été sous l'occupation» nazie.

«Mais le musée du Goulag était unique. Le faire disparaître est très probablement une décision politique visant à faire oublier cette histoire-là, (...) qui dérange. C'est quand même l'histoire du KGB, les services de renseignement russes.»

Médecin de 72 ans, Lina trouve «terriblement triste (...) que cette mémoire, l'endroit où l'on aurait pu amener nos enfants et nos petits-enfants, n'existe plus». «Il y a des pages sombres de l'histoire qu'il faut malgré tout connaître. Et oui, l'histoire se répète incontestablement (...) et cela peut se reproduire de manière encore plus terrible qu'auparavant», conclut-elle. (afp/vz)