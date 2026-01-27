Des peoples russes à Courchevel. Image: watson/instagram

Ces Russes n'auraient pas dû aller écouter Patricia Kaas à Courchevel

Un séjour ultra-luxueux d’influenceurs russes à Courchevel déclenche une polémique nationale. Ils sont accusés d’indécence et de trahison en pleine guerre en Ukraine.

Un luxueux voyage d’influenceurs russes à Courchevel, mêlant champagne, hôtels haut de gamme et concert privé de Patricia Kaas, a déclenché une vive polémique en Russie, dans un contexte de guerre en Ukraine.

Selon Le Figaro, le séjour s’est tenu à partir du 15 janvier à l’initiative de la chaîne de vêtements russe Rendez-Vous, à l’occasion des 25 ans de la marque. L’entreprise a invité pendant quatre jours des personnalités du monde de la mode, des médias et des réseaux sociaux, avec au programme sports d’hiver, survols en hélicoptère, dégustations de champagne, séances photo et soirées festives largement relayées en ligne.

Des influenceurs russes à Courchevel. Image: instragram

D’après TF1 Info, une soirée de gala avec tapis rouge a clôturé l’événement, marquée par un concert privé de Patricia Kaas, artiste française populaire en Russie. Les invités comprenaient notamment des mannequins, des influenceurs, des personnalités médiatiques ainsi que Ksenia Sobchak, présentatrice de télévision très connue, parfois surnommée la «Paris Hilton russe».

Elle est ici, à Courchevel (en blanc) 👇 Image: instagram

Les estimations du coût du voyage divergent selon les sources. Le Figaro, citant la presse russe, évoque une facture d’environ 30 millions de roubles (un peu plus de 300 000 francs). Quoiqu'il en soit, l’opulence affichée, a suscité de nombreuses réactions indignées sur les réseaux sociaux, alors que la Russie est engagée dans sa quatrième année de guerre en Ukraine.

Toujours selon TF1 Info, plusieurs soldats et blogueurs militaires ont dénoncé une démonstration jugée indécente, certains appelant même à des sanctions symboliques contre les participants. Une chaîne Telegram connue pour relayer la propagande russe a ainsi réclamé l’envoi «au goulag» des influenceurs présents, une formule également rapportée par Le Figaro.

Scandale politique

La controverse est remontée jusqu’à la Douma (le Parlement russe). Citée par les deux médias, la réaction du député Alexandre Tolmachev a été particulièrement virulente. Dans un entretien accordé à Ria Novosti, il a dénoncé une «fête débridée» et évoqué une possible «trahison des intérêts du pays», soulignant:

«La marque dépense des millions en France, pays qui apporte une aide militaire à l'armée ukrainienne.»

Face au tollé, la marque a pris la parole sur Instagram, affirmant, selon Le Figaro et TF1 Info, que l’événement relevait d’une initiative de l’équipe locale de Courchevel et rappelant sa présence internationale de longue date. Aucune référence directe à la guerre en Ukraine n’a toutefois été faite dans cette communication. (jah)