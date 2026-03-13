Attaque contre une synagogue du Michigan, l'assaillant est mort

L'acte est qualifié d'antisémite par les autorités américaines. Keystone

Un instructeur militaire a été tué et deux personnes blessées par un tireur qui a ouvert le feu avant d'être d'être lui-même tué, dans une classe du Corps de formation des officiers de réserve (ROTC) américain à l'université Old Dominion à Norfolk (Virginie).

Il s'agit d'«un acte de terrorisme», a affirmé la police fédérale américaine (FBI).

La victime a été identifiée comme étant un lieutenant-colonel.

La gouverneure de Virginie, Abigail Spanberger, a expliqué:

«Le lieutenant-colonel Brandon Shah a été tué aujourd'hui dans sa salle de classe à l'université Old Dominion. Instructeur dévoué du ROTC, le lieutenant-colonel Shah n'a pas seulement consacré sa vie au service de notre pays, il a aussi enseigné et incité d'autres à suivre cette voie.»

L'assaillant a été tué par des étudiants du ROTC, a annoncé en conférence de presse Dominique Evans, du FBI.

«Il y avait des étudiants dans cette pièce qui l'ont maîtrisé et tué. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais ils ont réussi à éliminer la menace (...) Il n'a pas été abattu», a-t-elle ajouté, sans dire précisément comment il avait trouvé la mort.

L'assaillant a crié «Allah Akbar» («Dieu est le plus grand») avant d'ouvrir le feu.

Selon Dominique Evans, il voulait reproduire un attentat similaire à celui commis en 2009 sur la base militaire de Fort Hood, au Texas, lors duquel Nidal Hasan, ex-psychiatre de l'armée américaine, avait tué 13 personnes, dont 12 militaires, et blessé des dizaines d'autres dans le but d'empêcher les soldats de participer à une guerre qu'il considérait «illégale» en Afghanistan et en Irak.

L'Iran pas mentionnée

Dominique Evans a toutefois répondu «non» à la question de savoir si l'assaillant avait mentionné la guerre en Iran avant d'ouvrir le feu.

Le FBI n'a pas été en mesure de dire si les étudiants réservistes étaient spécialement visés.

Le tireur a été identifié par les autorités comme étant Mohamed Bailor Jalloh, 36 ans, un ancien membre de la Garde nationale de Virginie qui avait plaidé en 2016 coupable de tentative de soutien au groupe Etat islamique (EI). Condamné à 11 ans de prison, il avait été libéré en 2024, selon les mêmes sources.

L'université avait initialement fait état d'un bilan de deux blessés avant que le directeur du FBI Kash Patel ne le révise à la hausse, expliquant que le tireur avait fait «un mort et deux blessés».

Et d'ajouter:

«Le tireur est mort grâce à un groupe d'étudiants courageux qui se sont interposés et l'ont maîtrisé, des actions qui, combinées à la réaction rapide des forces de l'ordre, ont indéniablement sauvé des vies.»

Le FBI considère cette attaque comme «un acte de terrorisme», a souligné Kash Patel.

Les cours à l'université Old Dominion ont été annulés pour le reste de la journée de jeudi ainsi que vendredi.

Les tueries en milieu scolaire ou universitaire sont une tragédie récurrente aux Etats-Unis, en raison notamment de la facilité d'accès aux armes à feu. (sda/ats/afp/svp)