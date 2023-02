Il n'y a pas que la Chine qui utilise des ballons espions. Image: Shutterstock

La Russie utilise aussi des ballons espions, mais sa stratégie va vous étonner

La Chine n'est pas le seul pays à avoir recours aux aérostats. Les Etats-Unis et surtout la Russie ont aussi recours aux ballons indiscrets. Le Kremlin les emploie cependant de manière très stratégique.

Il y a quelques jours, le monde avait les yeux braqués sur le ciel américain. En cause, plusieurs ballons flottant dans la stratosphère, dont l'origine était aussi mystérieuse que disputée. De leur côté, les autorités américaines affirment que le ballon flottant au-dessus d'une base militaire du Montana est d'origine chinoise, et que l'objet avait pour objectif de visiblement faire de la surveillance.

De son côté, Pékin s'est défendu de toute tentative d'espionnage, arguant que son appareil serait en réalité une sonde météorologique en pleine dérive. Joe Biden s'est montré moins affirmatif quant aux trois autres objets abattus au-dessus de l'Amérique du nord, lesquels, selon ses mots, «pourraient être liés à des entreprises privées, à des activités de loisirs ou à des institutions de recherche scientifique».

Le fin mot de l'histoire: Joe Biden «ne s'excuse pas» d'avoir fait abattre les baudruches suspicieuses, et a annoncé vouloir s'entretenir avec son homologue Xi Jinping pour revenir sur cet incident.

«Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide» Joe Biden bbc

Le message est clair: les Etats-Unis n'accepteront aucune violation de leur souveraineté territoriale, fût-elle soumarine ou dans les airs.

Pourtant, la Chine n'est de loin pas la seule à utiliser des aérostats. Le monde scientifique a en effet souvent recours à eux pour récolter des données. Mais, et ce n'est pas anodin, l'Amérique et la Russie sont elle-mêmes adeptes de l'engin. Les deux pays ont financé de larges programmes de ballons à visée militaire, révèle le média Korii.

Du côté russe, les aérostats, y compris les ballons non motorisés, étaient très populaires en Union soviétique, avant la Seconde Guerre mondiale, mais sont ensuite tombés en désuétude. Cependant, une fois la guerre froide commencée, les ballons de surveillance soviétiques ont fait leur grand retour. Et certains sont toujours de service aujourd'hui.

A cet égard, les aérostats font partie de l'artillerie déployée sur le territoire ukrainien. Rien que cette semaine, Kiev a annoncé avoir repéré et abattu une demi-douzaine de baudruches ayant pénétré son espace. L'épidémie de champignons volants ne semble pas s'être arrêtée à la frontière ukrainienne; la Moldavie, méfiante envers Moscou depuis le début de la guerre, a brièvement fermé son espace aérien le mardi 14 février, après avoir également détecté la présence d'un mystérieux objet volant au-dessus de son sol.

Différents types de ballons

Il existe différents types d'enveloppe de ballons flottants, comme le détaille le média the drive. En fonction de son volume, les missions varient; certains peuvent transporter des charges, comme de l'équipement ou encore des bombes.

Certains, comme le The AF-3 (Aerostat Fotorazverdchik), ont pour but de récolter des données et fonctionnent en mode boomerang; après avoir pris des photos, ils doivent retourner sur leur propre territoire en utilisant divers courants et à différentes altitudes. D'autres, comme les ballons de brouillage, ont pour but d'aveugler les radars et leurs opérateurs, en larguant du matériel réfléchissant.

Comme un leurre

Sur le territoire ukrainien, les objectifs de l'armée russe semblent différents. Les aérostats seraient utilisés par le Kremlin pour détecter les positions des systèmes de défense aérienne. Et passer inaperçu n'est pas à l'ordre du jour, bien au contraire. Les baudruches fonctionnent comme un leurre, qui mènera l'adversaire à gâcher de précieuses munitions et des missiles antiaériens en sa direction, laissant la voie libre aux drones iraniens, bombardiers et autres chasseurs russes.

«Il s'agit d'un ballon ordinaire rempli de gaz avec un réflecteur et un radar attachés à une ficelle. Mais cela reste une cible aérienne et les systèmes de défense antiaérienne sont obligés de réagir.» L'armée de l'air ukrainienne la dépêche.fr

L'enjeu est important, car les munitions sont une denrée aussi rare que convoitée des deux côtés du champ de bataille. Comme le rappelle le média Korii, «le premier missile tiré par le F-16 envoyé pour abattre l'ovni au-dessus du lac Huron, qui a manqué sa cible, avait coûté la bagatelle de 375 000 euros».

La conquête russe de l'espace

Ce vendredi encore, Zelensky a demandé à l'Occident d'intensifier son soutien à l'Ukraine. A quelques jours de la funeste date anniversaire du conflit, de nombreux observateurs internationaux soupçonnent la Russie de préparer un nouvel assaut d'ampleur, et celui-ci pourrait venir par les airs.

En effet, selon les renseignements occidentaux, Moscou masse de nombreux appareils d'aviation à proximité des frontières. Il n'est pas impossible que la Russie cherche désormais à concentrer une partie de ses forces à la conquête de l'espace aérien ukrainien, que son armée n'a pour l'heure pas réussi à dominer. Le site Korii dénombre au 1ᵉʳ janvier 2023 «67 avions touchés, 63 abattus, dont 24 exemplaires du très utilisé Su-25 Frogfoot et 17 des plus modernes et coûteux Su-34 Fullback».

Malgré son nombre avantageux, le Kremlin s'est heurté dans les cieux aux multiples systèmes de défense antiaérienne livrés à l'Ukraine par ses alliés occidentaux.

Cependant, et c'est sur ce point que le Kremlin compte tabler, l'Ukraine dévore ses munitions à une vitesse plus importante que ce que ses alliés peuvent lui fournir. Exploiter ce point faible en utilisant des aérostats peu coûteux pourrait bien être une stratégie permettant à la Russie de reprendre du terrain... par les airs.

(jod)