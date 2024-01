La Russie regrette encore amèrement cette décision

En 1867, la Russie a fait une transaction de plusieurs millions de dollars qui s'est avérée être une assez mauvaise idée. Aujourd'hui, le Kremlin réclame l'Alaska.

Carte, drapeau, Poutine: la propagande russe revendique l'Alaska. Image: t-online

Marc von Lüpke / t-online

Vers l'ouest! Vladimir Poutine veut à toute force étendre la Russie dans cette direction. Les troupes russes doivent actuellement soumettre l'Ukraine. Mais à l'est de Moscou aussi, les porte-parole du Kremlin ont déniché une parcelle de terre qui était autrefois «russe». Un grand morceau de terre, un riche morceau de terre qui, de surcroît, appartient aux Etats-Unis depuis plus de 150 ans: l'Alaska.

«L'Alaska est à nous!», voilà ce que l'on pouvait lire sur des affiches dans la ville russe de Krasnoïarsk, selon le magazine américain Newsweek. Cette revendication a été encouragée par Viatcheslav Volodine, un proche de Poutine et porte-parole de la Douma. Face à la guerre économique menée par l'Occident contre la Russie, le retour de l'Alaska au sein de l'Empire russe ne serait que justice – d'après l'argumentaire de Volodine.

«Hautement provocateur»

Mais la «collecte de la terre russe» ne s'est pas arrêtée là. Oleg Matveychev, conseiller du Kremlin, a réclamé l'été dernier, selon le Daily Mail, non seulement l'Alaska, mais aussi le Fort Ross en Californie, situé au nord de San Francisco. Pourquoi? Parce qu'il y avait autrefois une colonie russe. Sergueï Mironov, un proche de Poutine, a récemment fait part de ses réflexions sur les Etats-Unis sur le portail X (anciennement Twitter). En effet, l'Etat fédéral du Texas avait autrefois appartenu au Mexique.

Les mots sont les mots, mais un événement survenu à l'été 2023 a suscité de vives inquiétudes à Washington, D.C.. Des navires de guerre russes et chinois ont «patrouillé» ensemble en mer à proximité de l'Alaska. Selon le magazine Spiegel, un expert a jugé cette action «hautement provocatrice». Car même si la Russie et les Etats-Unis semblent éloignés géographiquement l'un de l'autre d'un point de vue européen, ils ne le sont pas.

Seuls 85 kilomètres séparent la Russie et l'Alaska sous la forme du détroit de Béring, une proximité qui met également les forces armées américaines mal à l'aise. Depuis longtemps, elles veulent montrer à la Russie, par une présence militaire renforcée en Alaska, que les Etats-Unis gardent un œil sur les agissements de Moscou dans cette région qui appartenait autrefois aux tsars.

Mais comment l'Alaska et Fort Ross sont-ils devenus des possessions russes? D'une certaine manière, cela remonte à un Danois: Vitus Bering - également connu sous le nom de «Christophe Colomb du tsar» - a dirigé entre 1733 et 1743 ce que l'on appelle la Grande Expédition nordique. Elle a réussi la «deuxième découverte» de l'Amérique, cette fois dans le Pacifique au lieu de l'Atlantique, par lequel Christophe Colomb avait navigué vers l'ouest.

«Sans aucun aliment»

Pour les véritables habitants de l'Alaska, dont les ancêtres ont été les véritables découvreurs de l'Amérique, les nouveaux arrivants de l'autre côté du détroit de Béring étaient tout sauf les bienvenus. Les chasseurs de fourrures russes prirent notamment des otages chez les autochtones des Aléoutiennes pour leur extorquer des fourrures, rapporte l'historien Henner Kropp dans son livre Russlands Traum von Amerika. Les colons d'Alaska, la Russie et les Etats-Unis, 1733-1867. Cette approche brutale leur semblait plus simple que de partir eux-mêmes à la chasse.

La maximisation des profits était le mot d'ordre, la Compagnie américano-russe (RAK), fondée en 1799, devait garantir l'exploitation du pays. La mainmise de la Russie sur l'Alaska semblait avoir réussi. «Au tournant du siècle, il y avait plus d'une douzaine de colonies russes en Russie américaine», écrit l'historien Kropp.

Mais en y regardant de plus près, on découvre tout autre chose:

«En moyenne, entre les années 1780 et 1867, il y avait environ 500 personnes originaires de Russie en Alaska»

Cela signifie qu'il n'y a jamais eu plus de quelques centaines de sujets du tsar dans cette vaste région. Et ils étaient loin d'être en bonne santé.

La vie était dure, dangereuse et pleine de privations, la famine régnait en Amérique russe vers 1805. «J'ai trouvé ici 200 Russes et plus de 300 Aléoutes sans aucune nourriture ni provisions», a noté Nikolai Resanow, venu de Russie, à propos des conditions dans la localité de Sitka. La solution au problème devait se trouver dans le sud, un endroit qui est encore aujourd'hui l'incarnation du rêve américain: la Californie.

Terrain à vendre

En 1812 – l'année où Napoléon Bonaparte a mené sa Grande Armée à Moscou – la Russie a construit Fort Ross sur la lointaine côte du Pacifique. Les Espagnols, qui considéraient tout cet espace comme le leur, le regardaient avec méfiance. La RAK espérait y trouver des fourrures et des denrées alimentaires. Mais les animaux à fourrure y furent rapidement abattus et les autochtones, qui effectuaient les travaux des champs pour les Russes, furent irrités.

Bref, en 1840, la RAK s'était définitivement désintéressée de Fort Ross, l'Alaska ne pouvant pas être suffisamment approvisionné à partir de là. Par la suite, la colonie californienne a été acquise par un Suisse, John August Sutter.

La Russie ne s'est séparée de l'Alaska que plusieurs décennies plus tard. La cause en était un événement qui s'était déroulé loin, très loin. En 1856, les Britanniques et les Français avaient infligé une défaite désastreuse à l'empire des tsars lors de la guerre de Crimée, l'humiliation était profonde – et a effectivement conduit à des réformes dans la Russie conservatrice et réactionnaire. Le tsar Alexandre II, qui venait tout juste d'accéder au pouvoir, a par exemple libéré les paysans, toujours considérés comme des serfs, et s'est débarrassé de l'Alaska.

Avec ce chèque de 7,2 millions de dollars, les Etats-Unis ont acheté l'Alaska. Image: glasshouse images/ullstein-bild

Une décision qui n'a pas dû être trop difficile à prendre pour le souverain russe. «Saint-Pétersbourg n'a jamais vraiment eu de sympathie pour l'Alaska, lointaine et inhospitalière», résume Henner Kropp. Mais qui devait recevoir les terres russes au-delà du détroit de Béring?

Contrairement à la guerre froide au 20ᵉ siècle – et aujourd'hui avec l'invasion russe de l'Ukraine – les relations de la Russie avec les Etats-Unis étaient bien meilleurs en ce temps-là. Le secrétaire d'Etat américain William H. Seward a été séduit par l'idée d'acquérir l'immense territoire du nord du continent. Pour 7,2 millions de dollars, l'Alaska changea de propriétaire en 1867.

Salutations à Moscou

Même si cela ne plait pas aujourd'hui à Vladimir Poutine et à son entourage, il s'agissait alors d'une transaction valable. En revanche, personne ne s'est interrogé sur la volonté des habitants. Alors qu'à l'époque, William H. Seward avait dû subir de nombreuses moqueries à cause de cet achat («le congélateur de Seward»), c'est le tsar Alexandre II qui passe aujourd'hui pour un fou en raison cette vente. En effet, l'existence d'une Amérique russe, aujourd'hui, changerait dramatiquement la donne géopolitique en faveur de Moscou. Sans parler de la richesse pétrolière du 49ᵉ Etat des Etats-Unis.

Henner Kropp défend la décision russe de 1867: «Dans une perspective contemporaine, l'achat de l'Alaska peut tout à fait s'expliquer de manière rationnelle». Un retour de la Russie en Alaska à la Volodine, Matveychev et Mironov est également peu probable. Mike Dunleavy, gouverneur de l'Alaska, a écrit sur X:

«Aux politiciens russes qui pensent pouvoir reconquérir l'Alaska: Bonne chance»

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)