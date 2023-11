La Russie de Poutine se vide de ses travailleurs

Une usine russe de véhicules blindés militaires, le 11 juillet 2023. Image: Keystone

Poutine perd ses travailleurs

Des Russes par milliers sont mobilisés pour la guerre en Ukraine. Une situation qui a d'importantes répercussions sur le marché du travail national.

Tobias Esser / t-online

La guerre en Ukraine s'est transformée en une guerre de position. Sur la plupart des sections du front, ni les forces russes ni les forces ukrainiennes ne parviennent à des progrès significatifs. Les combats actuels sont particulièrement éprouvants pour les hommes et dommageables pour le matériel, surtout dans les environs d'Avdiïvka. De nombreux soldats meurent pour de maigres gains territoriaux.

Et si l'industrie de l'armement russe embauche des travailleurs à la pelle, le reste de l'économie russe souffre. Cela se traduit par une pénurie de travailleurs. «Le marché du travail russe et l'ensemble de l'économie du pays sont à la limite», explique Ruben Enikolopov, professeur d'économie à l'université Pompeu Fabra de Barcelone, dans un entretien avec le Financial Times.

Retour à l' époque soviétique

L'augmentation du temps de travail hebdomadaire dans les usines montre que l'industrie pousse chaque travailleur à la limite de ses capacités. Le système des trois équipes par jour a fait son grand retour, comme à l'époque de l'économie planifiée soviétique, rapporte le Financial Times.

L'industrie de l'armement est particulièrement concernée par la pénurie de main-d'œuvre. L'entreprise publique Rostec, qui chapeaute les plus grands fabricants d'armes de Russie et emploie 600 000 personnes, s'en est plainte. Dans une interview accordée à la chaîne d'information publique Russia 24, le patron de Rostec, Sergueï Tchemezov, a déclaré:

«Nous manquons cruellement de personnel. Nous devons embaucher environ 25 000 à 30 000 personnes»

Un manque de 700 000 spécialistes en Russie

Le domaine de l'informatique est également durement touché – moins à cause de la mobilisation générale partielle que parce que de nombreux informaticiens ont fui à l'étranger depuis le début du conflit.

Comme le rapporte le Frankfurter Rundschau en se référant aux chiffres du ministère russe du développement numérique, il manquerait entre 500 000 et 700 000 spécialistes à travers le pays. Dans le Financial Times, un cadre du secteur des télécommunications qualifie de «stupide» la situation tendue du marché du travail dans le secteur.

Autre problème pour le secteur IT: celui de l'armement russe se compose pour une part non négligeable d'entreprises publiques, rapporte le Financial Times. Celles-ci disposeraient de plus de capitaux pour débaucher la main-d'œuvre dont elles ont un besoin urgent. «Le capitalisme d'état a de l'argent, des capitaux et de l'autorité», explique au Financial Times Oleg Deripaska, qui a fondé avec Basic Element l'un des plus grands groupes industriels russes. Et d'ajouter:

«Grâce à leurs moyens financiers, ils vont recruter et entrer en concurrence directe avec nous»

Un «grand problème» pour l'économie russe

Vladimir Poutine lui-même reconnaît un manque de main-d'œuvre problématique. Cet été, lors d'une rencontre avec des entrepreneurs au Kremlin, le président russe a déclaré:

«Cela atteint de nombreuses petites et moyennes entreprises»

Son ministre de l'économie, Maxime Rechetnikov, a également parlé du «plus grand problème de politique intérieure pour l'économie russe».

Les propos du directeur d'une usine aéronautique militaire en Sibérie montre à quel point même les riches groupes d'armement sont désespérés. Il a besoin de 3000 ouvriers supplémentaires, mais ne sait pas où les trouver, explique-t-il au Financial Times. Et de conclure:

«Actuellement, on ne regarde pas si tu as des diplômes supérieurs. Pour être honnête, si tu as deux mains, deux jambes, des yeux et des oreilles, on te prend.»

Traduit par Valentine Zenker