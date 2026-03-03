brouillard-1°
Donald Trump

Pourquoi Trump avait une grande tache rouge dans le cou

Le président américain est apparu lundi avec une grande plaque rougeâtre dépassant du col de sa chemise. Son médecin en explique la raison.
03.03.2026, 08:4103.03.2026, 08:41

Donald Trump est apparu lundi pour une cérémonie à la Maison Blanche avec une plaque rougeâtre bien visible dans le cou, due selon son médecin à l'application d'un traitement «préventif».

Une photographie montre une zone rouge et couverte de croûtes brunâtres dépassant du col de chemise, sur le côté droit du cou du président américain, le plus vieux jamais élu et aujourd'hui âgé de 79 ans.

WASHINGTON, DC - MARCH 02: U.S. President Donald Trump arrives for a Medal of Honor Ceremony in the East Room of the White House on March 02, 2026 in Washington, DC. Trump awarded three soldiers the h ...
Image: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Le président Trump utilise une crème très répandue sur le côté droit de son cou, qui est un traitement cutané préventif, prescrit par le médecin de la Maison Blanche. Le président utilise ce traitement pendant une semaine et la rougeur devrait persister quelques semaines», a dit le docteur Sean Barbarella.

Donald Trump a déjà été vu avec des hématomes sur les mains, que la Maison Blanche a expliqués par une prise d'aspirine. Pendant un conseil des ministres, il a été filmé avec les yeux baissés.

Notre analyse 👇

Analyse
Trump est en panne

Il a dit par la suite qu'il ne s'était pas endormi mais avait jugé que la réunion était «ennuyeuse». (jzs/afp)

