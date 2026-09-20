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Vaste attaque de drones sur Moscou et sa région, au moins deux morts

Vaste attaque de drones sur Moscou et sa région, au moins deux morts

Des centaines de drones ont visé Moscou et sa région dans la nuit de samedi à dimanche, faisant au moins deux morts et endommageant une importante raffinerie de la capitale, selon les autorités russes.
20.09.2026, 08:2020.09.2026, 08:20
Des drones lancés par l&#039;Ukraine pour frapper la Russie peuvent atteindre des cibles à plus de 1500 km (archives).
L’attaque intervient au troisième et dernier jour des élections législatives en Russie.Keystone

Les autorités russes ont indiqué que Moscou et sa région avaient été visées par des centaines de drones dimanche matin, tuant au moins deux personnes et endommageant une importante raffinerie, au dernier jour des législatives.

Le gouverneur de la région entourant la capitale, Andreï Vorobiov, a fait état de 249 drones abattus provoquant des dégâts dans plusieurs zones résidentielles. «L'attaque se poursuit», a-t-il ajouté sur Telegram peu après 03h00 GMT (05h00 heure suisse).

Au moins trois morts lors d'une frappe russe sur Kiev
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Au moins trois morts lors d'une frappe russe sur Kiev

Au total, deux personnes ont été tuées, une femme de 44 ans et un homme âgé dans deux endroits distincts, a précisé le responsable.

Dans une troisième localité touchée, 400 personnes ont été évacuées en raison d'un incendie provoqué par la chute d'un drone sur un immeuble, selon la même source.

Dans une série de messages postés sur Telegram dans la nuit, le maire de Moscou Sergueï Sobianine a fait état de son côté d'au moins 186 engins abattus par la défense anti-aérienne russe.

Importante raffinerie endommagée

Il n'en a pas précisé l'origine mais ces attaques interviennent alors que l'Ukraine a intensifié ces derniers mois ses frappes en profondeur sur le territoire russe en représailles aux bombardements la visant, ciblant en particulier les infrastructures énergétiques et logistiques.

«Il n’est pas certain que Poutine tienne jusqu’en septembre 2031»
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«Une installation sur le territoire de la Raffinerie pétrolière de Moscou a été endommagée», a ajouté M. Sobianine, précisant qu'aucune victime n'avait été recensée dans l'immédiat et que les secours se trouvaient sur place. Cette importante raffinerie a déjà été touchée par des frappes ukrainiennes ces derniers mois.

Ces nouveaux bombardements interviennent au troisième et dernier jour des législatives en Russie, qui devraient sans surprise se solder par une victoire du parti du président Vladimir Poutine. (dal/ats/afp)

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