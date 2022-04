La Russie a testé le Satan 2, le nouveau missile «invincible» de Poutine

Moscou a «convenablement informé» Washington de la réalisation de ce test, conformément à ses obligations relevant des traités sur le nucléaire, et il ne s'agissait donc pas d'une «surprise» pour le ministère américain de la Défense, a ajouté son porte-parole John Kirby. (asi/ats)

De son côté, le Pentagone a assuré que le tir russe était un essai de «routine» et ne constituait «pas une menace» pour les Etats-Unis ni leurs alliés.

«C'est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées, qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive».

Le Sarmat doit son nom à un peuple nomade ayant vécu pendant l'Antiquité autour de la mer Noire, entre la Russie et l'Ukraine actuelles. Le nom de code de l'Otan est plus menaçant: SS-X-30 Satan 2.

Le missile a été tiré depuis l'aire de lancement de Plessetsk, dans la région d'Arkhanguelsk. Il a atteint une cible sur un autre terrain militaire, celui de Koura, en Extrême-Orient, à plus de 5000 kilomètres de là.

D'un poids dépassant 200 tonnes, le Sarmat est un missile lourd balistique intercontinental de cinquième génération. Il est censé être plus performant que son prédécesseur, le Voïevoda, qui avait déjà une portée de 11 000 km. Le nouveau joyau russe peut atteindre des cibles situées à 18 000 kilomètres de distance . La Russie peut ainsi attaquer aussi bien par le pôle Nord que par le pôle Sud et atteindre des cibles dans le monde entier.

Le timing n'est pas des plus heureux: mercredi, en pleine guerre contre l'Ukraine, l'armée russe a annoncé le premier tir d'essai réussi de son nouveau missile intercontinental, appelé Sarmat.

