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Ce pétrolier de Poutine pourrait conduire à une catastrophe

Un navire de la flotte fantôme russe perd des hydrocarbures au large des côtes d'Oman. Il pourrait même finir par se briser.

Tobias Schibilla / t-online

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Au large des côtes d'Oman, un pétrolier sous sanctions est en train de perdre du pétrole brut. Des experts avertissent que le navire pourrait se briser à tout moment. Cette situation attise les craintes d'une catastrophe environnementale dans la région.

Des images satellite prises fin juillet montrent une nappe de pétrole à proximité du pétrolier Caroline Bezengi, qui s'est étendue ces derniers jours. Selon les données de position du navire, celui-ci avait chargé du brut dans le port russe de Novorossiisk, sur la mer Noire, avant sa dernière traversée.

Après analyse des images satellite, un expert de l'organisation néerlandaise Pax estime qu'au moins une partie de la coque du pétrolier s'est rompue. Le pétrole déversé pourrait se répandre rapidement en mer à cause de la mousson actuelle. Selon les informations disponibles, la fuite se situe à proximité d'une zone marine protégée.

Le pétrolier avait déjà signalé des difficultés le 8 juin dernier au large des côtes du Yémen. Selon deux sources proches du secteur de la sécurité maritime, une explosion s'était produite à bord. La cause reste à ce jour inconnue.

Le Caroline Bezengi figure sur la liste des sanctions de l'Union européenne et du Royaume-Uni car il transporterait du carburant russe. Le navire est rattaché à la flotte fantôme russe, à laquelle Moscou a recours pour contourner les sanctions occidentales visant ses exportations pétrolières.

D'autres experts du secteur maritime alertent eux aussi sur le risque que le pétrolier se brise à tout moment. L'Organisation maritime internationale, une agence des Nations unies, a indiqué suivre la situation avec attention.

Traduit de l'allemand par Joel Espi