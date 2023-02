Le groupe Wagner a de plus en plus de peine à recruter des mercenaires

Dans une vidéo diffusée par l'agence russe Ria Novosti, Progojine affirme avoir libéré des détenus qui se sont battus en Ukraine. Image: sda

La troupe de mercenaires Wagner a probablement connu des jours meilleurs . Elle ne trouve plus de recrues dans les prisons, et l'armée régulière pourrait bien lui faire de la concurrence.

Martin Küper / t-online

Un article de

La troupe de mercenaires Wagner accueille en ce moment tous ceux qu'elle peut envoyer au front. L'armée privée russe a littéralement «brûlé» plus de 20 000 combattants dans l'est de l'Ukraine. La plupart étaient des détenus recrutés dans les prisons. Le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, a par ailleurs annoncé la fin du programme «Service au front contre la liberté», mais le renoncement aux prisonniers n'est sans doute pas tout à fait volontaire.

La réputation de Wagner s'est depuis longtemps répandue dans les colonies pénitentiaires russes. Ceux qui refusent de se battre sont exécutés sous les yeux des autres à titre de dissuasion, rapportait récemment un initié. Les commandants brisent ainsi la volonté des recrues pour les envoyer ensuite dans des attaques suicidaires contre des positions ukrainiennes.

Pour aller plus loin 👇 Voici la stratégie cruelle, mais très efficace du groupe Wagner de Bojan Stula / ch media

Dans certains cas, 80% des hommes recrutés dans un centre de détention ne sont pas revenus du champ de bataille, rapporte le portail russe indépendant Mediazona. Pour cette raison, les émissaires de Wagner se heurtent de plus en plus souvent à un refus dans de nombreuses prisons. Presque personne ne se laisserait encore recruter, dit-on. Et désormais, le Kremlin semble avoir lui aussi reconnu la valeur des détenus.

Le Kremlin vise également les détenus

Ainsi, de plus en plus de représentants du ministère de la Défense recrutent dans les prisons et disputeraient ainsi le marché à Wagner. C'est ce que rapporte Olga Romanova, de l'organisation humanitaire «Russie derrière les barreaux» à la chaîne CurrentTV:

«Le ministère de la Défense a fait passer des amendements permettant de recruter des condamnés avec un casier judiciaire dans l'armée. Auparavant, cela n'était pas possible» Olga Romanova

Ces détenus seraient placés dans des bataillons spéciaux de l'armée régulière, où les conditions seraient moins extrêmes par rapport à Wagner. Le ministère de la Défense, Sergueï Choïgou, a promis que personne ne sera exécuté sans procès, et qu'il ne prendra personne de moins de 21 ans.

Sergueï Choïgou a promis que personne ne sera exécuté sans procès. Image: sda

Mais les détenus ne sont pas seulement utilisés sur le front. Ils fabriquent également des uniformes pour l'armée, sont donc importants pour la production de guerre et assurent leurs revenus aux prisons. Et d'autres armées privées pourraient bientôt se disputer les plus de 300 000 détenus russes.

Le service de renseignement militaire ukrainien GUR a rapporté mardi que le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine avait ordonné au groupe gazier public Gazprom de mettre sur pied une armée privée sur le modèle de celle de Wagner. Les services secrets ont interprété cette instruction à la lumière des tensions croissantes entre le groupe Wagner et le commandement de l'armée régulière.

On vous en parlait ici 👇 Pourquoi Poutine envoie ses parachutistes d'élite à Bakhmout de Alberto Silini

Dernièrement, des rumeurs avaient également circulé sur les canaux Telegram proches de Wagner, selon lesquelles le Kremlin souhaitait créer d'autres armées privées sur le modèle de la sienne afin de «diluer la réputation de l'original» et de rendre ainsi plus difficile pour Wagner le recrutement de nouveaux combattants, pouvait-on lire. De fait, Evgueni Prigojine a récemment perdu de plus en plus d'influence.

Des mercenaires de Wagner tuent un commandant

L'entrepreneur et homme de confiance de Poutine s'était présenté à l'automne en promettant que ses mercenaires s'empareraient de la ville de Bakhmout, dans la région de Donetsk. Avec Sergueï Sourovikine, Wagner avait même un allié comme commandant en chef. Mais elle a échoué à Bakhmout, tout comme l'armée régulière russe.

Début janvier, le chef du Kremlin Poutine a remplacé Sourovikine par son homme de confiance Valeri Guerassimov, le chef de l'état-major général. Cette nomination était déjà considérée comme une mise à l'écart de Prigojine, car avec Guerassimov, c'est à nouveau un représentant de l'armée régulière qui a pris la tête de l'Ukraine. Prigojine n'avait cessé de traiter les dirigeants de l'armée de mauviettes et de bureaucrates, ce qui lui avait valu les applaudissements des blogueurs de guerre russes.

Evgueni Prigojine compte parmi les oligarques les plus influents de Russie. Sa fortune remonte à des affaires de jeux de hasard à Saint-Pétersbourg dans les années 90, il a ensuite fondé plusieurs entreprises de restauration et a également fourni le chef du Kremlin en personne - d'où son surnom de «cuisinier de Poutine». En 2014, Prigojine a fondé Wagner, une entreprise qui ne devrait pas exister selon la loi russe.

Les mercenaires ont alors envahi la Crimée et l'est de l'Ukraine, alors que Moscou niait tout lien avec les combattants. L'armée privée s'est ensuite forgé une réputation négative dans la guerre civile syrienne et dans l'exploitation des ressources naturelles dans les pays africains en proie à la guerre civile.

Une vidéo tournée dans les environs de Bakhmout illustre l'état moral de la troupe Wagner. Elle a été enregistrée il y a quelques jours par un drone de l'armée ukrainienne, qui a publié les images: on y voit des combattants de Wagner battre à mort leur propre commandant à coups de pelle.