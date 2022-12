Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, en compagnie de Vladimir Poutine. Image: sda

«Nous pourrions être les prochains»: le Kazakhstan craint une invasion russe

Les deux pays étaient pourtant proches, mais la situation s'est dégradée. Le Kazakhstan a peur de représailles russes.

Anne-Kathrin Hamilton

Elle est désormais classée au registre des relations difficiles. Ce qui s'apparentait autrefois une famille semble désormais un lointain souvenir. Entre la Russie et le Kazakhstan, l'ambiance s'est nettement refroidie et la peur a fait son apparition.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la dynamique s'est assombrie. Le pays des steppes d'Asie centrale prend ses distances et les fidèles de Poutine envoient des menaces verbales au peuple kazakh.

Faut-il les prendre au sérieux ou ne s'agit-il que des hurlements de l'ours russe qui se casse actuellement les dents sur l'Ukraine?

Une chose est sûre: la guerre d'agression contre l'Ukraine a secoué de nombreux Kazakhs. C'est ce qu'observe le chercheur en sciences sociales Azamat Junisbai du Pitzer College en Californie. Même ceux qui n'avaient auparavant rien à voir avec la politique s'intéressent à ce qui se passe.

«C'est tellement réel: nous pourrions être les prochains»

Image: sda

Les propagandistes russes: le Kazakhstan est le prochain problème

L'influent propagandiste Vladimir Soloviev échange à ce sujet des paroles dangereuses avec ses collègues dans son talk-show. «Le Kazakhstan est le prochain problème», dit-on. Car les mêmes «procès nazis» qu'en Ukraine pourraient y voir le jour, estiment les invités du talk-show.

Selon Junisbai, membre d'un pôle universitaire pour la recherche sur la sécurité en Eurasie (Ponars Eurasia), la vidéo de 20 secondes montre avec quelle facilité les propagandistes du Tsar Poutine changent de narratif. Il dit:

«Avec le Kazakhstan, ils ne peuvent pas parler de menace pour l'OTAN. Ce serait ridicule. Ils ne peuvent pas non plus parler de nazis dans le pays, comme en Ukraine. Alors, appelez ça des 'procès nazis' - mais ça peut vouloir dire n'importe quoi.»

Selon le sociologue, le Kremlin parle de «procès nazis» lorsque quelqu'un n'est pas à sa botte. Et l'opposition du Kazakhstan à la guerre d'agression russe ne lui plaît pas du tout.

Peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les habitants d'Almaty sont descendus dans la rue.

«Le Kazakhstan n'est pas un Etat démocratique qui autorise les manifestations sans raison» Azamat Junisbai

Et soudain, le gouvernement a toléré des manifestations anti-russes. Le Kazakhstan a clairement exprimé sa position: nous ne sommes pas de votre côté.

Junisbai a visité le Kazakhstan en octobre. Les gens de différentes couches sociales lui auraient dit: «Les Ukrainiens se battent aussi pour nous, les Kazakhs». Ceux avec qui il a parlé seraient soulagés que la Russie «se casse les dents sur l'Ukraine». Une Russie affaiblie serait la bienvenue au Kazakhstan, estime Junisbai.

Beaucoup pensent à la manière dont le monde aurait réagi si la Russie avait envahi le Kazakhstan. «Les gens craignent de ne pas avoir reçu le même soutien international que l'Ukraine et cela fait peur à beaucoup», estime l'expert.

Pour lui, une chose est sûre: le rêve impérial de la Russie est un cauchemar pour ses voisins. Si la Russie avait réussi à s'emparer de l'Ukraine, elle n'en serait pas restée là. «Poutine s'exprime assez souvent sur sa volonté de reconstruire ce qui a été brisé par la chute de l'Union soviétique», estime Junisbai.

Cela se voit aussi dans le talk-show de propagande de Soloviev: le territoire du Kazakhstan a été «généreusement donné», selon la Russie.

Selon Junisbai, la propagande russe reflète l'âme du pays. Il affirme:

«Pour les Russes, le fait que le Kazakhstan se détourne d'eux et ne les soutienne pas comme la Biélorussie sonne comme une trahison. Ils pensent que les Kazakhs possèdent un grand territoire qu'ils n'ont pas mérité. Il leur a été 'généreusement offert'.»

Ce concept circule dans les esprits russes depuis de nombreuses années. A cet égard, Junisbai fait référence à un essai du prix Nobel de littérature Alexandre Soljenitsyne. Peu avant la chute de l'URSS, l'écrivain a rassemblé ses idées en 1990 sous le titre Comment reconstruire la Russie. Il a écrit à cette occasion sur le Kazakhstan:

«L'immense territoire qu'il possède aujourd'hui a été divisé sans réfléchir par les communistes: Là où les troupeaux nomades passaient une fois par an, c'est devenu le Kazakhstan (...). Et aujourd'hui, les Kazakhs représentent nettement moins de la moitié de la population de ce Kazakhstan 'gonflé'.»

Si le pays devait devenir indépendant, il pourrait avoir le sud, a déclaré Soljenitsyne à l'époque. Après tout, c'est le seul endroit où vivent les Kazakhs ethniques.

«C'est donc un discours complet, fou et raciste de la part d'un nationaliste russe et d'un fan de l'empire russe» Junisbai

Soljenitsyne parle ainsi d'une «Union russe», dont l'Ukraine, la Biélorussie et une partie du Kazakhstan devraient faire partie. Selon Junisbai, on entend aujourd'hui ce type de rhétorique chez Poutine également. Mais des déclarations telles que «C'est la guerre de Poutine», «Dès que Poutine sera parti, tout ira mieux», ne sont, selon Junisbai, que des vœux pieux. La nostalgie de la «grandeur de la Russie» perdue est profondément enracinée dans l'âme russe.

Il est toujours surpris que de nombreuses personnes ne voient pas la Russie pour ce qu'elle est: une puissance coloniale. Ce fait est également difficile à digérer pour de nombreux Russes libéraux.

Cela vaut également pour de nombreux Russes vivant au Kazakhstan.

Les Russes du Kazakhstan exposés à la propagande du Kremlin

Après la chute de l'URSS, de nombreux Russes ont quitté le pays. Il se souvient d'une camarade de classe russe qui lui avait dit: «Nous perdons nos droits et nous ne sommes plus en sécurité ici». Et il ajoute: «Pour beaucoup, l'effondrement de l'Union soviétique a été un changement terrible».

Les Russes qui sont restés sont exposés à la même propagande qu'en Russie.

«Tous les canaux russes répandent leur poison au Kazakhstan aussi», dit Junisbai. Cela a pour conséquence que les Russes du pays soutiennent également Poutine et la guerre en Ukraine. Selon lui, ils considèrent l'indépendance du Kazakhstan comme une «erreur stupide», tout comme l'Ukraine. Ce sont des «territoires perdus».

Mais les Kazakhs consomment également la propagande de Poutine. Junisbai en fait partie, lui et sa famille. Eux aussi sont sensibles à la propagande russe.

«Comme mon oncle, qui ne consomme rien d'autre que cette merde»

Mais les changements démographiques au Kazakhstan mettent un frein à l'agitation de Poutine. Notamment par les millennials et les GenZ kazakhs.

La langue comme protection contre les mensonges de Poutine

Selon Junisbai, on observe une nouvelle dynamique intéressante chez les Kazakhs de souche: ils sont de plus en plus nombreux à s'être installés dans les villes après la chute de l'Union soviétique et à les influencer. Le taux de natalité est beaucoup plus élevé chez eux que dans la communauté russe du pays. Ces jeunes générations parlent à nouveau la langue kazakhe. «Cela leur confère une immunité contre la propagande russe», explique l'expert.

Il existe désormais plusieurs clubs de langue kazakhe, créés par le Russe Alexey Skalozubov. «Beaucoup y participent. Des Russes qui ont fui la mobilisation ou justement des Kazakhs, comme ma famille, qui ont perdu cette langue», explique Junisbai.

Lorsqu'il visite lui-même le pays, les chauffeurs de taxi lui demandent souvent pourquoi il ne parle pas kazakh. Il ne s'est jamais senti mal à l'aise de parler russe auparavant. Après tout, cela était autrefois considéré comme un signe d'éducation et de statut élevé. Avec la guerre en Ukraine, il remet tout cela en question et apprend lui-même le kazakh.

«Pour les Russes, cette résurgence de la langue kazakhe est sans doute un 'procès nazi'», dit-il.