Poutine peut-il perdre? 5 questions sur les élections en Russie

La Russie élira son nouveau président de vendredi à dimanche. Poutine a-t-il déjà gagné? Une action lancée par Navalny peut-elle faire dérailler le système? Les questions principales.

Inna Hartwich, Moscou et Fabian Hock / ch media

La télévision russe diffuse actuellement un clip vidéo mettant en scène un ours. La caméra montre le prédateur errant dans les forêts et jouant dans l'eau. Une voix off retentit:

«Peut-être que l'ourson veut seulement manger tranquillement ses baies. Peut-être qu'ils le laisseront tranquille. Non, ils ne le feront pas»

Il s'agit de la voix de Vladimir Poutine.

Cette mise en scène fait partie de sa campagne électorale. «Ils essaieront toujours d'enchaîner l'ours. Et lorsqu'ils y seront parvenus, ils lui arracheront ses dents et ses griffes, et ensuite, ils s'empareront aussi de la taïga (réd: la forêt). Mais l'ours ne cédera jamais sa taïga. Je pense que tout le monde le sait», poursuit la voix sur un ton déterminé.

Ce dimanche, Poutine, âgé de 71 ans, compte revenir au Kremlin dans la peau du président après des élections qui s'étaleront sur trois jours. Et cinq questions demeurent:

La victoire de Poutine est-elle compromise?

Non. Personne en Russie ou ailleurs n'a le moindre doute sur le fait que Poutine devienne président pour la cinquième fois. Il y a six mois, le Kremlin avait déjà fixé le taux d'approbation à 80%. La dernière élection, en mars 2018, a été remportée par Poutine avec 76% des voix.

Pourquoi le Kremlin organise-t-il des élections?

Moscou a besoin de l'illusion de la liberté d'expression comme manifestation de la volonté populaire. Vladimir Poutine tient à ce que tout ait une forme juridique. Il peut ainsi présenter sa réélection comme une sorte de demande de la population que l'Etat s'efforce de satisfaire.

Comment se déroulent les élections en Russie?

Depuis le 25 février, les élections ont déjà commencé dans les régions éloignées. Les éleveurs de rennes, les employés des stations polaires, les travailleurs postés sur les champs de gaz, les fonctionnaires des frontières, mais aussi les habitants des régions occupées de l'Ukraine et les militaires ont déjà voté, parfois à huis clos.

Pour inciter les citoyens russes à voter en ligne, les municipalités ont lancé l'opération «Millions de prix». Des bons de restaurant, vêtements et haut-parleurs sont à gagner.

Au total, 112 millions de Russes sont appelés à exprimer leur choix, y compris à l'étranger, où près de 300 bureaux de vote sont ouverts dans 144 pays, selon la Commission électorale centrale. Le scrutin se déroulera de vendredi à dimanche prochains. Le dépouillement aura lieu à partir de dimanche 19 heures (heure d'Europe centrale).

Y a-t-il des candidats opposés?

Bien qu'ils n'aient aucune chance, trois noms figurent sur les bulletins de vote aux côtés de celui de l'actuel président: Nikolaï Kharitonov, un communiste de 75 ans qui veut revenir au socialisme; Leonid Sluzki, un nationaliste de 56 ans qui s'enorgueillit d'accusations de harcèlement sexuel de la part de plusieurs femmes; et Vladislav Davankov, un entrepreneur de 39 ans du parti «Nouvelles personnes». Aucun de ces trois hommes ne s'est jamais opposé à Vladimir Poutine lors des votes au Parlement.

La commission électorale a soigneusement veillé à ce que les candidats ayant un agenda anti-guerre ne soient même pas autorisés à se présenter aux élections. Ni la journaliste Ekaterina Dountsova ni le politicien Boris Nadejdine – tous deux ouvertement opposés à la guerre – n'ont été inscrits sur la liste.

Y aura-t-il des manifestations?

La réussite du Kremlin devrait être perturbée par une action qu'Alexeï Navalny avait initiée alors qu'il était encore en vie. Ses partisans ainsi que de nombreux opposants, notamment en exil, appellent désormais à participer à l'action «Midi contre Poutine»: dimanche à 12 heures, tous ceux qui veulent exprimer leur mécontentement doivent se rendre dans les bureaux de vote et soit voter contre Poutine, soit voter blanc.

Une manière d'affirmer son humanité dans une dictature. Des rassemblements sont aussi prévus en Suisse, devant l'ambassade de Russie à Berne et le consulat général à Genève.

