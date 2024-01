Le rappeur Vacio a été contraint de rejoindre l'armée russe après s'être montré nu. images: getty et x, montage: watson

Le scandale «de l'orgie» contraint une star à rejoindre l'armée russe

En décembre, le rappeur Vacio s'était montré nu, avec une chaussette Balenciaga sur le sexe. C'est tout. Après plusieurs semaines de prison et une polémique qui ébranle encore le Kremlin, le voilà incorporé dans l'armée russe. Il parle d'un «choix», mais c'est (beaucoup) plus compliqué que ça.

Voici l'histoire d'une étrange et soudaine prise de conscience.

Vacio, un jeune artiste très populaire en Russie, a vu sa vie basculer dans la nuit du 20 décembre 2023. A l'occasion d'une imposante fête mondaine organisée par la blogueuse Anastasia Ivleeva, il s'est affiché sans le moindre vêtement, hormis une chaussette Balenciaga enfilée sur son organe génital. C'est peut-être un détail pour vous, mais à Moscou ça veut dire beaucoup.

Résultat, Nikolai Vasiliev (de son vrai nom) a croupi plusieurs semaines en prison pour «violation de l’ordre public» et «promotion de relations sexuelles non traditionnelles». En d'autres termes, cachez cette homosexualité qu'on ne saurait tolérer. Pourtant, Vacio aime les femmes. Il n'avait d'ailleurs que ce mot-là à la bouche, lorsqu'il s'agissait de se défendre face aux autorités. «J'aime les filles, je préfère les filles, je ne suis pas gay. Et je ne suis pas responsable de l'orientation sexuelle des participants à cette fête», avait-il répété ensuite sur ses différents réseaux sociaux, conscient que sa boulette avait de quoi faire boule de neige.

S'il ne fut pas la seule personnalité à se joindre à Anastasia Ivleeva, Vacio est sans aucun doute le plus durablement bouleversé. Bien sûr, certains chanteurs populaires ont vu leur concert du Nouvel An annulé au dernier moment et tout le monde se fait particulièrement discret en ce début d'année. Mais personne d'autre que Nikolai Vasiliev n'a goûté aux geôles moscovites. C'est certainement la raison pour laquelle il fait publiquement pénitence depuis sa mésaventure.

C'est le pouvoir russe qui avait rebaptisé cette innocente sauterie VIP en «orgie». La Douma et le Kremlin savaient très bien ce qu'ils allaient créer en dramatisant le cours de cette innocente soirée (au sens occidental du terme). Si le thème était effectivement «almost naked», personne n'était totalement à poil. Et l'enquête, toujours en cours, n'a pas trouvé la moindre trace d'activité (véritablement) illicite. Comme l'expliquait notre collègue Antoine Menusier, c'est surtout que Vladimir Poutine affectionne peu le fait qu'on lui brise si facilement les tabous.

Ce, alors que ses troupes ont toutes les peines du monde à mener à bien son interminable «opération spéciale» en Ukraine. Les punitions infligées aux fêtards ont d'ailleurs un sale goût de front de guerre. Alors que l'organisatrice est toujours menacée de devoir payer plusieurs centaines de milliers de francs d'amende qui tomberont dans les caisses de l'armée russe, Vacio craignait, depuis le début de cette affaire, de devoir quitter le micro pour empoigner un fusil.

On rappelle que ses dix derniers jours de détention se sont déroulés dans une structure militaire, où il a passé plusieurs tests d'aptitude. Désormais «libéré», le jeune homme vient de décider l'impensable. Mardi matin, en suivant un script qui semble avoir été écrit par autrui, son avocat annonce que son client est soudain devenu le meilleur citoyen de Russie.

«Le musicien considère l'armée et le service militaire comme un devoir honorable. Il aime et soutient sa patrie» L'avocat de Vacio, mardi matin

L'homme de loi est resté prudent: «Dans un premier temps, mon client servira dans la fanfare militaire». Une première mission inoffensive, le temps que le frais soldat passe de nouveaux tests. Mais cette décision est déjà déterminante, sachant que l'artiste Nikolai Vasiliev n'a jamais eu à s'engager sous les drapeaux et ce, pour raisons médicales: un psoriasis aigu et chronique.

Soudain, petit miracle de l'autocratie, depuis qu'il s'est rendu coupable de «promotion de relations sexuelles non traditionnelles», la qualité de sa peau n'incommode plus personne au sein du pouvoir russe. Pratique lorsqu'on veut lancer un sévère avertissement aux futurs amateurs de la décadence.

De son côté, Vacio a longtemps cherché un coupable, sinon la politique de Vladimir Poutine lui-même. Lundi, toujours pas l'intermédiaire de son avocat, il a révélé un petit bout de son «enquête» personnelle.

«Vacio accuse Olga Orlova du scandale autour de la soirée Almost Naked. Cachant son visage sous un niqab, elle a délibérément cherché, dans le club, du contenu choquant à révéler»

Olga Orlova est une chanteuse russe proche de Poutine, qui ne faisait pas officiellement partie des personnalités présentes à la soirée maudite d'Anastasia Ivleeva. De quoi alimenter (encore un peu plus) les rumeurs qui lacèrent tout le gratin moscovite depuis le 20 décembre 2023.

Selon le média en ligne Mash, sur son fil Telegram, Vacio «aura le droit de rentrer chez lui le week-end» et «recevra un salaire de 60 000 roubles» (586 francs suisses). Une maigre compensation pour celui dont le métier se résumait à divertir la jeunesse d'un pays en guerre.