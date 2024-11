Cet ex-élu UDC est allé poser une question à Poutine

Migros revient à une vieille stratégie à cause d'Aldi et Lidl

Qui est Susie Wiles, la féroce «nettoyeuse» de Donald Trump

A 67 ans, c’est la tacticienne politique la plus redoutée et l’arme secrète personnelle de Donald Trump. Responsable de sa campagne et amie de la famille, cette dame de fer a été nommée White House Chief of Staff cette nuit. Une première pour une femme. Attention au grand ménage.

Demandez à Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, ce qu’il pense de Susie Wiles. Si sa campagne présidentielle a fini dans la poubelle du parti républicain en deux-deux, il ne faut pas chercher plus loin: Susie Wiles. Son nom ne vous dit rien? Normal. Cette stratège de 67 ans opère dans l’ombre, telle une femme de main débarquée tout droit des meilleurs thrillers politiques. Un discret bulldozer qui écrase tout ce qui se met en travers du chemin de ses patrons successifs. Ronald Reagan fut l’un d’eux, quand cette républicaine de souche, élevée dans un conservatisme old-fashion, décapsulait sa carrière dans les années quatre-vingt.