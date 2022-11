Le tsar Poutine poursuit sa propagande. Image: sda

Comment Poutine fait tout pour cacher sa défaite à Kherson

Les officiels et les propagandistes russes décrivent la récente défaite de l'armée russe à Kherson comme un gain de temps.

Inna Hartwich, Moscou / ch media

Kherson, c'était quoi? La télévision d'Etat russe est peu enthousiaste lorsqu'il s'agit d'évoquer le retrait des forces armées russes de la seule capitale régionale d'Ukraine qu'elles avaient conquise depuis février. Le retrait de cette importante tête de pont dans le sud-est de l'Ukraine n'est pas l'information principale des journaux télévisés.

Les rapports sur le «retrait sans encombre» apparaissent presque toujours avec l'ajout que Kherson est russe selon... la Constitution russe. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov estime lui aussi que «tout est défini par la loi».

Après de faux référendums, Vladimir Poutine avait déclaré, en octobre, que Kherson et trois autres régions ukrainiennes étaient des territoires de la Fédération de Russie. Il préfère toutefois que d'autres annoncent sa dernière défaite: dans une mise en scène télévisée, Sergueï Sourovikine, le commandant de l'armée russe en Ukraine, explique au ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou que la situation sur la rive droite du fleuve Dnipro est «sans espoir».

Même le zoo a été déplacé sur l'autre rive

Lors de sa nomination il y a un mois, Sourovikine avait déjà parlé de ne pas exclure les «décisions les plus difficiles». L'armée comme la population russe avaient ainsi été préparées au retrait. D'autant plus que les troupes et les états-majors avaient été déplacés pendant des jours et que les gens, l'administration d'occupation, les musées, les archives et même le zoo avaient été évacués sur la rive gauche du Dnipro.

Les paiements en hryvnia, la monnaie ukrainienne, ont fait leur retour. Ce n'était pas un départ soudain comme il y a quelques semaines à Kharkiv. Les réactions ont donc été plus modérées qu'après la défaite russe. Même les blogueurs militaires ont réagi avec plus de déception que de colère.

Pendant ce temps, les propagandistes continuent d'inventer la légende selon laquelle le retrait était une nécessité militaire pour sauver des vies humaines. «C'était une décision difficile, mais juste», déclare Dmitri Kisseliov, directeur de la holding médiatique russe proche de l'Etat Rossiya Segodnya, dans sa rétrospective hebdomadaire Westi Nedeli de dimanche.

«Le régime nazi en Ukraine bouge encore, mais nos méthodes pour maintenir le pays dans l'obscurité fonctionnent. Le temps joue pour nous», dit-il avec son cynisme habituel, en faisant défiler des images de Kiev le soir qui n'est pas éclairée. Son collègue de propagande à la voix grossière, Vladimir Soloviev, répète dans son émission du soir sur Rossiya 1 les mots d'une «épreuve difficile dans cette guerre de l'Occident contre la Russie».

La propagande russe continue

Après avoir réparé les erreurs, il estime que la Russie retournera à Kherson «et pas seulement là». Ceci «pour remplir notre mission historique et libérer l'Ukraine». C'est le déni de réalité habituel, imbibé de mépris pour l'humanité. «Nous nous battrons avec eux jusqu'au dernier projectile et j'espère que nous ne serons jamais à court de ces projectiles», murmure la chef de RT Margarita Simonian chez Soloviev.

Le cas de Kherson, où les Russes ont affirmé que la Russie était ici «pour toujours», montre à quel point la reconnaissance de ces territoires comme russes était insensée et à quel point de telles prétendues certitudes comptent peu. Mais cela n'intéresse ni les propagandistes ni la population russe. La plupart des gens restent convaincus que les dirigeants savent ce qu'ils font. Et si Kherson est abandonnée, c'est que c'était la bonne chose à faire, «comme prévu», pour reprendre les mots que le Kremlin tente de faire croire depuis février, non sans succès. (aargauerzeitung.ch)