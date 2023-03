Nombre de vidéos publiées par Nathalie Yamb sont tournées depuis son domicile de Zoug. source: capture d'écran, youtube @ Nathalie Yamb

Cette influenceuse suisse est menacée de mort pour ses messages pro-Poutine

Une activiste suisse basée à Zoug et très suivie par la communauté africaine fait polémique pour ses propos pro-Kremlin. Temps Présent lui a consacré une émission.

Une influenceuse politique suisse, particulièrement suivie par la communauté africaine, est soupçonnée de propager de la désinformation et des messages pro-russes, révèle la RTS ce jeudi.

Surnommée «La Dame de Sochi», Nathalie Yamb est née à La Chaux-de-Fonds (NE), et réside désormais à Zoug. Agée de 53 ans, la Suissesse et Camerounaise compte plus d'un million de followers sur ses divers réseaux sociaux, dont une partie plébiscite ses messages. Son créneau? Dénoncer la présence des militaires français en Afrique et toute forme de colonialisme, et se battre pour la souveraineté du continent africain.

«Mes ennemis sont la France, ses complices occidentaux et ses laquais africains» Une vidéo datant du15 février 24 heures

Cependant, ce sont ses positions pro-russes qui ont attiré l'attention des administrations française et américaine, lesquelles la soupçonnent d'être une influenceuse pro-Poutine, payée pour diffuser et relayer du contenu.

Le 19 mars dernier, l'activiste s'est exprimée en faveur d'un nouvel ordre mondial à la conférence parlementaire Russie-Afrique, à Moscou. Elle y a accordé une interview au média russe Sputnik, considéré comme un canal de propagande et de désinformation de la Fédération de Russie et interdit par l'Union européenne.

Et depuis l'invasion de l'Ukraine, l'activiste suisse publie de nombreux messages sur ses plateformes reprenant les arguments du kremlin:

En décembre 2019, Nathalie Yamb avait en outre été expulsée de Côte d'Ivoire et mise dans un avion à destination de Zurich pour des activités politiques jugées« incompatibles avec l'intérêt national».

Comptes fermés, interdictions de territoire

La youtubeuse est désormais «persona non grata» en France, où le ministère de l'Intérieur a émis une interdiction de territoire. En septembre dernier, la Raiffeisen a fermé ses comptes bancaires du jour au lendemain. Et, en novembre 2022, le Département d'Etat américain l'accusait à son tour d'être «une colporteuse très prolifique de désinformation" en Afrique et "un maillon essentiel de la galaxie d'Evgueni Prigojine"», indique la RTS.

Le média suisse s'est penché sur les faits probants reliant la Suissesse au tristement célèbre fondateur du groupe paramilitaire Wagner, lequel est très actif - notamment sur les réseaux sociaux - en Afrique, et est militairement impliqué en Ukraine. Et c'est la participation de Nathalie Yamb comme experte à des conférences organisées par une association appelée AFRIC (Association for Free Research and International Cooperation) en Allemagne et en Russie que la RTS a épinglée comme «drapeau rouge»:

«Cette association est placée sous sanctions américaines depuis 2021, car elle est considérée comme une "société écran" pour les opérations d’influence menées par le patron de Wagner en Afrique.» RTS

Impossible, pour l'heure de remonter la trace de financements, mais il est notoire que l'AFRIC «paie des experts en cryptomonnaie pour publier des informations favorables à la Russie», précise encore la RTS.

Contactée par cette dernière, la principale intéressée réfute être «un jouet de Moscou», et assure vivre des dons offerts par ses abonnés. «Je n'ai jamais été financée ni par AFRIC, ni par Wagner, ni par Monsieur Poutine», s'est-elle défendue. Et d'ajouter avec ironie: «je lance un appel ici: si quelqu'un sait où est le compte où arrivent ces financements, je suis preneuse!».

«[...] Si Monsieur Prigojine pense qu'il doit me financer, donnez-moi le compte en banque. Honnêtement, moi je prendrais l'argent d'où qu'il vienne. Je n'ai aucun état d'âme. Moi, j'ai plus de mal avec l'armée française aujourd'hui qu'avec Wagner."»

Depuis plusieurs mois, Nathalie Yamb et certains membres de sa famille ont reçu des courriers furieux émanant de sources anonymes, a-t-elle dénoncé. L'activiste aurait même reçu plusieurs menaces de mort.

«Cette femme est instrumentalisée par Moscou […] Elle habite dans votre immeuble, elle vous met en danger. Mobilisons-nous pour qu'elle quitte la ville!» Courriers anonymes rts

Son portrait est à découvrir ce jeudi 23 mars dans l'émission Temps Présent sur la RTS: «Nathalie Yamb, une Suissesse influenceuse de Poutine?».

