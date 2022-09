Vidéo: watson

Ces images prouvent que les Russes recherchent désespérément des soldats

Les Russes sont à court de combattants en Ukraine. Ils recourent désormais à une «méthode stalinienne», qui consiste à aller chercher des soldats en prison.

Corsin Manser Suivez-moi

Les forces armées russes subissent actuellement une débâcle de grande ampleur en Ukraine. En effet, en l'espace de quelques jours, elles ont perdu 6000 kilomètres carrés de territoire, estime le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Mais les Russes ne sont pas seulement à court de matériel de guerre: ils manquent également cruellement de personnel. Le Pentagone a d'ailleurs récemment annoncé que 80 000 soldats avaient déjà été blessés ou tués. Et la tendance est à la hausse.

Plus d'infos sur le manque d'armes de la Russie 👇🏻 La Russie et Ukraine cherchent désespérément des munitions de Alyssa Garcia

Le recrutement se fait en prison

Une photo qui, selon les chercheurs américains de l'Institute for the study of war (ISW), aurait été prise le 14 septembre, montre à quel point les Russes cherchent désespérément de nouveaux combattants. Sur les images, on voit Evgeni Prigoschin – un proche de Vladimir Poutine et un important financier de la société militaire Wagner – recruter des détenus pour la guerre dans une prison de la ville de Iochkar-Ola. Pour rappel, les mercenaires de Wagner ont déjà été associés au massacre de Boutcha, où des centaines de civils ont été exécutés.

Vidéo: watson

Evgeni Prigoschin est maintenant à la recherche de personnel supplémentaire. Et voici ce qu'il leur promet: des combats contre l'Ukraine, et en récompense, la liberté (s'ils reviennent vivants). Il ajoute:

«Personne ne doit retourner derrière les barreaux. Si vous avez servi six mois, vous êtes libre. Si vous arrivez en Ukraine et que vous décidez que ce n'est pas pour vous, nous vous exécuterons»

Selon The Insider, un journal indépendant qui se concentre sur la Russie, Evgeni Prigoschin poursuit: «Je n'ai besoin que de troupes d'assaut. Ceux qui vont de l'avant, ceux qui sont les plus énergiques, ce qui survivent mieux. Ceux qui reculent, qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire, seront anéantis.»

L'homme est d'abord intéressé par les détenus âgés de 22 à 50 ans. Toutefois, les plus âgés et les plus jeunes peuvent également se joindre à eux s'ils sont suffisamment en forme ou s'ils ont l'accord de leurs proches. Les délinquants sexuels sont également les bienvenus.

Il précise notamment que des détenus sont déjà à l'œuvre en Ukraine depuis le 1er juin. Lors de leur première attaque, 40 d'entre eux auraient «éventré leurs adversaires au couteau». Trois détenus sont morts, dont un âgé de 52 ans et qui avait passé 30 ans derrière les barreaux.

Une méthode stalinienne

La Russie n'envoie pas au combat des soldats bien formés, mais des détenus, dont certains ont été enfermés pendant des années. Selon le blogueur militaire russe Colonelcassad, le Kremlin mise ainsi sur une «méthode stalinienne», avec pour but d'éviter une mobilisation générale. Pendant la Seconde Guerre mondiale déjà, les prisonniers des camps du Goulag s'étaient vu proposer d'expier leur faute sur le front par le sang.

Selon l'ISW, Evgueni Prigoschin devrait jouer un rôle de plus en plus important. Le Kremlin veut qu'il devienne «le visage de l'opération militaire», écrivent les chercheurs. Des blogueurs militaires russes rendent le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, responsable des défaites de Kharkiv. Certains exigent désormais qu'il soit remplacé par Evgueni Prigoschin.