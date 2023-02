Bakhmout, 9 février: les soldats ukrainiens se rendent à leurs positions sur la ligne de front. image: keystone

Les choses vont mal pour Bakhmout

Depuis plusieurs mois, le groupe Wagner et d'autres forces russes se livrent à de violents combats à la périphérie de la ville. L'Ukraine se préparerait à perdre cette région.

Joana Rettig / watson.de

Malgré le fait que les autorités ukrainiennes continuent d'affirmer qu'elles ont le contrôle de la ville de Bakhmout (dans l'est du pays), le projet prestigieux du groupe russe Wagner met la ville en mauvaise posture.

Des succès avant la «date anniversaire»

En effet, depuis des mois, le groupe Wagner, d'autres forces russes et des unités ukrainiennes, même des soldats d'élite, se livrent à de violents combats à la périphérie de la ville. On rapporte régulièrement que ce sont les combats les plus durs qui se déroulent à Bakhmout depuis le début de l'invasion russe.

Pour les mercenaires du groupe Wagner, la ville est un projet prestigieux. Car même si elle n'est pas vraiment importante d'un point de vue stratégique, en Russie, on veut annoncer des succès avant l'anniversaire de l'invasion le 24 février. Et la prise de Bakhmout serait justement l'un de ces succès.

L'Ukraine se prépare d'ailleurs à perdre cette ville. Depuis des semaines, de nouvelles lignes de défense sont tracées dans le Donbass. Les tranchées sont repoussées toujours plus loin, comme watson a pu l'observer en octobre, novembre et janvier. Le chemin qui mène du nord-ouest à Bakhmout montre clairement ces efforts de la part de l'Ukraine.

Bakhmout est difficile à garder

L'une des principales routes menant à Bakhmout, la MO 3, est depuis longtemps trop dangereuse pour être empruntée par les civils. Peu après avoir quitté la ville de Sloviansk, les travaux d'extension de la nouvelle ligne de défense ont commencé.

image: deepstatemap / screenshot edited by watson.de

Si l'on se renseigne auprès de l'aide civile, il est désormais clair que Bakhmout n'est pratiquement plus tenable. Selon les dernières informations, les civils ne peuvent plus entrer dans la ville sans autorisation spéciale. Et ce, uniquement en compagnie de militaires.

Auparavant, des journalistes et des bénévoles se rendaient régulièrement dans la ville. Des organisations non gouvernementales avaient fourni aux personnes sur place les biens de première nécessité et continué à évacuer des personnes. Mais cela n'est désormais plus possible. Aujourd'hui, il ne reste que quelques milliers d'habitants (ils étaient plus de 70 000 auparavant). Les pompiers se sont également retirés.

La bataille la plus sanglante

La bataille de Bakhmout est actuellement la plus sanglante d'Ukraine. Selon les indications des deux camps, les pertes y sont élevées. En s'emparant de la ville, le chef du Kremlin Vladimir Poutine se rapprocherait de son objectif de prendre le contrôle de toute la région de Donetsk.

L'armée privée russe Wagner a d'ailleurs affirmé dimanche 12 février avoir pris le contrôle d'une banlieue de Bakhmout et continuer à avancer vers le centre. Kiev n'a pas réagi dans l'immédiat.

Le chef des troupes de Wagner, Evgueni Prigojine, a indiqué qu'après avoir pris d'assaut la banlieue de Krasna Hora, ses combattants avançaient désormais vers Bakhmout, à sept kilomètres de là. En janvier déjà, Krasna Hora et la banlieue encore plus petite de Paraskoviivka, au nord de Bakhmout, avaient été la cible de violents tirs.

Selon le ministère de la Défense à Moscou, les troupes progressent également. Le commandant en chef ukrainien Valeri Zaloujny a toutefois souligné:

«Malgré la pression constante de l'ennemi, nous continuons à contrôler Bakhmout et prenons des mesures pour stabiliser la ligne de front autour de cette ville»

Mais des vies humaines sont en jeu. Selon des données britanniques, la Russie n'a jamais perdu autant de soldats depuis les premiers jours de la guerre. «Au cours des deux dernières semaines, la Russie a probablement subi le taux de perte le plus élevé depuis la première semaine d'invasion de l'Ukraine», a déclaré le ministère britannique de la Défense en se référant aux statistiques de l'état-major ukrainien.

(Avec du matériel de la dpa)

Traduit de l'allemand (nva)