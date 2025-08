Keystone

Netanyahou veut occuper totalement la bande de Gaza

Benjamin Netanyahou aurait décidé d'occuper totalement l'enclave palestinienne, rapportent les médias israéliens. Et ce, malgré les réticences des responsables de l'armée, lesquels craignent de mettre en danger la vie des otages encore retenus à Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait décidé d'occuper entièrement la bande de Gaza. C'est que rapportent plusieurs médias israéliens ce lundi. Netanyahou aurait déclaré à ses ministres qu'il comptait obtenir le soutien du cabinet et des chefs militaires dans les prochains jours.

Selon le portail d'information ynetnews, un responsable proche du Premier ministre a déclaré:

«Les dés sont jetés, nous avons l'intention d'occuper entièrement la bande de Gaza»

Netanyahou s'était contenté d'annoncer qu'il convoquerait cette semaine le cabinet de sécurité afin de décider de la suite des opérations dans l'enclave, soumise à un blocus presque total et largement détruite par les bombardements incessants de Tsahal. Dans un message vidéo diffusé dimanche, le Premier ministre avait déclaré que le Hamas n'était pas disposé à trouver une solution négociée.

Les forces armées israéliennes contrôlent actuellement environ 75% de l'enclave. Les otages seraient détenus dans les zones où l'armée israélienne n'est pas encore entrée et qui sont toujours contrôlées par le Hamas.

Selon les estimations israéliennes, 50 otages seraient encore détenus par le Hamas, dont 20 seraient encore en vie. Des mois de négociations indirectes entre Israël et le Hamas pour parvenir à un cessez-le-feu et libérer les derniers otages n'ont abouti à aucun résultat.

L'armée réticente

Dans le passé, l'armée israélienne s'est prononcée contre une occupation totale de la bande de Gaza. Le Times of Israel a décrit les préoccupations des dirigeants de l'armée, selon lesquelles la destruction de tous les tunnels et bunkers du Hamas pourrait prendre des années. De plus, les otages pourraient être mis en danger et tués si les troupes israéliennes s'approchaient trop près de leur lieu de captivité.

Selon les médias, Netanyahou serait désormais prêt à prendre ce risque. «Il y aura également des opérations militaires dans les zones où des otages sont détenus», a déclaré le responsable cité par ynetnews. L'homme aurait ajouté:

«Si le chef d'état-major n'est pas d'accord, alors qu'il démissionne»

Jusqu'à présent, ce sont surtout les ministres des partis d'extrême droite et ultra-religieux de la coalition gouvernementale qui ont réclamé la prise de contrôle totale de la bande de Gaza. Ils exigent également la déportation de la population palestinienne vers d'autres pays et la construction de colonies juives dans l'enclave. (ats/asi)