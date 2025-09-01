Le piège de ces soldats russes a mal tourné

L’Ukraine a détruit deux ponts avec l’aide involontaire de soldats russes. Ceux-ci préparaient une embuscade, mais ils se sont fait repérer.

Thomas Wanhoff / t-online

Un article de

Une unité ukrainienne a assuré avoir détruit deux ponts en Russie. La 28e brigade d'infanterie motorisée a indiqué avoir utilisé des drones pour attaquer les ouvrages près de Kharkiv, car ils servaient de voies d’approvisionnement aux troupes russes.

Comme ces ponts avaient une importance stratégique pour la Russie en cas de contre-attaque ukrainienne, les soldats russes les avaient piégés avec des explosifs. Ils comptaient les faire sauter si l'Ukraine envoyait des troupes sur le territoire russe.

Mais l’armée ukrainienne semblait informée du dispositif. Des membres de la brigade ont expliqué à la chaîne étasunienne CNN avoir d’abord observé une activité inhabituelle de soldats russes autour de l’un des ponts, situé juste derrière la frontière:

«Il était évident que quelque chose d'inhabituel se passait. Nous ne pouvions pas envoyer un drone de reconnaissance classique sous le pont car le signal aurait été perdu. Nous avons donc utilisé un drone FPV équipé d’un câble à fibre optique» Un représentant de la brigade à CNN.

CNN a diffusé une vidéo fournie par la brigade, où l’on voit un drone s’approcher d’un amas de mines placé sous un pont.

«Nous avons vu les mines et nous avons frappé» Un porte-parole de l’unité.

Une image prise par un drone montre plusieurs mines terrestres sous un pont. Elles auraient explosé lors d'une attaque ukrainienne. Image: Forces armées ukrainiennes

Une deuxième drone a filmé l’attaque depuis les airs: on peut y voir une énorme explosion. Selon les recherches de CNN, il s’agissait d’un pont situé dans la région de Belgorod.

La vidéo de l'attaque 👇 Destruction d'un pont russe dans la région de Briansk. Le pont a été miné avec des mines russes TM-62 et touché par un drone FPV à fibre optique le 02 août 2025 par un opérateur ukrainien. Vidéo: extern / rest

Les soldats ukrainiens auraient ensuite inspecté un autre pont. Se rendant compte qu'il était également miné, ils l'ont aussi détruit.

Selon la brigade, les drones utilisés coûtaient entre 600 et 750 dollars pièce. Cela représente une attaque particulièrement économique contre l’infrastructure russe: habituellement, les frappes sur des ponts sont menées avec des missiles bien plus coûteux.

Les Russes ont involontairement aidé l'Ukraine

L’Ukraine affirme avoir déjà utilisé les systèmes de lance-missiles Himars, fournis par l’Occident, pour détruire des ponts dans la région russe de Koursk. Mais ces armes sont coûteuses: lorsque l’Allemagne a acheté trois lanceurs Himars aux Etats-Unis pour l’Ukraine l’an dernier, la facture totale s’est élevée à 30 millions de dollars. Chaque missile coûte des dizaines de milliers d’euros.

Ici, les soldats russes ont involontairement aidé l’Ukraine. Déjà en juin, l’Ukraine avait attaqué des bases aériennes militaires russes avec des drones introduits clandestinement en Russie.

Traduit de l'allemand par Anne Castella