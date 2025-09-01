Une unité ukrainienne a assuré avoir détruit deux ponts en Russie. La 28e brigade d'infanterie motorisée a indiqué avoir utilisé des drones pour attaquer les ouvrages près de Kharkiv, car ils servaient de voies d’approvisionnement aux troupes russes.
Comme ces ponts avaient une importance stratégique pour la Russie en cas de contre-attaque ukrainienne, les soldats russes les avaient piégés avec des explosifs. Ils comptaient les faire sauter si l'Ukraine envoyait des troupes sur le territoire russe.
Mais l’armée ukrainienne semblait informée du dispositif. Des membres de la brigade ont expliqué à la chaîne étasunienne CNN avoir d’abord observé une activité inhabituelle de soldats russes autour de l’un des ponts, situé juste derrière la frontière:
CNN a diffusé une vidéo fournie par la brigade, où l’on voit un drone s’approcher d’un amas de mines placé sous un pont.
Une deuxième drone a filmé l’attaque depuis les airs: on peut y voir une énorme explosion. Selon les recherches de CNN, il s’agissait d’un pont situé dans la région de Belgorod.
Les soldats ukrainiens auraient ensuite inspecté un autre pont. Se rendant compte qu'il était également miné, ils l'ont aussi détruit.
Selon la brigade, les drones utilisés coûtaient entre 600 et 750 dollars pièce. Cela représente une attaque particulièrement économique contre l’infrastructure russe: habituellement, les frappes sur des ponts sont menées avec des missiles bien plus coûteux.
L’Ukraine affirme avoir déjà utilisé les systèmes de lance-missiles Himars, fournis par l’Occident, pour détruire des ponts dans la région russe de Koursk. Mais ces armes sont coûteuses: lorsque l’Allemagne a acheté trois lanceurs Himars aux Etats-Unis pour l’Ukraine l’an dernier, la facture totale s’est élevée à 30 millions de dollars. Chaque missile coûte des dizaines de milliers d’euros.
Ici, les soldats russes ont involontairement aidé l’Ukraine. Déjà en juin, l’Ukraine avait attaqué des bases aériennes militaires russes avec des drones introduits clandestinement en Russie.
Traduit de l'allemand par Anne Castella